A sivatagi aszály miatt szörnyű a pusztítás: ég a nádas Szegeden + Videók

A sivatagi aszály és a nagy meleg miatt a sokadik tűz keletkezett Kelet-Magyarországon. Az Időkép szerint ezúttal egy Szeged melletti nádas kapott lángra, és messziről is jól látható füstoszloppal égett. A Szeged365.hu szerint a Bajai út menti nádasról van szó - írta a 24.hu.

Az Időkép kameráján látható a füst:

A szegedi helyi lap egyébként arról ír, egyszerre három tűzön is dolgoznak a tűzoltók Szegeden. Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtófőnöke elmondta a lapnak, a Szegedi Vadaspark és a Lövölde utca mellé kellett még kivonulniuk. Szándékos gyújtogatásokra gyanakszanak. Annyi most a tűzoltók munkája, hogy önkénteseket is be kellett hívniuk.

