Lesújtó adatok a járványról: kiderült, hány ember életét menthették volna meg az oltások

Háttér, adatok és módszerek

Ahogy a Portfolio írja, sok szempontból hiánypótló az a tanulmány, amely „A védőoltások jelentősége a 18 éven felüli népesség COVID-19-cel összefüggő megbetegedési és halálozási kockázatának csökkentésében Magyarországon, 2021. augusztus 16. és 2022. február 6. között” címmel jelent meg a Népegészségügy című folyóirat legfrissebb (idei első) számában, és amelyet hét magyar szakértő (Oroszi Beatrix, Ferenczi Annamária, Juhász Attila, Nagy Csilla, Ferenci Tamás, Túri Gergő és Horváth Judit Krisztina) jegyez.

A tanulmány mögött álló vizsgálat

elsődleges célja az volt, hogy bemutassa a laboratóriumi vizsgálattal megerősített COVID-19-cel összefüggő megbetegedési, újrafertőződési és halálozási arányok különbségét az oltatlan, illetve az emlékeztető oltással is oltott népességcsoportban 2021. 33. hetétől (vagyis augusztus elejétől) 2022. 5. hetéig (február elejéig),

másodlagos pedig az, hogy meghatározzák az oltásokkal elkerülhető többlethalálozást a 18 éven felüli oltatlan népességben a 4. járványhullámban és az 5. járványhullám első felében.

Azért ezt az időszakot vizsgálták, mert ekkor már az emlékeztető oltások is kifejthették aktív védőhatásukat. Teljesen oltottnak a megerősítő oltással is rendelkezőket, oltatlannak a megbetegedésig egyszer sem beoltottakat nevezi a tanulmány, míg azokat, akik csak egy vagy két oltást kaptak, nem sorolta be sehová, akik pedig a megbetegedés előtt legfeljebb 14 nappal lettek beoltva (2842 fő) első ízben, azokat kizárta a tanulmány.

A kutatás eredményei

Direkt, illetve indirekt standardizálás segítségével a kutatók meghatározták, hogy hány haláleset fordult volna elő hetente, ha az oltatlanok halálozási gyakoriságában is a teljesen oltott népesség halálozási viszonyai lettek volna jellemzőek. Az újrafertőzések meghatározásához egy deperszonalizált egyedi kód alapján létrehozott adatsort használtak fel. 2021. május végéig a felnőtt lakosság közel 60%-a kapott legalább egy védőoltást, 2022. február 6-ig a felnőtt lakosság 72% -a kapott legalább egy dózist, 45%-a pedig emlékeztető oltást, korcsoportonként erősen eltérő arányban.

Az elemzésbe 365 670 fertőzöttet vontak be, 51% a negyedik, 49% az ötödik járványhullámban volt fertőzött laboratóriumi módszerrel megerősített módon. A vizsgált fertőzöttek 2,2%-a, 8089 fő hunyt el.

A teljesen oltottak között az említett időszakban 111756 megbetegedés és 1251 haláleset történt, míg az oltatlanok körében 253914 megbetegedés és 6838 haláleset.

Az oltás hatásairól azt kapták, hogy a negyedik járványhullámban

16-szor nagyobb valószínűséggel betegedtek meg 18-69 éves oltatlanok, mint a teljesen oltottak (a 70 év felettiek körében ez a kockázat 8-14-szeres volt),

32-szer nagyobb eséllyel hunytak el a 18-79 éves oltatlanok, mint a teljesen oltottak (a 80 év felettiek körében ez a kockázat 17-szeres volt).

Az 5. járványhullám idején a megbetegedési kockázatokban csökkent a különbség a 4. hullámhoz képest, de minden korcsoportban igazolható a védőoltással összefüggő kockázatcsökkenés – állapítja meg a tanulmány. A halálozási kockázat különbségében is látszik csökkenés, de az halálozási kockázata még mindig jelentősen nagyobb volt a teljesen oltottakhoz képest.

Címlapkép: Getty Images