Jöhet a méregtelenítés az ünnepi zabálás után: mutatjuk, mely gyümölcsökkel próbálkozz

A túlzott étkezésre, mértéktelen kajálásokra az ünnepek alatt bőven volt lehetőség, viszont ez megterhelő a szervezet számára. Általános gyengeség, krónikus fejfájás, alvászavarok, immungyengeség? Ha ezeket tapasztaljuk, és nincs konkrét betegségünk, érdemes segíteni picit a szervezetünknek és méregtelenítésbe kezdeni. De miért kellene, ha amúgy is méregtelenít a szervezetünk? Ugyan szervezetünk valóban méregtelenít, méghozzá folyamatosan, de manapság már annyi káros anyagot fogyasztunk el, vagy akár szívunk be a levegővel, amivel a méregtelenítő szerveket egyre jobban leterheljük. Idővel ezek a mérgek felhalmozódhatnak, és különböző egészségügyi problémákat, betegségeket okozhatnak. A méregtelenítéssel pedig megszabadíthatjuk magunkat a méreganyagok jelentős részétől. Lássuk, mely gyümölcsökből érdemes elkészíteni őket. Illetve miért is érdemes őket nap, mint nap fogyasztani?

Az otthon készített méregtelenítő italok pillanatok alatt népszerűvé váltak az elmúlt években és egyre többen fogyasztják őket a reggeli mellé. Ugyan elsőre valamilyen mesterséges, vitaminokkal dúsított ital jut eszünkbe, a méregtelenítő italok lényege, hogy csak természetes anyagokat tartalmazhatnak. Ezek az italok általában bizonyos mennyiségű vizet és más természetes összetevőket tartalmaznak, mint például gyümölcsök, zöldségek, esetleg gyógynövények. Fogyasztásuk pedig azért javallott, mert fokozzák a szervezet természetes működését és ezáltal a méreganyagok is gyorsabban ürülnek ki testünkből. Gyorsan elkészíthetők, bármikor fogyaszthatók, nem tartalmaznak káros összetevőket, így bárki könnyen beépítheti az étrendjébe. Milyen előnyei vannak a méregtelenítő italok fogyasztásának? A mindennapi táplálkozásunk során számos káros anyagot viszünk be a szervezetünkbe. A túl sok cukor, zsíros ételek, feldolgozott termékek, mesterséges színezőanyagok csak néhány ezek közül. A méregtelenítő italok abban segíthetnek, hogy szervezetünkből gyorsabban kiürüljenek ezek a káros anyagok. Fogyasztásukkal enyhíthető a puffadás, fejfájás, pattanások kialakulása és még a fáradtság érzet is csökkenhet. Szakemberek szerint ez az egyik legjobb módja annak, hogy tisztítsuk a májunkat, vitaminokat juttassunk szervezetünkbe, támogassuk emésztőrendszerünket és javítsuk egészségi állapotunkat. Természetesen minden szakértő kitér arra, hogy ezt a hatást csak úgy érhetjük el, ha nem mellőzzük az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozást! Miből és miért érdemes készíteni? citrom : A citrom és a lime tele van antioxidánsokkal, valamint magas a vitamin-, tápanyag- és oldható rostforrás tartalma. A citrom C-vitamint is tartalmaz, elősegíti a fogyást, és csökkenti a szívbetegségek, vérszegénység, vesekövek, emésztési problémák, sőt a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A lime magas kálium, kalcium, magnézium és A-, B-, C- és D-vitamin tartalommal rendelkezik.

A vidéki nagybani piacokon citrom 650-680 Ft/kg, uborka 700-750 Ft/kg, grapefruit 620-660 Ft/kg.