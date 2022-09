Csodaszer a bükki füvesembertől: titkos, családi recept alapján készített fájdaloműző krémet

A népgyógyászat forrasztófűnek, összeplántálófűnek is nevezi a fekete nadálytövet (Symphytum officinale), ami onnan ered, hogy a régiek megfigyelése szerint a gyógynövény levele és a gyökeréből készített pépes pakolás hatására a zúzódások gyorsabban felszívódtak és a sérült csont is hamarabb összeforrt. A fekete jelző sem véletlen: a növény erősen festő hatására utal, a nadály (pióca) pedig a gyógynövény kedvelt vizes-csalitos élőhelyét jelzi. Gyulladáscsökkentő, sebgyógyító hatását ma már tudományos kutatások is bizonyítják, hatóanyagai számos patikai készítményben is megtalálhatók.

A népi gyógyászatban friss levelét levélborogatásként, szárítottan, illetve ülőfürdő készítéséhez; gyökerét frissen és szárítva, de porrá őrölve is használták külsőleg borogatás, tinktúra vagy kenőcs formájában ficam, rándulások, zúzódások, duzzanatok, fekélyek, csont- és ízületi fájdalmak, csontrepedés, csonttörés kezelésére. Belsőleg (pl. teaként) nem ajánlott, mivel a májra mérgező hatású pirrolizidin-alkaloidot tartalmaz.

Régi recept új köntösben, újrahasznosított tubusban

Fekete nadálytő kivonat már régóta elérhető a Györgytea boltjaiban, ám sokan várták, hogy a zúzódások, sportsérülések, csonttörések elixírje kenhető formátumban is elérhető legyen. Zsuzsa ezért az alapreceptet kibővítve egy jól felszívódó gél terméket alkotott meg. És mivel elhivatott természetvédő, nagy hangsúlyt fektetett a csomagolás kiválasztására is: olyan tubust választott, amely újrahasznosított, ezzel is csökkentve a környezet terhelését.

Milyen gyógynövényeket tartalmaz a fekete nadálytő gél?

Az első számú hatóanyag természetesen a fekete nadálytő, amelynek alkoholban és glicerinben is oldott hatóanyaga kiválóan nyugtatja, fertőtleníti és regenerálja a bőrt, emellett gyulladáscsökkentő, sebgyógyító hatású. Zsuzsa tett még pásztortáska kivonatot is a gélbe, amely magas szaponin- és flavonoidtartalma miatt izomfájdalmak enyhítésére, vérző sebekre, különféle ekcémás tünetek kezelésére ajánlott.

Ezek mellett kétféle gyógynövény olajával is dúsította a fentieket: az egyik a levendulaolaj - melynek baktériumölő és sebgyógyító hatása is ismert -, a másik az eukaliptuszolaj, amely gyulladáscsökkentő tulajdonsága miatt ízületi gyulladások, reumás megbetegedések kezelésében segíthet.

Zsuzsa a gélt mozgásszervi sérülések, fájdalmak mellett visszérproblémákkal, visszérgyulladással küzdők számára is ajánlja, emellett Parkinson-kórban szenvedők a pásztortáska hatóanyagai révén az izmok működésének javítására is használhatják. Arra azonban figyeljünk, hogy az erős hatású gyógynövényt várandós vagy szoptatós édesanyák, kisgyermekek külsőleg sem alkalmazhatják!

Címlapkép: Getty Images