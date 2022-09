Erről sokan megfeledkeznek ősszel: az egészségük múlhat rajta

Az őszi időjárás már megmutatta magát, ezért fontos, hogy felkészülten vágjunk neki a hidegebb hónapoknak. Érdemes fókuszálni arra, hogy ebben az időszakban is rendszeresen fogyasszuk a szezon által kínált zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen így tudjuk támogatni szervezetünket, valamint megadni számára a szükséges vitaminokat. Nem beszélve arról, hogy nem csak a hűvös, szeles, esős időjárással és a sötétebb napokkal kell megküzdenünk, hanem védekeznünk kell az influenza, valamint a még folyamatosan jelenlévő koronavírus ellen is.

Fontos kiemelnünk, hogy egyetlen élelmiszer vagy étrend-kiegészítő sem képes megelőzni vagy gyógyítani például a COVID-19 fertőzést, az egészséges táplálkozás fontos az immunrendszer támogatása szempontjából. Persze nem csak ősszel, hanem egész évben. Emellett érdemes azt is észben tartani, hogy a megfelelő táplálkozás csökkentheti más egészségügyi problémák kialakulásának valószínűségét is, beleértve az elhízást, a szívbetegségeket, a cukorbetegséget és a rák bizonyos típusait.

Szeptember talán a leggazdagabb hónap a szezonális zöldség-gyümölcs kínálat szempontjából. Még bőven kaphatók a nyári zöldségek, de már itt vannak az őszi finomságok is. Kiváló időszak ez arra, hogy egészséges alapanyagok segítségével, természetes úton készítsük fel a szervezetünket a téli időszakra: fogyasszunk minél többféle színű és fajtájú gyümölcsöt, zöldséget.

A cél, hogy minél több fajtát iktassunk be a napi étrendünkbe! A változatosság a kulcs: próbáljunk ki minden alapanyagot, amit az ősz kínál, legyen minél több szín a tányérunkon. Most különösen megéri kimenni a piacokra: valósággal tobzódhatunk a különböző friss szezonális élelmiszerekben. Azért is érdemes minél változatosabban enni ezeket, mert mindegyik zöldségben, gyümölcsben van valami olyan vitamin, ásványi anyag, rost, antioxidáns, stb, ami miatt ajánlott a rendszeres fogyasztásuk.

Mi az, amire még érdemes figyelni?

Az ősz és a tél kevesebb napfényt, hűvös éjszakákat, sok esőt és influenza szezont hoz magával. Emellett sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy nincs energiánk és motivációnk, könnyebben elfáradunk. Ez ellen nem olyan nehéz tenni: egész télen jó közérzetet és energiát biztosíthatunk magunk és családunk számára, ha odafigyelünk a helyes táplálkozásra és a megfelelő tápanyagok, vitaminok fogyasztására. Éppen ezért, mutatjuk, mit érdemes még az őszi-téli szezonban biztosítani a szervezetünk számára:

méz

A méz tele van jósággal, miközben hihetetlenül finom is. A méz minden fajtája jól ismert arról, hogy kiválóan csillapítja a torokfájást, valamint enyhíti a köhögést. Valójában a mézet évezredek óta használják gyógyszerként, amikor az emberek kissé rosszul érzik magukat. Teában, pirítósra kenve, de magában is fogyaszthatjuk.

C vitamin

A C-vitamin segít az immunrendszer felépítésében és az immunrendszer erősítésében az őszi-téli hónapokban. Emellett csökkenti az oxidatív stresszt és véd a szabad gyökök ellen. Napi 200 mg C-vitamin bevitele csökkentheti a megfázás és az influenza tüneteit. Ráadásul a C-vitamin egész évben nélkülözhetetlen a szervezet számára.

gyömbér

A gyömbér számos jótékony hatással rendelkezik, és sok éve használják gyógyászati ​​​​célokra. A csípős gyökér csillapítja az émelygést és jó hatással van a gyomorrontára, illetve gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Továbbá enyhítheti a megfázás vagy a téli influenza tüneteit, valamint enyhítheti a fejfájást is.

D-vitamin

A D-vitamint elsősorban közvetlen napfényből tudjuk "beszerezni", viszont ez télen sokkal nehezebb feladat. Azokon a napokon, amikor sötétben hagyjuk el a házat, és sötétben érünk haza, a D-vitamin szintünk nagyon alacsony lehet, ezért fáradtnak és kimerültnek érezhetjük magunkat. Éppen ezért a D-vitamin szedése segíthet abban, hogy ezt elkerüljük.

Omega 3

Az Omega 3 elengedhetetlen a szervezet minden sejtjének egészségének megőrzéséhez. Az egészséges omega-3 zsírsavak csökkentik a betegségek kockázatát és csökkentik a gyulladást.

Probiotikumok

Mindannyian tudjuk, hogy a probiotikumok segítik az emésztést és javítják a bélrendszer egészségét, de télen ez fontosabb, mint valaha. A probiotikumokból, a jó baktériumok a bélben segítenek a fertőzések leküzdésében.

Címlapkép: Getty Images