Vége, nincs tovább: végleg bezár a Nyugat-Dunántúl kultikus csárdája is

Nincs olyan nap, hogy ne jönne szemben velünk egy hír arról, hogy megint bezár egy évtizedek óta jól működő vidéki étterem. Most a 26 éve üzemelő Vidra Csárda, Vámosszabadi határában jelentette be közösségi oldalán: vége, december 23-a után már nem nyitnak ki. Eddig egy horgásztó partján, gyönyörű környezetben fogadta vendégeit. Az étterem saját feldolgozású halakból készült ételeiről volt nevezetes.

Most búcsúzunk és bezárunk… 26 év nyitva tartás alatt sok örömön, nehézségen átmentünk. Túléltük a nagy árvíz, a Covid okozta bezárást, veszteséget és munkaerőhiányt is, de most a megemelkedett energia- és nyersanyagárakkal már NEM tudjuk felvenni a harcot. A tulajdonosok döntése alapján Csárdánk és a Vidra Kft. 2022. DECEMBER 23-ÁN VÉGLEG BEZÁRJA KAPUJÁT. Köszönjük mindenkinek, aki ez idő alatt ellátogatott hozzánk és köszönjük kollégáinknak, akik ezen idő alatt közös sikereinkért dolgoztak! Aki teheti még utoljára látogasson el hozzánk! Aktuális nyitva tartásról honlapunkon tájékozódhat!

– olvasható a bejegyzés a csárda Facebook-oldalán.

Címlapkép: Getty Images