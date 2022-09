Még lehet pályázni az állami ingyenpénzre: 95 ezer forintos támogatás jár ezért

2022 februárjában indult hódító útjára hazánkban a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) égisze alatt a Tekerj a Zöldbe! túrasorozat, melynek nem titkolt célkitűzése, hogy népszerűsítse a kerékpározást mindenki számára teljesíthető, könnyű, vezetett, 30-40 fős kerékpártúrákkal. A távok teljesítéséhez nem kell sportolói múlt, kortól, és erőnléttől függetlenül bárki könnyedén végig tud tekerni a 30-60 kilométeres túrákon.

Az eredetileg szeptemberig tartó projekt olyan népszerűségre tett szert alig néhány hónap alatt, hogy közkívánatra november 10-ig meghosszabbították azt. Ennek értelmében továbbra is várják olyan számlaképes vállalkozási formák jelentkezését, akik jogosultak a szolgáltatás nyújtására és vállalják, hogy szerveznek egy vagy több kerékpártúrát. Újdonság, hogy szeptember 1-től már magánszemélyek is pályázhatnak a túránként 95 ezer forintos támogatásra.

Telek Hanna, a MAKETUSZ Tekerj a Zöldbe! projektjének vezetője elmondta, minden várakozást felülmúlt, hogy alig fél év alatt több mint 100 kerékpártúrát bonyolítottak le országszerte, aminek nagyon komoly közösségépítő ereje is van.

Kalocsán például egy, a közösségi élet aktív tagjaként ismert tanár a férjével közösen kezdett el túrákat szervezni. A városlakókat szólítják meg a programmal, ami rendkívül népszerűvé nőtte ki magát, és augusztus elején már az ötödik eseményt bonyolították le. Külön szakmai bravúr, hogy kerekesszékes résztvevője is volt annak a túrának, így a csapatot két részre szedték, hogy mindenki a saját tempójában tudjon haladni

– mondta.

Mint fogalmazott, sok iskola és sportegyesület is bekapcsolódott már a sorozatba. Most szeretnék rávenni a tanárokat arra, hogy a diákjaikat a szünidő után, a tanév alatt is vigyék el bringázni akár egy-egy napra is, hiszen a túrákat éppen azért álmodták meg, hogy a résztvevők felfedezzék környezetük rejtett kincseit, a helyi attrakciókat, valamint hogy elsajátítsák a közlekedésbiztonság alapjait, ami a gyermekek esetében hatványozottan is fontos és edukatív jellegű.

Telek Hanna felhívta rá a figyelmet, hogy a jelentkezési felület egyszerű, a regisztráció során egy túravezetői profilt kell létrehozni a szerződéskötéshez szükséges adatokkal, majd a túravezetői profilon keresztül lehet feltölteni a túra tervezeteket, az események után pedig a túrabeszámolókat. Kikötés még, hogy minden Tekerj a Zöldbe! kerékpártúrához kapcsolódóan legyen egy Facebook-esemény is.

Az útvonal kijelölésénél szempont, hogy meg lehessen tenni utánfutóval és gyereküléssel is, valamint az is, hogy lehetőleg a kevésbé ismert útvonalakat is bemutassa, kerülje a kerékpárral amúgy is zsúfolt utakat. Emiatt a tókerülést például nem fogadjuk be. A túravezetőnek emellett tapasztalattal és helyismerettel kell rendelkeznie, és a túrába be kell vonni valamilyen kulturális programelemet, ami lehet egy műemlék, tájház, természeti vagy épített érték

– magyarázta.

A MAKETUSZ Tekerj a Zöldbe! projektjének vezetője arról is szót ejtett, az eddigi túrák több mint fele teljesen ingyenes volt, de a részvételi díj maximum ezer forint lehet, amiből a legtöbbször egyébként valamilyen belépődíjat vagy kompozást fedeznek.

