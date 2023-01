Tényleg megállítja a hajhullást ez a gyógynövény? Minden hazai kertben megterem

A rozmaringot rendszeresen használjuk a konyhában fűszerként, különböző ételek ízesítéséhez. Viszont ez a különleges fűszernövény régóta a környezetbarát bőr- és hajápolást keresők kedvenc alapanyaga. A rozmaring a menta családjába tartozó növény, emellett tápanyagokban gazdag, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, antibakteriális és fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik. Jótékony hatását egyre többen ismerik és tapasztalják meg. Ezt igazolja a legújabb TikTok trend is, mely hatására egyre többen próbálják ki a belőle készült, házi olajakat, sprayket, a hajhullás megelőzése, visszafordítása, illetve hajnövesztés reménye céljából.

A haj mindkét nemnek fontos tényező, a frizura éke lehet egy embernek. A kor előrehaladtával mind a nőknél, mind a férfiaknál jelentkezik a diffúz hajvesztés, hajhullás, ritkulás vagy kopaszodás. E mellett sajnos szervi panaszok, vagy életmódbeli negatív körülmények, vitaminhiány is állhat a hajhullás hátterében. De szerencsére a folyamat sok esetben megelőzhető, kezelhető, akár vissza is fordítható.

A hajszálak élettartama

Hajszálaink voltaképpen szőrszálak, alapanyaguk a szaru. A hajtüszők mélyén található hajhagymákból fejlődnek ki, innen kapják a táplálást is, apró erek, mikrokapillárisok révén. Egy-egy hajszál kb. 2-6 évig aktív és mire kihullik a fejbőrből, a hajhagymában már megindult az új növekedése. Probléma akkor van, ha az újonnan kibújó hajszálak mennyisége nem pótolja az elhalt és kihullott hajszálakat. Ahogy fogy a haj mennyisége, ritkul, általában vékonyodik is, tehát a minősége is romlik. Ennek az az oka, hogy a hajhagymák nem jutnak megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, vitaminokhoz.

A hajhullás megelőzése és kezelése

A hajhullás kezelése és megelőzése a legjobb, ha természetes módon történik. Mivel a bőrünk, a hajszálunk is a természet része, és a tökéletes biológia elvei mentén működik, akkor tesszük a legjobbat, ha olyan termékeket választunk, melyek hatóanyagai a természetes biokémiát serkentik.

A tápláló, hajhullás elleni olajak, szérumok, tonikok és samponok sokféle összetételűek, de bizonyos anyagok a legtöbben benne vannak és nélkülözhetetlenek, hogy segítsék a hajnövesztést. Ezek a C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, biotin (H-vitamin), B5-vitamin, a koffein, a keratin (aminosavak), a folsav, vas, cink, szelén, szilícium és kovasav. Ezeket természetesen belsőleg, étrend-kiegészítő formájában is érdemes szedni, hogy visszanyerjük hajkoronánk szépségét.

Segíthetnek a gyógynövények és gyógynövényi kivonatok is a hajhullás mérséklésében. A csalán, diófalevél, rozmaring, bojtorjángyökér, ökörfarkvirág és kakukkfű mind-mind fogyasztható teaként, vagy készíthető belőlük hajpakolás is (itt alkalmazhatunk lenolajat, jojoba olajat is).

Miért érdemes bevezetni a hajápolásba a rozmaringot?

1. Méregteleníti a fejbőrt

Az antioxidánsokban és fertőtlenítő tulajdonságokban gazdag rozmaring megszünteti a fejbőr fertőzéseit és a korpásodást. Forralj fel egy háromnegyed csésze vizet, majd adj hozzá egy friss rozmaringágat. Miután a víz lehűlt, öntsd át egy spray-palackba, és adj hozzá két evőkanál almaecetet. Permetezd a keveréket a fejbőrödre. Rendszeres használatával csillapítja a gyulladást és csökkenti a korpásodást.

2. Hajolaj

A rozmaring olaj nemcsak serkenti a haj növekedését, hanem megállítja a hajhullást is. Keverj össze fél csésze szárított rozmaringlevelet és fél csésze hordozóolajat, például kókuszolajat egy serpenyőben, és hagyd pár percig párolni közepes lángon. Hagyd lehűlni az olajat körülbelül 20 percig, és szűrd le a leveleket az olajról. Hajmosás előtt masszírozd át fejbőröd ezzel a készítménnyel. Hagyd az olajat legalább 30 percig állni.

3. Használd kondicionálóként vagy samponként

A rozmaringolaj jó hajkondicionáló, mivel hidratálja és puhává teszi a hajat. Hozzáadhatjuk a hajkondicionálóhoz az extra erősség és táplálás érdekében. Hozzáadható testápolókhoz vagy krémekhez is, hogy a bőr egészségesebb és puhább legyen. Használhatjuk samponként is: egy uncia samponhoz körülbelül öt csepp rozmaringolajat keverjünk, majd ezzel mossunk hajat.

Itt pedig egy tuti recept, hogy csináld:

Címlapkép: Getty Images