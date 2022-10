Rengeteget spórolhatsz, ha így használod a fagyasztót: íme a profi háziasszonyok trükkje

Megélénkült a kereslet a fagyasztók iránt, mivel sokan igyekeznek spórolni az emelkedő élelmiszerárakon. Az idén 25 éves MediaMarkt szakértői elmondták, hogy a ma kapható modellek akár 50%-kal kevesebbet fogyasztanak, mint az 1990-es években kapható elődeik, és működésükben is sokkal hatékonyabbak. Az élelmiszerbiztonsági szakértő tanácsait megfogadva biztonságosabban fagyaszthatjuk le az ételeket, és azt is érdemes megjegyezni, hogy milyen élelmiszert nem szabad soha a mélyhűtőbe tenni.

Jelentősen megélénkült a kereslet a fagyasztószekrények és -ládák iránt az utóbbi időben, az emelkedő élelmiszerárak miatt ugyanis sokan kezdtek el betárazni, valamint megnőtt az igény az otthon elkészített ételek lefagyasztására is. Egy fagyasztógépbe való beruházás hosszú távon megtérülő befektetés, hiszen az új technológiájú fagyasztókkal jelentős energiamegtakarítást lehet elérni.

A 25 évvel ezelőtt kapható gépekhez képest sokkal kevesebbet fogyasztanak a modern hűtőszekrények és fagyasztók. A modern készülékek esetében, a legnépszerűbb hűtő-kategóriákban a több mint 75%-kal alacsonyabb áramfogyasztás sem ritka

- mondta el Magyar Norbert, a MediaMarkt kereskedelmi igazgatója.

A régebbi technológia hátránya volt az is, hogy erősen környezetszennyező gázokat használt, és arra is biztosan sokan emlékszünk, mennyivel zajosabbak voltak a régi hűtők

- tette hozzá.

A jelenlegi kínálatában a legújabb technológia, így például a „no frost” fagyasztás is megtalálható, amely nem igényel külön leolvasztást. A no frost technológiájú fagyasztók hideg és száraz levegőt keringetnek, ezért nem képződik felesleges jég a készülék belső falán. Ezzel a hűtési módszerrel a zöldségek és a gyümölcsök szemenként fagynak meg, ami megkönnyíti a későbbi felhasználásukat

- tette hozzá Magyar Norbert.

A cég szakértői, akik vásárláskor is segítenek a legújabb, energiatakarékos modellek kiválasztásában, a kombinált fagyasztós hűtőszekrényt a kisebb, 2-3 fős háztartásokba javasolják, ahol a napi használat mellett gyorsan forog a fagyasztóba berakott étel. Családi házakba, nagyobb családoknak viszont már érdemes lehet külön fagyasztószekrényt vásárolni.

Hűtő és hűtő között azonban nemcsak energiatakarékosság szempontjából lehet nagy különbség, hanem a teljesítményt és a felhasználói élményt összehasonlítva is. A hűtő leolvasztása például nem tartozik a kedvenc házimunkák közé, az említett no frost technológiánál erre már nincs szükség, de a hagyományos modelleknél évente egyszer ajánlott elvégezni. A négycsillagos modellek mínusz 24 fokig tudnak fagyasztani – szemben a mínusz 18 fokig fagyasztó normál mélyhűtőkkel –, és ez jelentősen megnöveli az ételek eltarthatóságának időtartamát, bár ezt befolyásolja az élelmiszer jellege is. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mit és hogyan fagyasztunk.

Címlapkép: Getty Images