Hatalmas a tét, mégis félvállról vesszük: ez a rossz szokás megrövidíti az életünket

Az áremelkedések és a gazdasági helyzet miatt azt emberek stressz-szintje kiemelkedően megnőtt, testedzésre viszont egyre kevesebb időt és pénzt szánnak. Pedig a mozgás az egyik legjobb feszültségoldó, az aktív életmód nemcsak testünkre, lelkünkre, de a munkavégzésünkre is hatással van. Ezért a munkáltatóknak is érdeke, hogy mozgásra ösztönözzék dolgozóikat, megteremtve a lehetőségeket, és pozitív vezetői példát mutatva. A K&H HR igazgatója összefoglalja, milyen előnyökkel jár, ha sportolnak a kollégák, és hogyan lehet testmozgásra motiválni őket.

Az Eurobarometer 2022-es felmérése alapján a magyarok csupán 4 százaléka sportol rendszeresen, 22 százalék törekszik rá, 15 százalék pedig ritkán, de végez testedzést, azonban 59 százalékuk egyáltalán nem sportol. A mozgásszegény életmód leginkább az időhiánynak és nem megfelelő motivációnak tudható be. Pedig a sport az egészséges életmód egyik alapja, fizikailag, szellemileg is aktívabbá tesz, valamint mérsékli a frusztrációt is. A stressz csökkentése most még jobban felértékelődik, hiszen az áremelkedések és a gazdaság jelenlegi helyzete miatt az emberek egyre szorongóbbá válnak, féltik munkájukat, így még többet dolgoznak, a szabadidőre szánt kiadásokat pedig egyre csökkentik. A sportolás ugyanakkor az egyik legköltséghatékonyabb feszültségoldó lehet, az otthoni tornázás, futás vagy épp a kerékpáros közlekedés nem jelent nagy anyagi terhet.

Munkáltatóként adjunk lehetőséget a mozgásra

A dolgozók sportolási kedvét a munkáltatóknak is érdemes fokozni, hiszen érdekük, hogy a munkavállalók fizikailag és mentálisan is minél egészségesebbek legyenek.

A mozgást a lehetőségek megteremtésével, például nagy kerékpártárolókkal, sportkártyával vagy épp ösztönző programokkal, versenyekkel motiválhatjuk, de ugyanilyen fontos a vezetők példamutatása, akik beosztottjaikat is lelkesíthetik

- foglalja össze Végh József, a K&H HR igazgatója. „Nálunk az egészség és azon belül is a sport immár 19 éve szerves része vállalati kultúránknak. Évente megrendezzük K&H mozdulj! sportnapunkat, illetve támogatott tömegsport eseményeinken is együtt mozoghatnak kollégáink, székházunkban pedig 4 szobabicikliből álló egészségsarkot is kialakítottunk.

A sporttal mindkét fél nyer

a sportolás erősíti a szervezetet, a felvértezett immunrendszerrel pedig ritkábban betegszenek meg a dolgozók, vagy hamarabb felgyógyulnak, így a betegszabadságok száma is csökken

kutatások bizonyítják, hogy a fizikai aktivitás serkenti az agyműködést és fokozza a figyelmet, így a kollégák hatékonyabban tudnak dolgozni

a sportolás elkötelezettséget és célkitűzést igényel, a rendszeresen mozgó munkavállalók pedig a munkahelyükön is kamatoztatni tudják ezeket az erényeket

a sportoló felnőttek megterhelő helyzetekben is képesek kitartani, koncentrálni, lenyugtatni magukat, ezt pedig a munkahelyi, számukra nehéz szituációkban is alkalmazni tudják

a sport magabiztosságot is ad, így a rendszeresen mozgó munkavállalók sikeresebbek és elégedettebbek lehetnek mind a magánéletükben, mind munkafronton

a sport hatására a testben biokémiai változások történnek, amelyek javítják a hangulatot. Ez jelentősen hozzájárul a mentális egészséghez, a mozgás hatására kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá válnak az emberek

a heti 2-3 alkalommal mozgó felnőttek kevesebbet stresszelnek, mint egyáltalán nem mozgó társaik

Címlapkép: Getty Images