Búcsút int a városi életnek: vidéken kezd új életet a Barátok közt sztárja

Hamarosan valóra válik egy régi álma - maguk mögött hagyják a városi életüket, és elköltöznek telkükre, Gyebnár Csekka és párja.

Ahogy arról a Best Magazin beszámolt, a pár telke a Pilis szívében található. A színésznőnek és párjának vannak gyümölcsfáik, veteményesük és szőlőültetvényük is. Ahogy Csekka mondja, arra sem emlékszik, mikor vásásrolt boltban paprikát, paradicsomot, hiszen az is megterem náluk a telken. Egy ekkora földterület ugyan rengeteg munkával jár, mégsem bánják.

Mint mondta, korábban hektikus volt a telekkel kapcsolatban: imádott lejárni, hiszen úgy érzi, hihetetlen energiák működnek a Pilisben. Ennek ellenére színházi és egyéb munkái miatt, nem mindig volt lehetősége, hogy lejusson, főleg hétvégente. Hozzátette, párja rengeteget járt a telekre, régi álma volt, hogy ott éljenek, így az idő elteltével neki is az lett. Éppen ezért elhatározták, hogy leköltöznek. Ugyan még csak egy fa házikó áll itt, idővel fel szeretnék építeni közös otthonukat. Úgy tervezik, két év múlva már pilisi lakosok lesznek.

