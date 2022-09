Fontos változás, ami mindenkit érint: levélben érkezik a belépőkód, ne dobd ki!

A népszámláláskor egységesen ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolniuk az Európai Unió állampolgárainak – egyebek közt erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a KSH népszámlálási és népesedési statisztikai főosztályának vezetője.

Bár a kérdések túlnyomó többsége harmonizált, azért minden országnak megvan a szabadsága, hogy az unió által kötelezően előírt témákat olyanokkal is kiegészítse, amelyek az adott államban fontosak, beletartoznak a hagyományokba. Ilyenek például a vallásra, a nemzetiségi hovatartozásra vagy az egészségi állapotra vonatkozó kérdések, amiket az unió nem ír elő, de azért sok országban megkérdezik

– tette hozzá Kovács Marcell.

A KSH főosztályvezetője arról is beszélt, hogy már az előző, 2011-es népszámlálás alkalmával is lehetett interneten kitölteni a kérdőíveket. Akkor a lakosság 20 százaléka élt is ezzel a lehetőséggel.

Most viszont már az online kitöltés jelenti a fő csatornát, mert azt gondoljuk, hogy a lakosság számára ez a legkényelmesebb, a leggyorsabb és a legpraktikusabb módja az adatszolgáltatásnak

– közölte a statisztikus.

A KSH azt kéri: mindenki önállóan, amikor erre időt tud szánni, töltse ki a kérdőívet. Erre 16 nap áll rendelkezésre, október 1. és 16. között.

Felhívta azonban arra is a figyelmet, hogy a KSH-tól nem kérdőívet kapunk. Egy levél érkezik majd, amelyen nem lesz név, csupán a lakcím szerepel. Az is nagyon fontos – folytatta Kovács Marcell –, hogy

a népszámlálásnál nem a a bejelentett lakcímen kell nyilatkozni, hanem az életvitelszerű lakóhelynek megfelelőn.

Először egy úgynevezett lakáskérdőívet kell kitölteni, amely az életkörülményekre vonatkozik. Ebben szerepel az a kérdés, hogy hányan laknak a lakásban. Miután válaszoltunk erre, akkor annyi személyi kérdőívet kell majd kitöltenünk, ahányan az adott lakásban élnek. Vagyis a gyerekekre, illetve a velünk élő nagyszülőkre vonatkozóan is külön-külön kérdőívet kell majd megválaszolni – figyelmeztetett a KSH munkatársa. Az is fontos tudnivaló, hogy egy kódszámról több emberre vonatkozóan is érkezhetnek adatok ugyanis

a kódszám a háztartásnak, a lakcímnek szól.

Címlapkép: Getty Images