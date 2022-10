Őrült sok magyar fűti így a lakását: nem is sejtik, ezért 300 ezres bírság jár

Online fórumokon, közösségi portálokon egymást érik azok a hirdetések, amelyekben kidobásra ítélt használt szekrényeket, forgácslap bútorokat kínálnak eladásra- mondván, ha másra nem is, tűzifának még jó lehet. Amilyen tűzifa-ínség van, szinte pillanatok alatt elkelnek ezek a fának gondolt, lomtalanításra ítélt régi forgácslapbútorok. Érthetetlen, hogy az emberek többsége bele se gondol abba: a lakozott, ragasztott bútor nem alkalmas fűtésre. Aki forgácslappal akar tüzelni, az szemetet éget, saját magát és környezetét mérgezi – ez pedig nem mellesleg jogszabályba ütközik, és súlyos büntetés járhat érte. Ezért is néztünk utána újra, mi jár azoknak, akik így készülnek csökkenteni az elszálló rezsiárat.

Friss hirdetés: közösségi oldalon, tűzifának kínált használt bútor (Fotó: Facebook)

Az árstopos tűzifa sem segít a hiányon

Ahogy a HelloVidék megírta, július 13-án Gulyás Gergely bejelentette a rezsicsökkentés részleges kivezetését. Az interneten azóta is számtalan kalkuláció kering, az emberek pedig pánikszerűen elkezdtek alternatív fűtési megoldások után nézni. A rezsiemelés hírére megrohanták a magyarok kandalló és sparhelt forgalmazókat, akik az elmúlt napokban legalább tízszeres forgalmat tapasztaltak. Hasonló a helyzet a kályhaépítőknél is, lassan egy éves várakozási idővel számolhat az, aki cserépkályhára cserélné, vagy azzal egészítené ki dráguló gázfűtését.

Ha kapunk, ennyibe fáj tűzifa

Szeptember elején elindult a hatósági áras tűzifaprogram, aminek értelmében háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben lehet kedvezményes áron tüzelőt vásárolni az ország 152 értékesítési pontján. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos: 30 000 Ft

Lágylombos: 19 000 Ft

Fenyő: 19 000 Ft

Tavaly ilyenkor körülbelül 3600 forintba került egy mázsa hasított tűzifa, ami most 4490 forintnál kezdődik- tehát ebben a formában is jóval többet kell fizetnünk érte - írta a Pénzcentrum.

Hiába azonban, hogy árstopos lett a tűzifa, jellemzően csak többhetes várakozással lehet hozzájutni - ráadásul, ha idei a vágás, hónapokig kell várni arra, hogy begyújthassunk vele. Ahogy a Pénzcentrum is megírta, akkora a tűzifa-hiány, és olyan óriási az érdeklődés a Tűzifaprogram iránt, hogy az állami erdészetek az erdőkben gazdagabb vidékekről faanyagot szállítanak át oda, ahol kevesebb az erdő, vagy többen élnek. Budapesten és környékén, illetve a Kis- és Nagyalföldön a legnagyobb a tűzifa-hiány, ezeken a területeken meg is haladja a helyi termelési kapacitást.

A hulladék nem tüzelő - tilos égetni!

Ezért is fűtenének egyre többen inkább alternatív megoldásként éghető hulladékkal, kidobásra ítélt bútorokkal vagy épp PET-palackokkal. Azonban ahogy az Európai Unióban, úgy Magyarországon is tilos a hulladékok háztartási égetése, és ezt a legtöbb országban szigorúan be is tartatják.

Nem új jelenség azonban, hogy mi magyarok már eddig is előszeretettel égettük otthon a PET-palackokat és a gumiabroncsokat, spóroltunk a fűtésszámlán a kidobásra ítélt parketta vagy a használt ruhák elégetésével. Annak ellenére is, hogy egymás után jelennek meg azok a közlemények és kutatások, amelyek azt igazolják, hogy kevés olyan tevékenység van, amely a szemétégetésnél jobban károsítaná az egészségünket. Sajnos nagyon sokan lebecsülik ennek negatív következményeit, ezért az ország jelentős részében továbbra is zavartalanul folyik a háztartási szemét, faipari hulladék, bontott nyílászárók eltüzelése.

Pedig a hulladék égetése bűncselekménynek is minősülhet, akár börtönbüntetés is lehet a következménye, enyhébb esetben is 300 ezer forintos büntetéssel sújtható!

Minden harmadik magyar így spórolt télen

A Levegő Munkacsoportnak még 2017-ben volt egy reprezentatív közvélemény-kutatása, amelyet telefonos megkereséssel végeztettek el. Akkor minden harmadik magyar ember azt nyilatkozta, hogy időnként illegálisan szemetet is eléget.

Önbevallásról volt szó, úgyhogy valószínűleg ennél jóval nagyobb arányról beszélhetünk, akik a hulladék elégetésével spórolnak a fűtéssel, hiszen nem mindenki vállalja, hogy így cselekszik

– közölte a HelloVidék megkeresésére Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi és lakossági égetés projektvezetője, és akkor még szó sem volt gáz-krízisről és rezsiár-emelkedésről.

A Pannon Egyetemnek egy nemzetközi kutatás eredményeit ismertető, az Atmospheric Chemistry and Physics tudományos folyóiratban tavaly megjelent tanulmánya szerint is hatalmas mennyiségben kerülnek az egészségünket nagyon veszélyeztető káros anyagok a levegőbe a háztartási hulladék illegális otthoni elégetése során. Kiderült, hogy a műanyag-jellegű hulladékok (például a PET palack, habszivacs vagy ruhanemű) égetésekor 100-szor, 700-szor annyi, és akár több ezerszer (!) mérgezőbb összetételű policiklusos aromás szénhidrogén (PAH) kerül a levegőbe a fatüzelés emissziójához képest.

Lássuk csak, mi a baj például a forgácslappal való fűtéssel?

A faforgácsból készült bútorokkal a legfőbb probléma az, hogy nem tiszta fa, műanyagot tartalmaz, tehát a levegő védelméről szóló 21/2001. számú kormányrendelet értelmében, elégetése tilos. Az égető ellen az illetékes környezetvédelmi felügyelőséghez vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni panasszal. A Levegő Munkacsoport vegyésze szerint a forgácslapok égetése során:

aldehidek, ketonok, fenolok, PAH-ok (policiklikus aromás szénhidrogének) és más vegyületek keletkeznek, amelyek fajtája és mennyisége az elégetett faipari hulladéktól függ. A keletkező légszennyező anyagok azon felül, hogy fejfájást okoznak, irritálják a szemet és a légzőrendszert, rákot is előidézhetnek.

Mi tekinthető még hulladéknak, amit tilos égetni?

Bútorlapon kívül mostanában nagyon jellemző, hogy a felújítási munkálatok során keletkezett lomoktól, ablakkeretektől, régi konyhabútortól vagy a parkettától úgy akarnak megszabadulni, hogy tüzelőként elégetik. Hiába készülnek azonban fa alapanyagból, attól még kezelve (lakkozva, festve) vannak, így hulladéknak számítanak, ugyanúgy tilos az égetésük, mint például a tejes flakonoké – szintén bírsággal sújthatják azt, aki égetéssel próbál megszabadulni tőlük.

Összességében tehát a saját háztartásunkban keletkezett kezeletlen fa- és a papírhulladék kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:

úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),

rétegelt lemez, bútorlap,

építési fahulladék,

színes, „fényes” papírhulladék,

pet palack, műanyag hulladék,

autógumi, használt ruha, rongy,

fáradt olaj, üzemanyag

vegyes, kommuniális hulladékok.

Ne gondoljuk, hogy majd a kémény elvezeti a füstöt

Sokan azzal nyugtatják magukat, hogy a szél elviszi a füstöt, ők nem is szívják be a káros gázokat. Jellemzően azok a vegyes tüzelésű kályhák, amikbe általában hulladékot is égetnek kifogásolható minőségűek, a szemét elégetése pedig tovább ront rajtuk. Amennyiben valaki mégis szeméttel fűt, az a tüzelőberendezés idő előtti tönkremenetelét is okozhatja, de a biztonságos működés feltételeinek romlását mindenképp eredményezi.

A szén-monoxidon kívül egyéb mérgező gázok keletkezéséhez is vezethet, amelyek veszélyt jelenthetnek az adott háztartásban élőkre.

A kémény belső falára rakódott vastag korom és kátrányréteg a fűtés során létrejövő hő hatására izzani kezdhet és meg is gyulladhat. Az így keletkező lángok átterjedhetnek a ház tetőszerkezetére is, és akár az egész épület a lángok martalékává válhat.

Akkor mivel szabad fűteni?

A szilárd tüzelésű fűtőberendezésekben kizárólag a gyártó által előírt anyagot szabad elégetni – hívta fel a figyelmet Kapás Márton, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője, aki a Nool.hu-nak nyilatkozott erről.

Mint mondta, a fával való tüzelés esetén csak papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék használható, háztartási hulladék nem, de farostlemezzel és laminált lapokkal sem szabad tüzelni. A szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésű kályhákat pedig csak aprított fával, papírral és a kereskedelemben kapható alágyújtóssal szabad begyújtani, semmiképpen sem benzinnel.

Összességében tehát: megfelelő minőségű tűzifát kell használni, valamint a tüzelőberendezéseket sem szabad túlterhelni, mindegyiket szakemberrel kell ellenőriztetni. Utóbbit legalább évente egyszer, lehetőleg még a fűtési szezon kezdete előtt érdemes megtenni.

Mit tehetünk, ha azt észlejük, hogy a szomszédunk szeméttel fűt, kihez forduljunk?

Sokan azt hiszik, hogy az önkormányzatoknál kell a bejelentést megtenni, de ez nem így van. Ha valaki ezzel a szabálysértéssel találkozik, akkor a területileg illetékes járási hivatalhoz, a kormányhivatalhoz kell fordulnia, ha ipari forrásról van szó, akkor pedig a megyei kormányhivatalnak címezve kell a panaszlevelet megírni. Érdemes külön is kihangsúlyozni: önmagában eljárás nem indul, előbb panaszlevél formájában feljelentést kell tenni! Van még egy lehetőség – emelte ki a Levegő Munkacsoport munkatársa– ha birtokvédelmi eljárást indítunk. Ezt pedig a jegyzőnél tehetjük meg.

Az emberek sok esetben munkaidőn kívül égetik hulladékot, a hivatal viszont nem ekkor dolgozik. A Levegő Munkacsoport ezért is szokta azt javasolni, hogyha észleljük, hogy a szomszéd udvarán szemetet halmoz fel, és sűrű sötét erős füst árad a kéményből, készítsünk videófelvételeket, de hívjuk ki a rendőrséget is, akik majd felvesznek egy jegyzőkönyvet, ami később bizonyítékul szolgálhat. Természetesen mindezt csak azután tegyük, ha megpróbáltunk beszélni a szomszéddal, de nem sikerült meggyőzni az illegális és veszélyes tevékenység befejezéséről.

Címlapkép: Getty Images