Íme a tél spórolós gyógyteái: ezeket főzik az okos háziasszonyok, ha támadnak a vírusok

A téli hónapokban bizony nem vicc a megfázás, amitől aztán kapar a torkunk, köhécselünk, folyik álló nap az orrunk. Nem kell azonban egyből a patikába rohannunk, ha támad a téli nyavalya, hiszen számtalan gyógynövény és praktika enyhíteni a panaszainkat. Tényleg, miket érdemes beszereznünk, ha jön a betegség? 2023-ban mennyibe kerülnek a leghatásosabb gyógyteák?

Érdemes az elején tisztázni, hogy a megfázás az egyik leggyakoribb fertőzéstípus, nincs is pontos tudományos és orvosi definíciója, de egyértelműen a vírusok által kiváltott gyulladások jellemzik. A meghűléses fertőzéseknél kétszáznál is több vírus játszhat közre, a hideghez viszont csak annyi köze van, hogy a kórokozók szezonálisan télen a legaktívabbak – írta a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács. Amióta csak ember él a földön, velünk vannak a „megfázást” okozó vírusok is, és amióta ember az ember, valamely módon küzd a megfázásos betegségek ellen. Persze, a legjobb védekezés, ha a négy fal között maradunk, és ha bárhová idegenbe megyünk, sűrűn kezet mosunk és maszkot hordunk. De ki akar így élni?! Így azonban, másokkal érintkezve vagy csupán tömegközlekedve is, megvan az esélyünk arra, hogy ránk találjanak a kórokozók.

Figyeljünk a tünetekre!

A téli megfázás és influenza esetén jobb mihamarabb tisztázni, hogy pontosan melyikről is van szó. A tünetek hasonlóak, mégis más a két betegség. Vizsgálat nélkül még az orvos sem biztos, hogy megkülönbözteti. A megfázás enyhébb, orrfolyással, orrdugulással jár. Az influenza (vagy a Covid aktuális variánsa, merthogy még mindig támad) azonban súlyosabb, és hirtelen csap le – napokra ledönthet a lábunkról. Láz, testi fájdalmak, kimerültség jár vele.

Egy enyhébb nátha (melynek tünetei a tüszögés, torokfájás, köhögés, orrfújás, láztalan állapot vagy csak enyhébb hőemelkedés) felbukkanásakor nyugodtan hagyatkozhatunk a gyógynövények segítségére.

Fontos tudnunk viszont, hogy egy komolyabb influenzás megbetegedés esetén (ami erős fejfájással, magas lázzal, hidegrázással, izomfájdalmakkal jelentkezik) azonnal orvoshoz kell fordulnunk!

Az influenzát onnan is felismerhetjük, hogy hirtelen alakul ki, és rögtön lever a lábunkról, míg a nátha fokozatosan, jóval enyhébb tünetekkel jelentkezik. Ha bizonytalanok vagyunk, természetesen rögtön irány az orvosi rendelő!

Ha viszont egy enyhébb megfázással nézünk szembe, alapesetben sem orvos, sem gyógyszeripari készítmények nem kellenek okvetlenül a gyógyuláshoz. Így olcsóbb is lehet a gyógyulás, bár az áremelkedés a természetes medicinákat sem kerülte el.

Számtalan megfázás elleni készítmény áll a rendelkezésünkre a patikában, de nincs szükség minden esetben orvosságra, olykor elegendőek a gyógynövényekből készült teák is.

Nem is kérdés, ahogy a HelloVidék is megírta, hogy lassan egy éve inflációs pokolban élnek a magyarok. A KSH statisztikái szerint 2022 novemberében az éves összevetésben számított infláció 22,5 százalék volt Magyarországon. A két évtizede nem látott drágulás leginkább az élelmiszereket és a tartós fogyasztási cikkek árát érinti, de nehéz olyan terméket találni, amelynek ne lőtt volna ki az ára. Így van ez a gyógynövény-készítményekkel is.

Lássuk is, mennyibe kerülnek az online webshopokban most, 2023. januárjában a téli szezon kedvelt gyógynövényteái – amelyek nem mellesleg megfázásra is hatásosak:

Online webáruházakban:

Mezei kakukkfű 50g: 750 – 1100 Ft

Bodzavirág 50g: 500 – 740 Ft

Csipkebogyóhús 100g: 670 – 995 Ft

Orbáncfű: 379 (40g) – 1280 (25db) Ft

Fürtös menta 100g: 840- 1400 Ft

Kamillavirág 50g: 580-800 Ft

Megfázás elleni teakeverékek (online webáruházakban):

Ukko Megfázás Teakeverék 100g: 3 490 Ft

Herbária meghűlés tüneteit enyhítő teakeverék 100g: 1757 Ft/db

Influenza és megfázás elleni tea (Zerex): 2 450/db

Mit igyunk, ha kapar a torkunk?

Szabó Gyuri bácsi, a nemrégiben elhunyt bükki füvesember honlapján nagyon sok tanácsot kapunk, hogy milyen tea vagy kezelés előzheti meg, illetve segíthet a megfázáson, ha már megtörtént a baj. Mint azt a honlapján írták, erre alkalmas a mezei kakukkfű, a bodzavirág és minden C-vitamin tartalmú gyógynövény, igy például a csipkebogyóhús, a fehér árvacsalán és a nagycsalán. Az orbáncfű a másik igen hatásos immunerősítő gyógynövény, heti 1-2 csészével ihatjuk lefekvés előtt. A fürtös mentát lehet inni akár egész télen, hetente 2-3 alkalommal.

Ha mégis megfázunk, kúrálhatjuk magukat napi 1-3 csésze teával a következő gyógynövényekből: hársfa, mezei kakukkfű, szurokfű, bodzavirág, fürtös menta. Inhalálással kitisztulnak a légutak: kamilla, mezei kakukkfű, szurokfű használhatók erre a célra. Jót tesznek az illóolajok is, pl. a citrom, levendula, eukaliptusz. Ezeken kívül:

Apróbojtorján: ha a torokfájás kezdetekor, a torokkaparás első jeleire elkezdünk torokfertőtlenítő apróbojtorján teát inni, lehet, hogy meg is tudjuk állítani a betegséget. Torok- és mandulagyulladás esetén vagy rekedtségre erős gyulladáscsökkentő hatása miatt használható. Ne igyuk forrón, lefedve hagyjuk állni, míg szobahőmérsékletű lesz! Naponta 3-4 csésze langyos teát fogyaszthatunk torokbántalmakra, mindenféle gyulladásra 4-5 napon keresztül. Krónikus hangszalaggyulladásra is ajánljuk. A száraz köhögést is gyógyítja. A langyos teába nyugodtan tehetünk mézet is (a forró teába nem szabad, mert a méz értékes gyógyító enzimjei elpusztulnak).

Bodza: lázcsillapító, izzasztó hatása van, és a száraz köhögést is megszünteti. Naponta több csészével is lehet inni belőle. Ha megfázunk, a legjobb, amit tehetünk, hogy ágyban maradunk három napig, és kifeküdjük, kiizzadjuk magunkból a náthát napi több csésze forró bodzateával, mert az izzadás segít méregteleníteni a szervezetet, meggyorsítani a gyógyulást. Forró lábfürdővel is támogathatjuk az izzasztó hatást.

Menta: orrdugulás esetén, a légutak szabaddá tételéhez, inhalálásra is kiváló, jellegzetes, mentolos illatát biztosan szeretni fogjuk. Inhaláláskor készítsünk egy liter mentateát, tegyünk egy puha törülközőt a fejünkre, úgy hajoljunk a gyógyító gőz fölé, mélyeket lélegezve 10-15 percig. Várandósság idején kerülni kell a fogyasztását.

Mezei kakukkfű: megelőzésre, immunerősítésre kiváló, szervezetünk ellenállóképességét megerősíti rendszeres fogyasztása. A köhögést is jótékonyan csillapítja, kiváló hurutoldó, köptető gyógynövény, és akár napi 3 csészével is meg lehet belőle inni étkezés előtt. A tea elfogyasztása előtt feltétlenül érdemes gargarizálni vele – jó mélyen hátrahajolva, hogy az egész torkot érje a tea – és csak ezután lenyelni. Ilyen módon fertőtleníthetjük az adott területet, és csökkentjük annak az esélyét, hogy elterjednek a náthát okozó baktériumok. A mezei kakukkfű inhaláláshoz és immunerősítő gyógynövényes fürdőhöz is kiváló.

Köhögés esetén is jó, ha tisztázzuk, hogy milyen betegséggel állunk szemben

A köhögésnek is ugyanis számos fajtája lehetséges, így nagyon nem mindegy, milyen betegség kínoz bennünket, és arra milyen természetes megoldás lehetséges. A legkönnyebben a száraz vagy hurutos köhögést tudjuk megkülönböztetni.

Száraz köhögésnek azt nevezzük, amikor a köhögés nem jár váladékkal és gyakran rohamokban tör elő. Szabó Gyuri Bácsi, a bükki füvesember korábbi jó tanácsai szerint száraz köhögésre köhögéscsillapító, nyugtató hatású gyógynövényeket használjunk, hiszen ilyenkor nincs mit felköhögni, ehelyett a köhögési ingert csillapítjuk. Ha száraz köhögéstől szenvedünk, arra kiváló köhögéscsillapító gyógynövény lehet a szurokfű, bodzavirág, apróbojtorján, fehér akácvirág.

Szurokfű Nagyszerű köhögéscsillapító gyógynövényünk, a száraz köhögés ellenszere, mely a hörgő- és hangszálgyulladást, rekedtséget is hatékonyan csillapítja. Torokgyulladásra nem szabad melegen inni. A 2,5 dl forrásban lévő vízzel leöntött 1 evőkanál (3 g) szurokfüvet legalább 15 percig fedő alatt kell tartani, és ekkor leszűrni. Még 10-15 percig hűlni kell hagyni, és az ilyen langyos teával jó mélyen hátrahajolva gargarizálni kell, csak azután lenyelni. Várandósság idején kerülni kell a fogyasztását.

Krónikus, tehát hosszan tartó száraz köhögésre ajánlott még a nyálkatartalmú gyógynövényekből készült tea fogyasztása is, mert ezek az irritált nyálkahártyán képeznek védelmező bevonatot, ilyen például a mályvagyökér vagy mályvalevél, a lándzsás útifű vagy az izlandi zúzmó.

Hurutos köhögésre ez való

Ezzel ellentétben hurutos köhögés esetén váladék is távozik - vagy legalább is jó lenne, ha távozna a légutakból. Ilyenkor a bükki füvesember korábbi tanácsai szerint köptető hatású gyógynövényekből célszerű teát készíteni, amelyre kiválóak a nyákoldó szaponin-, illetve a magas illóolajtartalmú gyógynövények. A legjobb természetes hurutoldó szer a borostyán, az ökörfarkkóró, a mezei kakukkfű, a hársfavirág vagy a lándzsás útifű.

Hogyan főzzünk magunknak gyógyteát?

A teafőzésnél elsődleges szabály, hogy ne használjunk fém eszközöket (szűrő, csésze), mert a fém semlegesíti egyes anyagok gyógyhatását. A víz forralására ez nem vonatkozik, a lényeg, hogy a növény ne érintkezzen fémmel. Lehetőleg ne cukrozzuk a teát, ha mégis ezt tennénk, legfeljebb mézzel ízesítsük. Ebben az esetben ügyeljünk arra, hogy a mézben lévő hatóanyagok a forró vízben lebomlanak, ezért lehetőleg langyos, de maximum 60 Celsius-fokos hőmérsékletű teához adjuk hozzá.

Lehetőleg éhgyomorra igyuk!

A gyógyteák éhgyomorra szívódnak fel a leggyorsabban, ezért reggeli előtt, illetve a fő étkezések után három órával fogyasztva fejtik ki legjobban a hatásukat. Elkészítésük azonos: 1 teáskanál szárított drogot kell leforrázni 2,5 deciliter vízzel. Fedjük le - az értékes illóolajok így nem párolognak el -, majd 15 perc múlva szűrjük le. Készíthetünk gyógyteát egyszerre több gyógynövényből is, ebben az esetben azonos mennyiségű teafüvet keverjünk össze, és ebből 1 evőkanálnyit használjunk fel egy-egy adag elkészítéséhez.

+ 1 mindenható tipp: a fenyőrügy csodákra képes

Csibi Mária természetgyógyász a HelloVidéknek elárulta, hogy a megfázásos megbetegedésekre az egyik legtermészetesebb csodaszerünk a fenyőrügy. A fenyőrügyben lévő hatóanyag ugyanis általános erősítőszer, támogatja az immunrendszert. Ahogy a természetgyógyász elmondta: köptető, nyákoldó hatású: légúti problémák, megfázás, köhögés, torokfájás esetén alkalmazható. Idült hörghurut esetén is remek választás. Jót tesz a hangszálaknak is.

Emellett: fertőtlenítő, mikrobaellenes, gyulladáscsökkentő hatású.

Az illóolajnak ezeken kívül van egy élénkítő hatása is, ezért fáradtság, mentális kimerültség, vagy hosszú lábadozás esetén is érdemes alkalmazni.

Fájdalomcsillapító, izomgörcs oldó. Reumás panaszok esetén is használható (tinktúra bedörzsölőként).

Leginkább viszont a nyákoldó, köptető, immunerősítő, fertőtlenítő hatása miatt használjuk (utóbbinál fenyő illóolaj formában - ebben viszont nem csak rügy van).

A fenyőrügyből a fogyasztható fajták: lucfenyő, jegenyefenyő, vörösfenyő, ezüstfenyő, erdeifenyő.

A fenyőrügy tea, tinktúra, szirup/méz (a szirup cukorral készül, a fenyőméz pedig a mézbe áztatott rügy) formájában is fogyasztható. Inhalálni (a fenyőrügyből készített teával) is lehet, de fürdővízbe is ajánlható (szintén a fenyőrügyből készített teát kell a fürdővízhez önteni).

Címlapkép: Getty Images