Kész őrület: adventi fürdőzést rendeztek a téli, 5-6 fokos Balatonban + Videó

A Keszthelyi Rozmárként ismert Ferenczi Ottó ismét megmártózott az 5-6 fokos Balatonban, sőt a tavalyi évhez hasonlóan többen is csatlakoztak hozzá, hogy részesei legyenek az adventi csobbanásnak.

Ez a rendezvényünk a második adventi csobbanás itt Gyenesdiáson, amit már tavaly első alkalommal megszerveztem és nagyon jól sikerült, és nagyon sok helyről, tehát Kaposvártól Zalaegerszegig, Keszthely, Gyenes-sok helyről jöttek hozzánk. És úgy gondoltam, most az idő közbeszólt, de nem baj, nagyon sokan vannak itt hál’Istennek, hogy megrendezem ismét ezt a második adventi csobbanást itt Gyenesdiáson az ünnepek előtt, úgyhogy hál’Istennek itt is be tudunk menni a Balatonba, elleszünk egy kicsit, elbohóckodunk, elvagyunk és aztán készülünk a keszthelyi nagy szilveszteri csobbanásra, ami most már 12 éve működik.

- közölte a Hírbalatonnal a Keszthelyi Rozmárként ismert Ferenczi Ottó.

A folyamatosan érkező csobbanókat/fürdőzni vágyókat és nézőket Ferenczi Ottó köszöntötte egy kis beszéddel, és még a nagy csobbanás előtt koccintottak egy kis házipálinkával is. Akadt az adventi csobbanásnak olyan keszthelyi résztvevője is, aki a tavalyi évhez hasonlóan idén is úgy döntött, hogy megmártózik a jéghideg vízben, és akit nemcsak Ferenczi Ottó, de Mányoki Attila, nyíltvízi hosszútávúszó is inspirál.

A nagy csobbanás során aztán kézen fogva besétáltak a nagyjából 5-6 fokos Balatonba, a partról sokan figyelték és buzdították őket. Majd az adventi csobbanás résztvevői egy kisebb koreográfiával boldog karácsonyt kívántak – a Hévízi TV híradása szerint:

