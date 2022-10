Hatalmas érték, mégis a kukába dobjuk: tegyük inkább ezt vele a Föld világnapján

Az alumínium dobozok újrahasznosítása csak egyetlen apró, ám igen fontos lépés a környezettudatosság és az erőforrásokkal való takarékoskodás útján. Ha szülőként okosan cselekszünk, a gyerekeknek már teljesen természetes lesz – és nem csak ma, a Földünkért világnapon.

Ha aktívan törekszünk egy fenntarthatóbb életre, alapvetően az a szándék munkál bennünk, hogy egy élhető bolygót hagyjuk hátra a minket követő generációk, a gyermekeink és az unokáink számára. Ez a hétköznapi környezettudatosság sok-sok apró lépésből áll össze: kezdve azzal, hogy spórolunk a vízzel, át azon, hogy nem veszünk felesleges dolgokat egészen addig, hogy nem a szemetesbe dobjuk az alumínium dobozokat. Ezekből rengeteg megvalósítható a gyerekek számára is, például ez utóbbi.

Rajtunk múlik

Ma már rengeteg üdítő, tea vagy akár tejes ital vásárolható alumíniumdobozban, amit a gyerekek is fogyasztanak nemcsak otthon, hanem az iskolában, edzésen, táborban is. Az alumínium hatalmas érték, és nem a kukában van a helye. Ahogy nem dobunk ki egy ruhát egyetlen viselés után, úgy egy alumínium dobozt sem szabadna. Hogy ez a gyerekek számára is természetes legyen, az nagyrészt a szülői példamutatáson múlik. Ma már mi sem egyszerűbb, mint szeparáltan gyűjteni az aludobozokat, majd együtt visszaváltani őket – a Minden Doboz Visszajár program keretében kihelyezett automaták ezt könnyítik meg.

Keltsük fel az érdeklődést!

Szülőként mindenképp magyarázzuk el a gyerek életkorának megfelelően, hogy ez miért ilyen fontos: ha még erre fogékony korban van, biztosan le tudjuk nyűgözni pár izgalmas adattal. Például vajon tudja-e a csemeténk, hogy a világon egy év alatt készített aludobozokból olyan magas oszlopot lehetne rakni, ami 75-ször elérne a Holdig és vissza? Meglepődik-e azon, ha elmondjuk neki, az a doboz, ami éppen a kezében van, talán pár héttel ezelőtt már járt nála? A jó példa, a kommunikáció a kulcs ahhoz, hogy a gyerekek számára már természetes legyen egy környezettudatos magatartás.

A suliban is fontos

Természetesen az a legjobb, ha mindezzel nem csak otthon találkoznak a kicsik: a dobozok gyűjtésére akár az iskolában, edzésen is van lehetőség. Ha egy osztály közösen gyűjti, majd váltja vissza a dobozokat, az azért kapott pénzösszeget akár jótékony célra is felajánlhatják – a Minden Doboz Visszajár és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve a SPAR Magyarország együttműködésnek köszönhetően egyes automaták ezt is lehetővé teszik. Ezzel nemcsak egy hasznos és jó dolgot cselekedtek, hanem rögtön kettőt! Nemcsak szülőként, hanem pedagógusként, edzőként is megvan a lehetőségünk arra, hogy a hétköznapi környezettudatosság olykor rögös útján terelgessük a gyerekeket – végső soron ők a jövő letéteményesei.

Címlapkép: Getty Images