Anyagilag is jól járunk: vagyonokat nyerhetünk, ha odafigyelünk az egészségünkre

Hogyan segíti az egészségmegőrzés az anyagi stabilitást a családokban? Milyen problémákat okozhat a család gazdasági élete szempontjából, ha nem vagyunk teljesen egészségesek? Szakértő segítségével vettük sorra, hogy milyen anyagi áldozatokat jelentenek a betegségek, s emellett mekkora befektetésre lenne szükségünk az egészségünk megőrzéséhez.

A legtöbben még mindig úgy gondolkodnak, hogy „Majd akkor szedek táplálékkiegészítőt, akkor vigyázok az egészségemre, ha már baj van.”

Pedig vagyonokat nyerhetünk a megelőzéssel – szó szerint. Többszörösen megtérülhet az egészségünkre fordított energia és pénz: a rendszeres sportolás és az étrend-kiegészítők, vitaminok szedése.

A háborús hírek, a változó rezsiárak és a világjárvány hatásai közepette az emberek jelentős része a jövője miatt aggódik. Sokan már most úgy látják, hogy a pénzük nem elég a hó végéig. Az aggodalmak stresszt okoznak, ennek egyenes következménye pedig a szervezet fizikai reagálása, hiszen minél stresszesebb valaki, annál hamarabb beüthet egy nátha, fertőzés vagy bármilyen más betegség, és az ember hamar táppénzen találhatja magát. A táppénz pedig eleve kevesebb fizetést jelent, ami egy ilyen magas inflációs időszakban még jobban megroppanthatja a családokat. Ráadásul a félelem és az aggodalom nagy hátulütője, hogy egyfajta hályogként van a szemünkön, nem látunk tőle tisztán.

Egészségesen józanul tudunk mérlegelni

Ha az ember fitt, és jól érzi magát a bőrében, akkor könnyebben tud megoldásokban gondolkozni, pozitív maradni, képes esetleg túlórát vállalni vagy munkahelyet váltani. Egészségesen átlátja a családja helyzetét, józanul tud mérlegelni, nem pedig a félelmein keresztül. Érdemes tehát 15-20 ezer forintnyi összeget költeni magunkra havonta, hogy rendszeres sportolással és táplálékkiegészítőkkel, vitaminokkal megerősítsük az immunrendszerünket, illetve antioxidánsokkal csökkentsük a stressz által megnövekedett szabad gyökök számát a szervezetünkben

- hangsúlyozta Polgári Erika, a NaturComfort Kft. tulajdonosa.

A megelőzés a legjobb befektetés

Sokan úgy vannak vele, hogy „Most nem fáj semmim, éppen jól vagyok, akkor minek költsek rendszeresen vitaminokra, étrend-kiegészítőkre?” Pedig az orvosok és a természetgyógyászok is ronggyá koptatják a szájukat a megelőzés érdekében, főleg a tél közeledtével. Nos, a megelőzés a legjobb befektetés, hiszen egy-egy betegség több százezer forintba kerülhet, és a családi költségvetést is bedöntheti. Ha csak két hét táppénzzel számolunk, a fizetéskiesésen kívül a gyógyszerek kiváltását és az esetleges magánorvosi ellátás költségeit is figyelembe kell vennünk. Ráadásul a munkáltatók nem szívesen veszik, ha az alkalmazottjuk rendszeres táppénzen van. Előbb-utóbb lecserélhetik egy másik kollégára, akire úgymond jobban lehet számítani.

Aktívabbak leszünk a családi életben is

Ne sok terméket, étrend-kiegészítőt szedjen az ember, hanem találja meg azt az egy-kettőt, ami igazán segíthet neki, ami beválik, viszont azt fogyassza rendszeresen. Ezektől a termékektől pluszenergiát kaphatunk, így sokkal intenzívebben dolgozhatunk. Érezhetően aktívabbak leszünk a családi életben is. Például nekem vashiányom van. Ha elfelejtkezem róla, és napokig nem fogyasztok vastablettát, illetve céklalevet, akkor fáradékonyabb leszek, 9-10 órákat alszom

- mondta Polgári Erika, a 61 évesen is fitt nagymama, aki az immunrendszer erősítésére teljesen természetes, gombás termékeket és hatékonyan felszívódó, liposzómás C-vitamint javasol, amelyek jótékony hatását már számos kutatás bizonyította.

A természet patikája

Ötvenéves kor felett szinte mindenkinek van kopása, ízületi fájdalma. Pedig mozogni éppen azért lenne lényeges, hogy még nyugdíjasként is aktívan tudjuk élvezni az életet. Ha fájdalmaink vannak, könnyen találhatunk természetes segítséget is.

Míg a fájdalomcsillapító csak tüneti kezelés, a méregtelenítőtea-kúra, a külsőleg használt balzsamok és a belsőleg szedett étrend-kiegészítők valódi megoldást nyújthatnak az ízületi gyulladásokra. Egyes növényi szereket akár panasz nélkül, megelőző céllal is érdemes szedni

- fűzte hozzá Polgári Erika.

A mozgás mellett a természet patikájából is válogathatunk, ha megoldást keresünk a testi problémáinkra. Ebben segítenek a NaturComfort gyógynövényes termékei. A vadgesztenye-kivonat és az aloe vera például kiváló gyulladáscsökkentő összetevő, míg a körömvirág sebgyógyító, görcsoldó, a reumatikus panaszok is jól kezelhetőek vele. Az árnikát pedig fájdalomcsillapító, szövetregeneráló hatása miatt érdemes használni.

Címlapkép: Getty Images