Igazi csodaszer, mégis kevés magyar fogyasztja: pedig ingyen megterem a hazai kertekben

Rendkívüli népszerűségnek örvendenek hazánkban a gyógynövényes termékek. A napi fogyasztási cikkek között az étrend-kiegészítők, a reformtermékek, az egészséges élelmiszerek és a health products piacán mintegy évi 5-8%-os a növekedés. A gyógy- fűszer- és aromanövény-termesztési ágazat szerepe is egyre nagyobb Magyarországon, hiszen a gyógynövénytermékek iránti kereslet is évről évre 5-7 százalékkal nő. Ezzel együtt a magyar háztartások egészségüggyel, illetve egészséggel összefüggő kiadásai viszont folyamatosan emelkednek – közölte az Agrárszektorral a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

Nem is kérdés, ahogy a Pénzcentrum fogalmazott, hogy gyakorlatilag "inflációs pokolban élnek a magyarok". A KSH statisztikái szerint 2022 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. A két évtizede nem látott drágulás leginkább az élelmiszereket és a tartós fogyasztási cikkek árát érinti, de nehéz olyan termékeket találni, amiknek ne lőtt volna ki az ára. Így van ez a gyógynövény-készítményekkel is. Ha lehetőségünk van rá, érdemes saját kis kertünkben, vagy akár az ablakpárkányon is pár igen hasznos gyógy- és fűszernövényt ültetni. Mind közöl az egyik leghálásabb az orvosi aloé, amelynek kivonatait széleskörűen használják a kozmetikai iparban és az alternatív gyógyászatban, megnyugtató, fiatalító, sőt "sejtregeneráló és immunerősítő" hatást is tulajdonítanak neki.

Milyen növény az aloe vera?

Az aloe vera története az ókorra vezethető vissza, jótékony hatása már ekkor ismert volt, használták a gyógyászatban, az ókori görög, kínai, indiai és római orvoslás egyik alapja volt. Páratlan tulajdonságait felismerve számos megnevezéssel volt ismert: mennyei vessző, csodanövény, az élet növénye, konzervált orvosság.

A botanikusok által ismert megközelítőleg 300 fajta aloe vera közül öt az, ami gyógyító hatással is bír, köztük az egyik az Aloe Barbadensis Miller, mely talán a leghatásosabb.

Nevét egy Miller nevű botanikusról kapta, ő volt az, aki elsőként írta le tudományosan a növényt, melyre Barbados szigetén talált rá, tőle kapta a növény az Aloe Barbadensis Miller nevet.

Hol kapható?

Az aloe vera beszerezhető bármelyik nagyobb kertészetben, ahol foglalkoznak pozsgásokkal, szobanövényekkel, gyógynövényekkel, de megtalálhatjuk a kertészeti áruházláncok polcain is. Mielőtt elmegyünk beszerezni a növényt, érdemes a választott áruház honlapján ellenőriznünk, hogy hol kapható aloe vera. Ha nem kapható aloe vera számunkra elérhető közelségű üzletekben, lehetőségünk van azt megrendelni olyan kertészetekből, akik foglalkoznak növények házhozszállításával.

Az aloé vera ára (30 cm felett) : 7000 – 12000 Ft/db, kisebb méretben azonban 1200-2500 forinttól is beszerezhető.

Nyáron simán kiültethető, jól tűri még az aszályos nyarakat is

Mielőtt vásárolnák egy aloét, arra érdemes odafigyelni, hogy legalább 30 cm magas növényt válasszunk, levelei legyenek egészségesek és sűrűn álljanak. Ha tavasszal cserepestől kiültetünk kertünkbe, egész nyáron jól érzi magát a szabadban. Ősszel aztán, a fagyok előtt érdemes felszedni és a lakásban átteleltetni. Négy fajtájáról biztosan tudjuk, hogy gyógyhatással bírnak

– említette Bábel László kertészmérnök a Hellovidéknek. Ezeket hívják orvosi aloéknak. Jó tanács azonban, mielőtt nekiállnák a növényünket kozmetikai vagy étkezési célra használni,

azért győződjünk meg róla, valóban igazi, orvosi aloénk van-e,

mert nagyon nem mindegy, milyen növényt választunk.

Az aloe vera jótékony hatása

Életmódjukból adódóan jól viselik a szárazságot, mert pozsgások. Leveleinek hossza, akár 60 cm hosszúak és 10 cm szélesek is lehetnek. Az Aloe barbadensis Miller tartása a legegyszerűbb az aloek között és neki van a legmagasabb hatóanyag tartalma is. Eddig összesen 75 tápanyagot mutattak ki az Aloe vera géljében.

Ezek közül a legfontosabbak a következők:

Lignin: fás anyag, a cellulózzal együtt fordul elő. Kimutatták, hogy behatol a bőrbe, és valószínűleg segít az aloé-gélnek bejutni a bőr szerkezetébe.

Szaponinok: Antiszeptikus hatású, természetes szappanszerű tisztítószerek, amelyek kiválóak a bőr tisztítására.

Antrakinonok: 12 féle antrakinont azonosítottak. A gél nedvrétegében találhatók, régen hashajtó és purgáló hatásuk miatt használták az állatoknál.

Krizofánsav és emodin: Ezek a vegyületek előnyös hatásúak egyes bőrbetegségek, például a pikkelysömör és a tarlósömör esetén.

Fahéjsav: Segít lebontani a bőrön található elhalt szöveteket.

Antracén: Az antracén dimetil-szulfoxiddá alakul át, természetes gyulladáscsökkentő, kiváló a csontozat és az izomrendszer gyulladásos bántalmai, az izületek, szalagok és izmok sérülései ellen.

Az antrakinonok emellett meglehetősen erős fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Azt is kimutatták róluk, hogy gátolják a baktériumok, vírusok, gombák és élesztőgombák szaporodását.

Az aloe gél legalább 9 ásványi anyagot tartalmaz: kalcium, nátrium, vas, kálium, króm, magnézium, cink, mangán és réz. Ezek az anyagok gyakran komplex formában fordulnak elő, és a vitaminokkal és enzimekkel szinergista hatást fejtenek ki.

Az orvosi aloé több természetes vitamint tartalmaz, elsősorban A-vitamint, C-vitamint, E-vitamint, B1-B2-B6-B12 vitamint, valamint folsavat és niacint.

Az orvosi aloéban előforduló cukrok hatásai:

Az emésztőcsatorna falán bevonatot alkotva csökkentik a bélből felszívódó toxinok mennyiségét.

Elősegítik az emésztés során lebomló cukrok, aminosavak és zsírsavak felszívódását.

Képesek megszilárdítani a sejtmembránokat, ezáltal csökkentik azok átjárhatóságát a mikroorganizmusok ( pl vírusok) számára.

A cukrok síkosító hatást fejtenek ki az ízületekben.

Javítja a sejtek közötti folyadékáramlást.

Elősegíti a tüdőben a gázcserét, ezáltal enyhíti az asztma tüneteit.

A mannóz-2-foszfát nevű cukorról kimutatták, hogy fontos szerepet játszik a sebgyógyulásban.

A reggeli turmixba is kiváló!

Megtisztítva daraboljunk bele a reggeli turmixunkba, hálás lesz érte a szervezetünk.

Íme, egy videó, hogyan is készíthetünk fillérekből magunknak egy uborkás-bazsalikomos- aloás nyárvégi hűsítőt magunknak:

Készítsünk aloe verából arcpakolást!

Darázscsípés, horzsolás, égési sérülés esetén csak le kell vágnunk egy darabot aloénkból, a benne található gél gyors segítséget nyújt. A leveleiből nyert gélszerű anyag csodát művel, ha a heti arcpakolásunkhoz vegyítjük.

Hogyan készítsünk krémet arcpakolást belőle? Pofonegyszerű a recept, egy 2-3 cm-es levéldarabból kaparjuk ki a belét és vegyítsük krémünkkel, de akár rögtön az arcunkra is kenhetjük. Tízszer gyorsabban felszívódik, mint a víz, s jótékony hatása állítólag rögtön látható. Megsebzett növényünket sem kell féltenünk, a vágás helyén az aloé vera levele gyorsan beszárad.

Címlapkép: Getty Images