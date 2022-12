Rengeteg magyar használja, de sokan tartanak tőle: jótékony hatását az orvosok is elismerik

Európa-szerte egyre több ország enged zöld utat a kannabisz alapú termékeknek, és már hazánkban is legális számos kenderből előállított készítmény használata. Nem csoda tehát, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb slágere, a CBD olaj mellett egyre több olyan termékkel találkozhatunk kereskedelmi forgalomban, amit valamiféle kannabinoidból állítanak elő. De miben rejlik ezeknek a termékeknek a népszerűsége? A szakértő szerint a kíváncsiság mellett a sikertörténetek azok, amik a legtöbbeket rávesznek arra, hogy kipróbálják a CBD termékeket, amikre már hazánkban is külön iparág épült.

Ha az elmúlt évtizedet nézem, a marihuána valamilyen úton mindig utat tört magának. Az embereket alapvetően érdeklik a kender egészségügyi és rekreációs hatásai, ezért mindig keresik a módokat, kiskapukat arra, hogy beszerezhessék, megvásárolják a belőle készült termékeket. Ha történne Magyarországon valamilyen változás, vagy a legalizáció irányába mutató kezdeményezés a politikában, az nagy valószínűséggel a feketepiacot is visszaszorítaná. Ezenfelül ellenőrzött keretek közé kerülne minden kannabisztermék, ami nagyobb biztonságot és jobb minőséget garantálna a fogyasztóknak

- fogalmazott Kerekes Milán, a hazai CBD termékek forgalmazásával foglalkozó CBDrendelés.com vezetője.

A marihuána törvények lazítása a legmegengedőbb országokban sem egyenlő a teljesen szabad használattal

Ha fű, akkor Hollandia! Legalábbis ez az asszociáció él a legtöbbek fejében a kannabisz fogyasztással kapcsolatban. Azt már kevesebben tudják, hogy Hollandiában még csak nem is legális a marihuána, csupán dekriminalizált, aminek értelmében bizonyos mennyiség birtoklása és fogyasztása nem törvényes, de még nem számít bűncselekménynek. Ez azt jelenti, hogy bár a kannabisz termesztése és vásárlása is csak orvosi engedéllyel, kizárólag gyógyászati célból megengedett, de 5 grammig nem büntetik a fű birtoklását és 5 tőig a növény tartása se von maga után jogi következményeket, amennyiben az nem kereskedelmi céllal termesztett. A méltán híres holland coffee shopok is a törvénykezés eme érdekes „vakfoltjába” esnek, így bizonyos helyi szabályok betartása mellett ezek üzemeltetése is tolerált a holland jogszabályok alapján.

Orvosi kannabisz vs. rekreációs kannabisz

A kannabisz legalizálásáról világszerte több évtizede zajlik a párbeszéd, ahol a mellette és ellene szóló érvek egyaránt megállják a helyüket. Érthető tehát, hogy nincsenek egyszerű helyzetben azok a törvényhozók, akik arra vállalkoznak, hogy jogi keretek közé tereljék fogyasztását. Éppen ezért a legalizáció a legtöbb esetben kizárólag az orvosi kannabiszra, illetve gyógyszeripari kannabisz-készíményekre vonatkozik. A marihuána rekreációs célból történő fogyasztása azonban a legtöbb országban a mai napig tiltott. Gyógyászati célú kannabisznak nevezhető minden növényi alapú vagy növényi eredetű kenderkészítmény, amelyet egyes tünetek vagy betegségek kezelésére használnak. De ebbe a kategóriába esnek a Magyarországon is legálisan beszerezhető CBD, valamint egyéb kannabinoidokat tartalmazó termékek is.

A kannabiszból készült termékek legismertebb fajtája itthon jelenleg a CBD olaj, de számos egyéb formában kaphatók kannabinoid tartalmú készítmények a hazai piacon. Kapszulák, paszták, vitaminok, szájspray-k, kozmetikumok és különböző élelmiszerek alapanyaga is lehet, sőt már vannak kifejezetten kisállatoknak kifejlesztett CBD készítmények is

- mesélte Kerekes Milán.

Itthon is egyre több orvos ajánlja a CBD-t kiegészítő kezelésként

Mivel a különböző betegségek és panaszok CBD-vel való kezelése hazánkban egyelőre gyerekcipőben jár, így klinikai tesztekkel még nem alátámasztottak a kannabisztermékek gyógyító hatásai. Azonban itthon is egyre többen vannak olyanok, akik javulást tapasztaltak az egészségi állapotukban a CBD rendszeres alkalmazása során. A legtöbben fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, bőrbetegségekre, magas vérnyomásra, illetve különböző szív és érrendszeri betegségek tüneteinek kezelésére használják a CBD termékeket, de az alkalmazási területek listája ennél jóval hosszabb. Reuma, allergia, diabétesz, epilepszia, parkinson-kór, szklerózis multiplex, különböző autoimmun betegségek és daganatos megbetegedések tüneteinek kezelésére is használható kiegészítő terápiaként, amit egyre többen kimondottan orvosi ajánlásra kezdenek el. A bíztató eredmények hatására Magyarországon az elmúlt években Szegeden és Debrecenben is vizsgálták a kannabisztermékek tartós betegségekre gyakorolt jótékony hatásait és jelenleg is több helyen folynak egyéni kutatások a témában.

Magyarországon van egy nagyon elkötelezett réteg a CBD termékek felé. Leginkább szájról szájra terjed az ajánlás. Általában olyan emberek keresnek meg minket, akik valamilyen szinten csalódtak a hagyományos orvoslásban és új utat keresnek a panaszaik kezelésére. Annak viszont nagyon örülünk, hogy egyre több olyan vásárlóval találkozunk, aki kimondottan orvosi ajánlásra keresi a termékeinket a gyógyszeres kezelések kiegészítésére. Az orvosi konzultációt mi egyébként is minden vásárlónknak javasoljuk a CBD használat megkezdése előtt

- magyarázta Kerekes Milán.

A legújabb sláger a HHC, amit főként rekreációs célra használnak

A magyar jogszabályok értelmében a marihuána birtoklása vagy fogyasztása a legkisebb mennyiségben is törvénybe ütközik, így maga a kannabisz természetes formájában itthon orvosi célra sem alkalmazható legálisan. Ennek oka a növényben található tetrahidrokannabinol, röviden THC vegyület, mely a kender fő pszichotróp alkotóeleme és a rekreációs használatával összekapcsolható tudatmódosító hatást gyakorolja. A bevizsgált, hazai forgalomban lévő CBD termékek azonban nem tartalmazzák ezt a vegyületet, így számos bioboltban és webshopokon is legálisan beszerezhetők. Mivel a kender növényben a THC mellett közel 100 féle kannabinoid található, így a magyar forgalmazók is folyamatosan jönnek ki a különböző egyéb hatóanyag-tartalmú termékekkel. Újabban a HHC nevű vegyület örvend nagy népszerűségnek, ami egyelőre egész Európában legális. Ennek hatása nagyon közel áll a THC-hez, így az erős fájdalomcsillapító tulajdonsága mellett főként rekreációs célokra használják.

Már itthon is nagyon telített a kannabiszból előállított termékek piaca és ilyenkor elég nehéz kiigazodni azon, hogy mit válasszunk. Amire mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a megbízhatóságot alátámasztó tanúsítványok. Az jó, ha a gyártó bevizsgáltatja a terméket, de fontos, hogy a forgalmazó a saját országában is megtegye ezeket a lépéseket, mert az összetevőkre vonatkozó jogszabályok eltérőek lehetnek. Az eredményeket pedig transzparensen közölni kell és mindenki számára elérhetővé tenni a csomagoláson vagy weboldalon. Erre mi mindig különösen ügyelünk

- érvelt Kerekes Milán a hazai CBD termékek forgalmazásával foglalkozó CBDrendelés.com vezetője.

Európa más országaiban zöldebb a fű?

Az elmúlt évek híreit tekintve az a tapasztalat, hogy egyre több európai ország lazít a fűvel kapcsolatos jogszabályain. Legutóbb a csehek irányából röppentek fel hírek arra vonatkozóan, hogy a kormány enyhítésekbe kezd a marihuána fogyasztásra vonatkozó törvényekben. Ennek értelmében kilátásba került az is, hogy a cseh kannabiszfogyasztók jövőre akár teljes mentességet is kaphatnak. De nem ők az egyetlen európai ország, akik gazdasági megfontolásból lazítanának a fűvel kapcsolatos jogszabályokon, sőt, tavaly igazi zöld hullám söpört végig Európán. A sort Németország kezdte, akik azóta is nagy erőkkel dolgoznak egy legális marihuána piac megnyitásán, melynek köszönhetően a német állam közel 5 milliárd eurós haszonra számít. Velük együtt Málta és Luxemburg is megkezdte intézkedéseit a fű legalizálása mentén és Svájc, illetve Olaszország is több ilyen irányú lépést tett az elmúlt években.

Ha esetleg Magyarország is tenne lépéseket a marihuána legalizálás irányába, az nemcsak a gazdaságra lenne pozitív hatással, de a termékek minőségén is javítana. Ellenőrzött keretek közé kerülnének a kannabiszkészítmények, helyre kerülne minden termék megnevezése, alkalmazása, forgalmazása. Bár a fogyasztói érdekek ezt diktálják, ilyen tervekről egyelőre nem tudni itthon. Ettől függetlenül mindig vannak hazai szervezetek, például a Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület, akik fontosnak tartják ezt és mutatnak ilyen jellegű kezdeményezéseket, így nem tartom kizártnak, hogy itthon is változhat a helyzet

- foglalta össze Kerekes Milán.

Címlapkép: Getty Images