Felejtsd el a méregdrága bolti fürdőolajakat: így készítsd el fillérekből, otthon

Az őszi zimankóban ki ne vágyna egy nehéz nap után egy illatos, kényeztető melegvizes fürdőre? Elég hozzá pár csepp illóolaj, egy kis hordozóanyag, és saját magunk, pár ezer forintból csodákat keverhetünk ki magunknak! Mutatjuk is, hogyan álljunk neki!

Nem véletlenül népszerűek a hidegebb hónapokban a termál- és wellnessfürdők, hiszen a melegvíz a testet és lelket egyaránt megnyugtatja, ellazítja. Ha erre az élményre vágyunk, de se időnk se pénzünk gyógyfürdőbe menni, akkor sem kell lemondanunk erről a pihentető élményről. Nincs más dolgunk, mint beszerezni azokat a hozzávalókat, amelyekből egy hangulatos wellnessfürdővé alakíthatjuk saját fürdőszobánkat!

A fürdőolaj legjobb tulajdonsága, hogy ápolja és mélyen hidratálja a bőrt, ráadásul nagyszerűen ellensúlyozza a víz szárító hatását is. A drogériákban, szakboltokban sokféle között válogathatunk, összetevők és aroma szerint is kiválaszthatjuk a megfelelő terméket. A vízben hamar szétoszlanak, és közülük több enyhíti a mozgásszervi panaszokat, ízületi problémákat. Ha megfelelő fürdőolajakat használunk, az enyhítheti a stressz okozta feszültséget és a fáradtságot is csökkenti, nyugtatja az idegrendszert, mint például a citromfüvet tartalmazó fürdőolaj. Online webáruházakban is, kiszereléstől és minőségtől függően 1500 és 5000 forintos áron beszerezhetünk magunknak egy-egy tubus aromaterápiás élvezetet:

Fürdőolaj - Levendula 100ml: 1599 Ft

Herbamedicus fürdőolaj citromfű 500 ml: 1190 Ft

Tusfürdő olaj - Argánolaj & Marokkói rózsa ( a törökfürdő élményével) 200 ml: 2190 Ft

Dermedic Baby fürdő- és fürdetőolaj 500 ml: 4700 Ft

Kikeverhetjük magunk is a saját fürdőolajunkat

Elég pár csepp illóolaj, és mi magunk is csodákat keverhetünk ki magunknak! Az alap hozzá a minőségi illóolaj, amely illékony anyag, növényi forrásból állítják elő lepárlással vagy préseléssel. Ennek köszönhetően jellegzetes, legtöbbször kellemes illata van, amely melegítés hatására könnyen és gyorsan párolog, illatossá téve a levegőt. A tiszta illóolaj egyetlen növényfajtából készül. A lepárlásos módszernél a növényi részeket felmelegítik gőzben vagy forró vízben, majd a keletkező párát felfogják. Préselésnél a növényt szétzúzzák és kisajtolják belőle az „olaját”. Jellemzően alkoholban vagy bázisolajokban oldódnak, a vízben nem, csak átadják annak az illatukat.

Csak garantáltan minőségi, bontatlan csomagolású 100%-os illóolajat vásároljunk, viszont egy-egy flakon viszonylag sokáig kitart, hiszen a fürdővízhez alkalmanként, ahogy majd látni fogjuk, elég lesz pár csepp. Ára az üzletekben és az online webshopokban elég eltérő lehet, 10 ml: 2000-5000 Ft.

Szükségünk lesz hordozó olajra is

Mielőtt magunk nekiállnák a fürdőolaj készítésének, jó tudni, hogy az illóolaj nagyon tömény, ha bőrápolásra vagy masszázsolajként használják, előtte fel kell hígítani. Az illóolajokkal ellentétben a hordozó olajok nem párolognak el melegítés hatására, ezért bázisolajoknak is nevezik őket. Ízlésünk szerint válogathatunk közöttük is: van, amelyik jellegzetes illatú, de teljesen illatmentessel is találkozhatunk. A hordozó olajok – ha egyszer kinyitottuk az üveget – nem olyan tartósak, mint az illóolajok. Átlagosan három hónapig tarthatók el, majd avasodni kezdenek. Ezt az oxidációnak köszönhető, amikor az olaj a levegővel vegyülve kellemetlen szagú lesz (akárcsak a túl sokáig tartogatott sütőolaj). Kétszer tartósabbá tehetjük, ha 10 százaléknyi búzacsíra-olajat keverünk bele. Hordozó olajnak az extra szűz olívaolaj is megfelel, de széles a skála - ennek külön is érdemes lesz utánanézni. A szakértők tanácsa szerint inkább kis mennyiségben vásároljunk hordozó olajat, így nem veszik kárba. A flakont tartsuk hűvös, száraz helyen, lehetőleg színültig töltve, hogy kiszorítsuk a levegőt.

Jó tanácsok, mielőtt nekiállnánk fürdővizet készíteni!

Attól még, hogy egy illóolajnak jó az illata, ne használjuk azonnal a fürdőzéshez, előbb olvassunk utána, mihez ajánlják. Mivel az illóolajok nagyon különbözőek, előfordulhat, hogy némelyik irritálni kezdi a bőrünket, vagy a nyálkahártyánkat, nagy töménységben pedig komoly hámsérülést, allergiás reakciót is okozhatnak.

Ezeket az olajokat ne használjuk fürdőzéskor még akkor sem, ha egyébként párologtatva számtalan jótékony hatásuk ismert:

fahéj, szegfűszeg, oregano, borsikafű, fodormenta, kakukkfű és fajdbogyó

Ezekből viszont bátran használhatunk fürdéshez, mert jót tesznek a bőrnek:

levendula, kamilla és rózsa

Fürdőolaj-keverékek, hozzávalók és tippek:

Élénkítő fürdő: utána garantáltan energikusabbak leszünk, és jobban tudunk majd koncentrálni. 5 csepp citrom, 3 csepp rozmaring, 2 csepp kakukkfű.

utána garantáltan energikusabbak leszünk, és jobban tudunk majd koncentrálni. 5 csepp citrom, 3 csepp rozmaring, 2 csepp kakukkfű. Izomlazító, nyugtató fürdőolaj: az izomlázas, vagy megterhelt izmokra jó ez a módszer, mivel segíti a vér áramlását és enyhíti az izomfájdalmat. 5 csepp majoránna, 4 csepp citromfű, 3 csepp levendula.

az izomlázas, vagy megterhelt izmokra jó ez a módszer, mivel segíti a vér áramlását és enyhíti az izomfájdalmat. 5 csepp majoránna, 4 csepp citromfű, 3 csepp levendula. Relaxáló fürdő fürdőolaj: stresszcsökkentő hatással bír, de van egy kis álmosító hatása is, lefekvés előtt ajánlott a használata. 5 csepp levendula, 4 csepp kamilla, 3 csepp fenyőtömjén

stresszcsökkentő hatással bír, de van egy kis álmosító hatása is, lefekvés előtt ajánlott a használata. 5 csepp levendula, 4 csepp kamilla, 3 csepp fenyőtömjén Tápláló, hidratáló fürdőolaj: jótékony hatással bír nem csak a lelkünkre, de a testünkre is, a bőrünk hidratáltságáról is kellőképp gondoskodik (1 deciliter olívaolaj vagy mandulaolaj, 15 csepp levendulaolaj, 15 csepp rózsaolaj, két evőkanál méz)

Fontos viszont, hogy ne tegyük bele a vízbe az illóolajat, amíg a csapból folyik a víz, mert közvetlenül a forró vízzel érintkezve kicsapódik az olaj és csak az illatát fogjuk érezni a levegőben, többi hatása nem fog érvényesülni a fürdővízben, illetve az illóolaj cseppek rátapadnak a bőrünkre és égető, irritáló érzést okoznak.

A fürdővíz ideális hőmérséklete testmeleg, 36-38 C-fokos.

Legfeljebb negyedórát-húsz percet maradj benne, különösen akkor, ha érzékeny, kiszáradásra hajlamos a bőröd. Várandósoknak, szívbetegeknek a forró vizes fürdő egyáltalán nem ajánlott.

Végezetül egy remek házi fürdőolaj, egyenesen a TikTokról:

