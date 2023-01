Egészséges alternatívák a cukor helyett: mutatjuk, mivel dobhatod fel a kávéd, teád

Leggyakrabban tejjel, tejszínnel és különféle édesítőszerekkel dobjuk fel a kávénkat, teánkat. A többség az egyszerű fehér cukrot használja, bár kedvenc forró italaink édesítésére bőven akadnak más módszerek is. Ugyanakkor a kevesebb néha több örök igazságát az édesítésre is alkalmazhatjuk: ha azt vesszük észre magunkon, hogy a nagy adag édesítőszer elválaszthatatlan része a reggeli kávénknak, teánknak, olyannyira, hogy valójában az határozza meg magát az italt, ne habozzunk változtatni! Ajánlott ilyenkor csökkenteni a hozzáadott édesítő mennyiségét.

A cukor is árstop alá került

A koronavírus-járvány után a háború, a magas infláció és az áremelkedések sem kímélték a gazdákat. Ennek mentén, ahogy arról a HelloVidék is beszámolt, 2022 novemberében a kormány arról döntött, hogy kibővíti az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozik, miközben a korábban megjelölt termékekre is változatlanul érvényes. Az élelmiszerár-stop 2023. április 30-ig tart.



Az árszabályozás az alábbi termékekre terjed ki:



kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

(ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál)

tyúktojás

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével

Ennek mentén tehát ezen termékek - ide értve a kristálycukor árát is - nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál. A Tescoban a kristálycukor legalacsonyabb ára 261 Ft/kg, a Sparban 259 Ft/kg, az Auchanban pedig 234 Ft/kg.