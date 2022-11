Ezek a legjobb kutyás helyek 2022-ben Magyarországon: itt a teljes lista

A díjátadó esemény rendhagyó módon idén nem Budapesten, hanem vidéken, Keszthelyen került megrendezésre, az ősszel megnyílt Klassz Kultbisztróban, a régió meghatározó kulturális közösségi helyén.

Az utóbbi évek eseményei tagadhatatlanul nagy terhet róttak a turizmusban és vendéglátásban dolgozókra. Sajnos már a két évvel ezelőtti járványügyi korlátozások miatti bevételkiesés és egyéb nehézségek miatt több kutyabarát partnerünk is bezárásra kényszerült. Ezt idén tetézte az energiaár-robbanás okozta gazdasági válság - írták az Év Kutyabarát Helye kampány sajtóközleményében.

Emiatt is kellemes meglepetés volt, hogy az Év Kutyabarát Helye kampányban való részvételi szándék idén is megmaradt, sőt több új kutyabarát szálláshelyet vagy vendéglátóhelyet ismerhettek meg a kutyabarátok az idei kampánynak köszönhetően. Nagy örömünkre szolgált az is, hogy az idei kampányban is kiemelt jelentkezés volt tapasztalható a kutyabarát munkahelyek részéről

- írták.

A Kutyabarát.hu csapata online felületein 2012 óta, a nyomtatott formában is elérhető Kutyabarát Magazinban pedig 2017 óta népszerűsíti a felelős kutyatartást és a kutyabarát filozófiát. Kampányaival, projektjeivel a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez igyekszik hozzájárulni – ennek egyik kiemelkedő és meghatározó programja a 2014-től minden évben megrendezésre kerülő Év Kutyabarát helye kampány.

A kampány egyik fő célkitűzése, hogy minden év októberében kiemelt figyelmet fordítsanak a kutyabarátságra, a hazai kutyabarát szolgáltatások, valamint a felelős kutyatartás népszerűsítésére.

A díjátadó esemény rendhagyó módon idén nem Budapesten, hanem vidéken, Keszthelyen került megrendezésre, az ősszel megnyílt Klassz Kultbisztróban, a régió meghatározó kulturális közösségi helyén.

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy idén is – három, ilyen embert próbáló évet követően – még mindig töretlen az érdeklődés és jelentkezés az Év Kutyabarát Helye kampányra. A kezdetekkor még az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a kutyabarátságra, bevonjuk a kutyabarát szolgáltatásokat annak érdekében, hogy együtt népszerűsítsük a kutyabarát filozófiát. Idén is bebizonyosodott, hogy a kampány azóta már túlnőtt önmagán. A kutyabarát turizmus fejlődésének, a kutyabarát szolgáltatások mennyiségi és minőségi növekedésének köszönhetően egyre többen szeretnék megmutatni, hogy kutyabarátok. A mi küldetésünk ebben pedig az, hogy folyamatos segítséget, kommunikációs lehetőséget biztosítsunk ezeknek a helyeknek, szereplőknek, hiszen ezzel közösen, hatékonyan járulhatunk hozzá a hazai kutyás társadalom fejlődéséhez is

– mondta Sziládi-Kovács Tibor, az Év Kutyabarát Helye kampány projektvezetője.

Forrás: Év kutyabarát helye kampány

Az Év Kutyabarát Helyei 2022-ben

Cukrászda kategória

Közönségdíj – Márton Cukrászda (Balatonlelle)

Kutyabarát.hu különdíj – Naspolya Nassolda (Budapest)

Kávézó kategória

Közönségdíj – Fadrusz Söröző (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj – Vasmacska Kávézoo (Budapest)

Étterem kategória

Közönségdíj – Komédiás Étterem (Győr)

Kutyabarát.hu különdíj – Hari Kebab (Budapest)

Kutyabarát Balaton különdíj – Zománc Bisztrócska (Vászoly)

Kutyabarát Balaton különdíj – Hableány Étterem (Badacsony)

Infopont Magazin különdíj – MADHOUSE (Budapest)

Elanco különdíj: Marischka (Budapest)

Panzió/vendégház kategória

Közönségdíj – Margaréta Garden & Spa (Eger)

Kutyabarát.hu különdíj – Tavirózsa Kemping és Panzió (Délegyháza)

Szálloda kategória

Közönségdíj – Club Dobogómajor ***superior (Cserszegtomaj)

Kutyabarát.hu különdíj – Dráva Hotel Thermal Resort (Harkány)

Kutyabarát Balaton különdíj – Bonvital Wellness & Gastro Hotel****superior (Hévíz)

Nestlé – Purina ProPlan különdíj: Caramell Premium Resort Superior (Bükfürdő)

Munkahely kategória

Közönségdíj – ROLESZT Kft. németADÓ-Tündérei (Baj)

Kutyabarát.hu különdíj – Asia Center Bevásárlóközpont Üzemeltetési Iroda

Címlapfotó, belső kép: Év Kutyabarát Helye kampány