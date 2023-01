Borzalmas károkat okozhatnak a figyelmetlen háziasszonyok: ezt soha ne tedd a használt olajjal!

A környezettudatosság egyre inkább begyűrűzik a háztartásokba is. Most már, nem csak a természet, a környezetünk védelme lett fontos, hanem egyre inkább odafigyelünk arra is, hogy mit vásárolunk, mit főzünk, mit eszünk meg. Emellett egyre inkább kiemelt figyelmet kap a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás, és az újrahasznosítás a konyhában is. Éppen ezért most egy olyan sarkalatos támát boncolgattunk, ami mindennapos problémát, feladatot jelent a háziasszonyoknak: hányszor használható az étolaj? Hogyan tároljuk? Mihez kezdjünk vele, ha már nincs rá szükség? Ezekre a kérdésekre még manapság is kevesen tudják a válaszokat. Lássuk, hogyan járhatunk el helyesen ezzel az alapanyaggal, ha megszabadulnánk tőle, de nem akarjuk vele károsítani a környezetünket.

Az elhasznált étolaj számos háztartásban a mai napig nincs megfelelően kezelve. Bár bizakodásra ad okot, hogy háromból két ember már nem a lefolyóba önti a sütés-főzés után megmaradt olajat - derül ki a WWF Magyarország és a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) korábbi felméréséből. Az erősödő környezettudatosság ellenére azért még van hová fejlődni, hiszen jó, ha tudjuk: az étkezési célú felhasználásra már alkalmatlan sütőolaj veszélyes háztartási hulladéknak minősül, ráadásul a környezetet is súlyosan károsíthatja, ha nem megfelelően gondoskodnak a kezeléséről, például a lefolyóba öntik. Hatalmas károkat okozhat a természetben A használt sütőzsiradék a talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, kommunális hulladékba helyezve pedig nehezen lebontható anyagként keveredik a háztartási szeméttel. Nem jobb a helyzet akkor sem, ha a csatornahálózatba kerül, hiszen egyrészt növeli a szennyvíztisztítók terhelését, másrészt gátolja a természetes vizek autooxidációs folyamatait. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. Egyre több nagyvállalat lép az ügyben A helyzet fontosságát már a hazai nagyvállalatok is észrevették, éppen ezért a legtöbben léptek is az ügy érdekében. A használt olajat éppen ezért, egyre több vidéki városban van lehetőség arra, hogy a használt olajat le tudjuk adni különböző gyűjtőpontokra. Ezeket most a HelloVidék is összegyűjtötta: Az OMV szakszerű és könnyen elérhető visszagyűjtést támogatva országszerte 40 töltőállomásán a használt sütőolaj begyűjtésére alkalmas tároló konténereket helyezett el, amelyekbe a lakosság szivárgásmentesen lezárt tároló edényekben - lehetőség szerint az erre legalkalmasabb csavarzáras PET palackokban - biztonságosan lerakhatja a használatra már alkalmatlan zsiradékot. A tárolókban elhelyezhető vaj, zsír, margarin, romlott és lejárt étolaj, használt sütőolaj és sütőzsír is. A konténerek éjjel-nappal használhatók, elszállításukról és pótlásukról a vállalat partnere, a használt sütőolaj begyűjtésére és kezelésére szakosodott H-Bio Kft. gondoskodik. Az összes töltőállomás listája megtalálható itt, ahol le lehet adni a használt olajat.

A Biofilter Zrt. a bioenergietikai szektort kiszolgáló környezetvédelmi vállalatként nap mint nap azon dolgozik, hogy a szerves hulladékok a szakszerű begyűjtésen és feldolgozáson keresztül 100%-ban újrahasznosíthatóak és körforgásban tarthatóak legyenek. Éppen ezért, a használt sütőolajat, az étkezési melléktermékeket és az egyéb lejárt szavatosságú élelmiszereket szakszerűen, gyorsan és megbízhatóan szállítják el. Jelenleg több mint 500 ponton van lehetőség használt étolaj leadásra országszerte, ezen a térképen láthatjuk, hol tudjuk számukra leadni a használt termékeket.

A Spar Magyarország 2021-ben indította el a használt étolaj és zsiradék újrahasznosítási programját. 2022 júniusig újabb tizenegy használt sütőolaj-gyűjtőt helyeztek ki országszerte, így már 45 hiper-, és szupermarketben adható le a használt sütőolaj, amit üvegben, PET palackban vagy akár saját csomagolásukba visszatöltve is leadhatunk. A helyszíneket egy interaktív térképen kereshetjük itt.

Közel 500 Coop üzletben is már elérhetőek az Olajpontok, ahol leadhatjuk a háztartásban használt étolajat, amelyet amellett, hogy átvesznek, vásárlási kedvezménnyel is ösztönznek. Így tehát duplán is jól járhatunk, mert ha összegyűjtjök és visszavisszük a használt étolajat bármely Coop Olajpontra, ajándék kupont kapunk cserébe.

Az ALDI Magyarország is bővítette együttműködését a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-vel, és országszerte lehetővé teszi a használt étolaj visszagyűjtését, több mint 100 üzeltükben. Az üzleteknél a t bejárathoz közeli, frekventált helyeken telepítették az olajgyűjtő pontokat.

A Lidl Magyarország tavaly tesztjelleggel elindította a használt sütőolaj-visszagyűjtést, mellyel újabb fontos lépést tesz a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése érdekében. Az ingyenesen és biztonságosan használható gyűjtőpontokkal a vállalat környezetbarát alternatívát kínál vásárlói számára, hiszen a visszagyűjtött olajok 100%-ban újrahasznosíthatóak.



A gyűjtőpontok az alábbi Lidl áruházaknál találhatóak meg:



Dorog, Bányász körönd Hrsz.1732/98 Tatabánya, Győri út 31. Dunaharaszti, Némedi út 102/A Székesfehérvár, Mártírok útja 11. A Tesco is beszállt tavaly ebbe a kezdeményezésbe. Az áruházlánc 8 üzleténél helyezett ki gyűjtőket, lehetőséget biztosítva ezáltal a használt étolaj szelektív leadására. A tesztüzemben induló kezdeményezéshez a Biofilter Zrt. biztosítja az ún. Használt Étolaj Boxokat, valamint gondoskodik a használt sütőzsiradék elszállításáról és újrahasznosításáról, a Bunge pedig a Tescóban árusított Floriol és Vénusz étolajtermékei nyakcímkéjén tájékoztatja a vásárlókat az újrahasznosítási lehetőségről ebben a 8 áruházban.



A következő városokban találjuk meg a gyűjtőpontokat:



Cegléd Fontos kérdés: hányszor lehet újra felhasználni az olajat? Több tényezőtől is függ a sütőolaj felhasználhatósági ideje: függ attól, hogy milyen ételt készítünk el benne, mennyi ideig sütünk benne, és az sem szerencsés, ha az olajat 175 °C fölé hevítjük. A gyártói ajánlások szerint alapvetően minden sütés után szükséges az olaj leszűrése, és legfeljebb ötszöri használatot követően le kell cserélni. Az America's Test Kitchen tesztje szerint is nagyban függ az olaj többszöri felhasználása attól, hogy mit készítünk benne. Mint írják, panírozott és rántott ételekhez maximum három-négyszer lehet felhasználni, tisztább sütés esetén – például burgonyacsipsz készítéséhez – viszont elképzelhető akár a nyolc alkalom is, vagy akár több is, ha friss olajat töltünk hozzá. Hogyan érdemes otthon gyűjteni? Amire mindenképp oda kell figyelni, hogy semmiképp se gyűjtsd üvegpalackba, dunsztosüvegbe, mert összetörik! Ne gyűjtsd étolajos flakonba, mert az nem zár biztonságosan! Ha helyesen akarod gyűjteni az olajat akkor csak csavarzáras PET palackba öntöd bele. Ezután csavard rá precízen a palackra a kupakot, és vidd el a hozzád legközelebbi gyűjtőpontra. A használt sütőolaj gyűjtésének előnyei Tiszta csatornák

Nincs több csatornadugulás

Szabályos leselejtezés

CO2 csökkentés

A környezet kímélése

Értékes nyersanyag a biodízelgyártás számára

Környezetbarát hasznosítás biodízelként

Egyszerű kezelés az Eko Funnel megoldásnak köszönhetően

A használt sütőolaj gyűjtőkonténerek az Ön közelében is megtalálhatók Sütünk, főzünk, de nem mindegy, mivel! Sokan leragadnak a hagyományos étolajnál, pedig több olajfajta is a rendelkezésünkre áll ha főzésről, sütésről beszélünk. De milyen fajtát érdemes használni? Nos, ez nagyban függ attól, hogy milyen típusú ételt készítünk. A legtöbb étel elkészítéséhez szükség van zsiradékokra, a növényi olajok pedig kiválóak a főzéshez és sütéshez, de csak, ha megfelelően használjuk őket. Csak kevesen tudják, de túlhevítve súlyos betegségeket előidéző anyagok szabadulnak fel belőlük. Éppen ezért tudnunk kell, hogy melyik olajjal hogyan kell bánni. Illetve, mit is jelent az olajok füstpontja. Füstpont: Az olajok lobbanáspontja vagy füstpontja az a hőmérséklet, amelyen az olaj oxidálódni (égni) és ezért füstölni kezd. Általánosságban elmondható, hogy minél világosabb az olaj színe, annál magasabb a füstpontja. De több tényező is befolyásolja, például a kor, a minőség és a finomítási szint. A füstpont azért lényeges, mert ha ennél tovább hevítjük, minden olaj füstölni kezd, megváltozik a kémiai szerkezete, az íze, és szabad gyököket szabadít fel. A szakemberek szerint az akroleinnekvagy akrilaldehidnek nevezett anyag égett karakterűvé és keserűbbé változtatja az olajat, ami gyorsan tönkreteheti az ételt. Ennél is fontosabb, hogy ha egy olaj hőmérséklete meghaladja a lobbanáspontját, káros vegyületek, például a már említett szabadgyökök szabadulnak fel belőle, amelyek számtalan egészségi problémával hozhatók összefüggésbe. Ezért a megfelelő olaj kiválasztása az egyik legfontosabb lépés az egészséges és ízletes étel elkészítéséhez. Ha nem igazán tudjuk, mely fajtákat, hogyan kell használni, akkor sem kell kétségbe esni. Korábbi cikkünkbem már írtunk arról, hogyan válasszuk ki a legjobb megoldást. Erről többet ide kattintva olvashatunk. Étolaj vagy zsír? Kimatekoltuk, melyikkel spórulhatunk többet, ha vége az árstopnak Ha már képben vagyunk, mely fajtákkal mit érdemes sütni, főzni, vessünk egy pillantást a további opciókra is. Idén júniusig még biztosan 713 forintot fizethetünk az étolaj literéért, de mi lesz, ha vége az árstopnak? Hogyan spórolhatunk vele, mivel pótolhatjuk, ha megfizethetetlenül magas lesz az ára? Egyáltalán, mennyi zsiradékot fogyasztunk, mi magyarok? Ennek is utánajártunk, ha kíváncsi vagy, hogyan és mivel spórolhatsz a legtöbbet, akkor arról itt olvashatsz többet. Címlapkép: Getty Images