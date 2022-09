Betett az aszály a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjének: horror áron lesz a piacokon

Az utóbbi időben már napi szinten foglalkoztatja az embereket az élelmiszerárak emelkedése, hiszen sokunknak nagyon nem mindegy, mennyi pénzből jön ki egy heti nagybevásárlás. A folyamatban az a legijesztőbb, hogy még nem látni, mikor és hol lesz vége. 12 hónap alatt, 2021. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 30,9%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a margarin (66,9%), a kenyér (64,3%), a sajt (61,0%), a száraztészta (57,9%), a tejtermékek (54,7%), a vaj és vajkrém (54,5%), a péksütemények (45,4%), a tojás (42,0%), a rizs (40,9%), a baromfihús és az édesipari lisztesáru (40,4%) drágult. Átlag alatti mértékben, 15,9%-kal nőtt az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára is. A csokoládé, kakaó 17,1, a cukor 9,3, az étolaj 5,0%-kal került többe – tette közzé nemrég a KSH adatait a HelloVidék.

Annyi biztos, hogy október 1-jéig meghosszabbította a kormány az élelmiszerekre bevezetett hatósági árat, még pár hétig biztosan olcsóbb lesz a kristálycukor, csirkefarhátból is bátran főzhetünk levest, és az étolajjal sem kell annyira spórolni. Feltéve, ha van, merthogy az árstop bevezetése óta nemegyszer fordult elő, hogy egyes vidékeken hiánycikk lett az ársapkás cukor vagy az olcsóbb étolaj. Ha ez a kedvezmény megszűnik, akkor azonban már akár 1400 forintot is fizethetünk az étolajért – ezt korábban Ráskó György agrárközgazdász nyilatkozta. A szakember szerint az élelmiszerárstop nélkül pedig az érintett termékek átlagosan 30%-kal lennének drágábbak.

Az étolajon túl is van élet, legalábbis a konyhákban. Magyarország nyugati szélén, Vas és Zala megyében töretlen népszerűségnek örvend a tökmagolaj is. Nemcsak azért, mert finom, hanem azért is, mert roppant egészséges, hagyományosan az egyik legjobb immunerősítő. A tökmagolaj a férfiasság megőrzésére, a prosztatabajok megelőzésére, gyomor- és emésztési problémák esetén is kedvező hatású lehet. De nem csak a Dunántúlon ismerik és szeretik a tökmagolajat, boros ára ellenére más vidékeken is egyre népszerűbb. Az Alföldön és Észak-Magyarországon is sokan foglalkoznak az alapanyag az olajtök termesztésével, de közülük is sokan dunántúli – őrségi, zalai vagy kisalföldi üzemekben végzik el a sajtoltatást. Többek között a szomszédos Ausztria is jelentős felvevőpiaca a tökmagolajnak, de Szlovéniában is hagyományosan nagy kultusza van ennek a páratlan aromájú folyadéknak.

Betett az aszály idén a tökmagnak is

Az aszály miatt – közölte a HelloVidékkel több zalai és őrségi termelő is – az olajos magoknak még drasztikusabban megy fel az ára. Nem csak a napraforgó és a repceolaj ára fog emelkedni, de a tökmagolajé is. Az elmúlt évben, tavaly ilyenkor már egy nagyobb emelésre kényszerültek, de előtte például az őrségi Batha családi gazdaságban hat évig ugyanazon az áron értékesítették olajaikat. Idén ősszel azonban már ők is áremelésre készülnek.

Az idei év kilátásait nehezíti, hogy a nyári rendkívüli aszály miatt idén várhatóan kevesebb lesz a tökmag.

Azok az osztrák olajkészítők, akik a szárazságban miatt nem tudtak termeltetni, és Ukrajnából sem tudják a magokat beszerezni, most a hiányzó mennyiséget Magyarország más vidékein megpróbálják felvásárolni. Az aszály miatt azonban az Alföldön, Borsodban vagy Nógrádban is hiánycikk lett a tökmag, így az ár is kúszik felfelé. Több Nyugat-Dunántúli őstermelő olyan híreket is hall, hogy idén legalább kétszerese-háromszorosa lesz a tökmag felvásárlási ára a tavalyihoz képest, és ez még csak a kezdet.

Olyat is hallani, hogy 6 euro lesz a tökmag kilós ára. Tavaly 3 euró volt, csak akkor ez még 1200-1500 forint körüli árat jelentett, most pedig 2400-2500-at. Az osztrákok diktálják a piacon, felvásárolják a magokat. 2,5 kilóból van egy liter olaj, ha ezt mind megszorozzuk 400-zal, és még dolgozunk is vele, üvegbe rakjuk, áruljuk is – ki lehet számolni, mennyiért kéne piacra dobnunk literjét az olajnak! Közben minden egyéb költség is drágult, az üveget is külföldről, Olaszországból vagy Bulgáriából, euróban tudjuk csak megvenni

– közölte a HelloVidékkel Batha Pál, aki termelőként most arra készül, hogy ha tökmagból hiány lesz, kevesebbet fog ütni, kisebb kiszerelésben fogja árulni, elhagyja például a literes kiszerelést. Nem viszi el máshová árulni az olajait, ők csak a helyben történő értékesítésre törekednek. Alapvetően azonban optimista, és abban bízik, hogy mindig marad egy olyan fizetőképes kereslet, akik ezeket a prémium minőségű termékeket keresik.

Mi lesz így az őrségi tökmagolajjal?

A szalafői gazdaságban, Batha Pál és családja 20 éve foglalkozik tökmagolajjal. Családi gazdaságként működnek, mindig is több lábon álltak, az olajütésen kívül van egy mangalicatenyészetük és egy lakáséttermük is. A HelloVidéknek a termelő elmondta: amit feldolgoznak, abból igyekeznek kihozni a legtöbbet. Az értékesítésük is két lábon áll, egyrészt az Őrségben a turizmusra alapoznak, másrészt saját webáruházat működtetnek. Batha Pál optimistán áll a dolgokhoz, csak prémium termékeik vannak, amennyit kell, annyit emelnek, annyit árulnak, amennyit gazdaságosan elő tudnak állítani.

Ahogy a szalafői termelő fogalmazott, az idei emelést sem ússzák meg, de a tényleges mértékét csak ősszel, a betakarítás után látják. Ahogy Batha Pál mesélte, nála a tökmagolajból a literes változat most a legkedvezőbb, ezt 8000 forintért kínálja. Drágább olaj a máriatövis, ez fél literes kiszerelésben 6500 forint. Kisebb kiszerelésben is árul olajakat, mennyiségre vetítve az egy decisek a legdrágábbak, azokért egységesen 1500 forintot kér.

A tökmagolajnak van hidegen és melegen sajtolt változata is

Zalában és az Őrség falvaiban közel százéves hagyományra tekint vissza az olajtök termesztése, és annak magjából a tökmagolaj sajtolása. Ha visszatekintünk az időben, azt látjuk, hogy a 20. század elején terjedt el az Őrség területén a „tökmagolajütés”. Az itt élő termesztők eleinte még héjas tökmaggal rendelkező tököt termesztettek, majd folyamatosan rátértek a héj nélküli tökmagra.

A hagyományos őrségi tökmagolaj elkészítésének módja napjainkig megőrződött. Hírnevének alapja a kiváló érzékszervi tulajdonsága, melyet a speciális, hagyományos technológia (pirítás ideje, hőfoka) biztosít. Nagyon fontos a sokéves tapasztalat, szakértelem, hogy igazán finom és prémium olajat nyerhessenek ki az értékes magokból. Az Őrség egyik kiemelkedő terméke iránt egyre nagyobb a kereslet. Ráadásul az elmúlt évben oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott az itt készített tökmagolaj.

A töktermésből kigyűjtött magvakat először megmossák, majd a napon, vagy a konyha melegében megszárogatják. Ezt követően elviszik a legközelebbi tökmagolaj-sajtolóba, ahol először ledarálják a magot, majd ezt követően sóval és vízzel keverik össze a darálékot, és egy fém edényben, tűzön megpirítják. Az enyhén megpirított darálék kerül a sajtoló présbe, mely kisajtolja belőle az értékes olajat.

A tiszta, kizárólag csak tökmagból sajtolt tökmagolaj egyébként minden egyéb anyagtól mentes. Kifejezetten karakteres, idegen illattól, íztől mentes, viszkózus folyadék, íze selymes, dióra emlékeztető, illata fűszeres, jellegzetes aromájú, teljesen egyedi, más olajokéval össze nem hasonlítható, színe nagyon sötét zöld. Zsírtartalmának jelentős része többszörösen telítetlen zsírsav, legalább 55,0%.

A hidegen sajtolt tökmagolaj aromája természetesebb, több vitamin bent marad a végtermékben, ám kevesebb állítható elő belőle. Melegen sajtolt tökmagolajból nagyobb mennyiség lesz, ez só és víz hozzáadásával készül, egy órán keresztül pirítják egy nagy üstben, s azt követi a sajtolás. Az eljárás végeredményként több olaj keletkezik, az ízvilág zamatosabb lehet, a kéthelyi termelő szerint közelebb áll a fogyasztókhoz, mint a hidegen sajtolt termékek.

Nagyon ízletes jellegzetes színvilágú olaj készíthető tökmagból, mely rengeteg kedvező hatással bír, különösen a hajra és a bőrre, de javítja a keringést is, enyhíti a menopauza és a prosztatabetegségek tüneteit. A hidegen sajtolt változat kiválóan alkalmas a saláták ízesítéséhez.

A tökmagolajért (webáruházakban) 2022 szeptemberében 6500–16.400 forintot kell fizetni.

Mutatjuk még, miért is érdemes fogyasztani!

Nagyon gazdag vitaminokban (A-, E-, B1-, B2-, B3-, B6- és C-vitaminban gazdag)

ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag (Kálium, Kalcium, Magnézium, Foszfor, Vas, Cink, Nátrium, Mangán, Réz és Szelén)

jótékony hatású a prosztata jóindulatú megnagyobbodása által okozott panaszokra

szelén tartalmának köszönhetően jelentős szerepet játszik a prosztatarák megelőzésében

felfázás és húgyúti megbetegedések esetében, nők számára kifejezetten ajánlott

rendszeres fogyasztása segít a keringési rendszer optimális működésében

segít a terhesség korai szakaszában bekövetkező vetélések elkerülésében

terhesség alatt is javasolt a fogyasztása, mert segít a magzati idegrendszer kifejlődésében

segít megelőzni az érelmeszesedést

segít megelőzni a szívinfarktust

segít erősíteni és óvni az immunrendszert

segíti a legyengült szervezet regenerálódását egy-egy betegség után

magas E-vitamin tartalma miatt kiváló bőrápoló, segíti a gyulladt, sérült bőr gyógyulását

magas vitamintartalma miatt hajápolóként is kiváló.

Íme, a legtutibb hagyományos tökmagolajos receptek!

Végezetül következzék három tuti tökmagos recept (forrás balogholaj.hu: ITT), de a felhasználási módja ennél is sokszínűbb.

1. Burgonyasaláta tökmagolajjal

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 fej hagyma, 1 evőkanál 15%-os ecet, 1 kávéskanál só és 1 dl víz, 0,5 dl tökmagolaj

Elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk és vékony szeletekre vágjuk és a hagymaszeleteket hozzáadjuk. A vízből ecetből, sóból és cukorból készült salátalevet a burgonyához adjuk, hagyjuk kihűlni. A tökmagolajat csak tálalás előtt adjuk hozzá. Hidegen tálaljuk húsételek mellé.

2. Babgánica

Hozzávalók: 25 dkg tarkabab, 5 dkg hajdina liszt, 1 e.k. tökmagolaj

Elkészítése: A babot egy éjszakára hideg vízbe áztatjuk. Másnap 1 liter vízben feltesszük főni. Sóval, babérlevéllel ízesítjük. Ha megpuhult, leszűrjük,de a főzővizet nem öntjük ki. A hajdinalisztet szárazon megpirítjuk. A babot burgonyanyomóval kissé összetörjük, majd összekeverjük a pirított liszttel. Felöntjük egy pohárral a bab főzővizéből és összefőzzük (ízlés szerint több vizet is önthetünk hozzá). A pürét tányérokba szétosztjuk, tökmagolajjal meglocsoljuk és meghintjük frissen őrölt borssal.

3. Tökmagolajos pogácsa

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 20 dkg margarin, 10 dkg zsír, 2,5 dkg élesztő, 1 kk. cukor, 2 dl tejföl, só, 3 tojássárgája, 15 dkg tökmag, 0,5 dl tökmagolaj

Elkészítés: A tökmagot egy serpenyőben kicsit megpirítjuk, majd egy aprítóban durvára daráljuk. A tejfölt a cukorral és az élesztővel elkeverjük, és hagyjuk kelni. A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal és a zsírral, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a megkelt élesztőt, és a sót. Az egészet összegyúrjuk. Kinyújtjuk, bekenjük tökmagolajjal, rászórjuk az aprított tökmag nagy részét és feltekerjük. Kicsit ellapítjuk és összehajtogatjuk. 15-20 perc pihentetés után kinyújtjuk ujjnyi vastagra és tojásfehérjével megkenjük a tetejét. Rászórjuk a maradék tökmagot, meg még néhány egészben hagyott magot is. Kiszaggatjuk, sütőpapíros tepsibe rakjuk, és hagyjuk pihenni, míg a sütő 180 °C-ra felmelegszik, majd megsütjük.

Címlapkép: Getty Images