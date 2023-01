Soha ne takaríts ezekkel a vegyszerekkel: az egészségedre is károsak lehetnek

Az internet tele jobbnál jobb takarítási trükkökkel, többet közülük a hétvégi nagytakarítások során biztosan sokan kipróbálnak. Van, ami valóban működik, de sajnos rengeteg olyan csodamódszer terjed, ami nem csak felesleges pénzkidobás, de még veszélyes is. Most ezeknek jártunk utána illetve, adunk néhány valóban hasznos tippet is!

A Tudatos Vásárlók Egyesületének mérései azt mutatják, a magyarok 88%-a aggódik a tisztítószerekben lévő vegyi anyagok egészségi, 87%-uk pedig a környezeti hatásuk miatt. Éppen ezért egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a környezetbarát és egészségkímélőbb vegyszerek és zöld takarítási praktikák iránt. Persze nagyon nem mindegy, mit és mivel tisztítunk! A tisztítószer kiválasztásánál a két legfontosabb alapelv: a víz alapú tisztítószerek, festékek, lakkok stb. használata oldószer alapúak helyett, illetve növényi eredetűek választása a kőolajipari származékokkal szemben. Ez utóbbiak az ipari tisztítás ellenére tartalmaznak szennyezőanyagokat, és általában jóval lassabban bomlanak le, mint a növényi származékok. Az ásványi savak helyett, mint a sósav vagy a hypo, használjunk természetes savakat: ecetet, citromot. Milyen káros vegyi anyagok lehetnek az egyes tisztítószerekben, és milyen anyagok és módszerek léteznek ezek kiváltására? Lássuk, mit mondanak a szakemberek: WC-tisztítás: Természetes helyettesítőként szódabikarbónát illetve ecetet javaslunk – a WC-kefe gyakori használata mellett. A lefolyó tisztításához sem kellenek erős maró anyagok, hisz az ecettel kevert szódabikarbóna is tökéletesen megelőzi a dugulást.

Ablak- és üvegtisztítás: Aki nem akarja kitenni magát az ablaktisztítókban található vegyi anyagok lehetséges ártalmainak, ablaktisztításra használjon ecetet! Üvegtisztításkor a meleg ecetes vízhez adjunk egy kanál kukoricalisztet is!

Sütő- és edénytisztítók, súrolóporok: Edénytisztításra tökéletesen alkalmas az ecet vagy a citrom, míg súrolásra konyhasót vagy szódabikarbónát ajánlunk.

Fertőtlenítőszerek: A forró víz szinte minden kórokozót elpusztít, így aminek nem árt a meleg, forralással vagy forró vízzel fertőtlenítsük.

Fertőtlenítőszerek: A forró víz szinte minden kórokozót elpusztít, így aminek nem árt a meleg, forralással vagy forró vízzel fertőtlenítsük.

Fehérítők: A "hagyományos" fehérítőkkel szemben sokkal kevesebb káros következménnyel jár a hidrogén-peroxid használata, de a leginkább környezetbarát megoldás, ha a fehér ruhákat a napon szárítjuk. Amit soha ne kövess el takarítás során! 1. Ecetet mindenre Az ecet az egyik legkörnyezetkímélőbb természetes tisztítószer. Vizsgálatok szerint a 10%-os ecet a kórokozók 99,99%-át elpusztítja, így tökéletesen fertőtlenít is. Van azonban néhány olyan felület, amin savtartalma miatt egyáltalán nem javasolt használni, ilyenek a fabútorok, képernyők, kijelzők, fúgák, vinyl és linoleum padlók és a kőből készült felületek. 2. Tisztítószerek keverése TILOS! Amikor egy makacs szennyeződéssel küzdünk, a nehéz munka leküzdésére csábító lehet két erős tisztítószer összeöntése. A valóság inkább óvatosságra int: attól, hogy egy termék működik, egy másikkal keverve nem lesz hatékonyabb. Jobb esetben elvesztik hatóerejüket, rosszabb esetben pedig veszélyes szituációt is teremthetünk vele. És még ha a rögtönzött tisztítószer-kombináció nem is veszélyes vagy mérgező, nem tudhatjuk, hogy a milyen hatással lehet egy felületre vagy szövetre. Az egyik legveszélyesebb kombináció a fehérítő (hipó) és ecet vagy ammónia, illetve a hirdogén-peroxid és ecet összeöntése. 3. WC tisztítás mosogatószerrel A WC tisztántartása minden háztartásban kulcskérdés. Ez vezethetett ahhoz az ötlethez, hogy sokan heti többszöri gyakorisággal mosogatószerrel tisztítják a WC-csészét, hiszen az többnyire mindig kéznél van. Az eredmény ugyan ragyogó lehet, de nem éri meg. A mosogatószer károsíthatja a gumitömítéseket, ami szivárgáshoz vezethet. 4. WC takarítás kólával A kóla használata szintén kerülendő a WC takarításkor. Bár az üdítőben található foszforsav lassan tényleg feloldja a vízkövet, az ecethez képest drága és a hatásfoka is rosszabb, így felesleges erre alkalmazni – hívják fel a figyelmet a BONUS szakértői. 5. Tükörre ablaktisztítót inkább ne! Az ablaktisztítókat valóban csak ablakok tisztítására fejlesztették ki. Csillogó és makulátlan felületet eredményez az üvegen, a gondolat pedig kézenfekvő, hogy ugyanilyen jól működik más felületeken is. A tükör azonban nem sima üvegfelület, az ablaktisztító szerek károsíthatják a tükröződő felületeket. Helyette használjunk egy nedves MicroUNI mikroszálas kendőt, majd töröljük szárazra és szöszmentesre a leszőtt felületű MicroGlass kendővel.