Dédanyáink spórolós praktikája: így készül a rögös túró otthon; finomabb, mint a bolti

Kész horror lassan minden bevásárlás! A tavalyi év végén az előző év azonos hónapjához képest csak a tehéntúró ára 81%-kal nőtt, és akkor hol van a többi élelmiszer?! Már csak ezért is érdemes otthon próbálkozni a savanyított tejtermékek házi előállításával. Ráadásul a házi összehasonlíthatatlanul finomabb, és nem is annyira bonyolult elkészíteni. Egy fontos szabályt azonban kell betartani: ne árstopos, és ne is hűtőben megsavanyodott tejet használjuk! De mindenről még külön is szólunk!

Nincs az a magyar háziasszony, aki mostanában ne azon törné a fejét, miként csökkenthetné a háztartási kiadásokat. Nem csoda, derült ki a KSH legfrissebb statisztikájából is, hogy bezuhant a hazai boltok forgalma: egyre kevesebbet költünk már élelmiszerre. Tavaly decemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,8, naptárhatástól megtisztítva 3,9 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest – erről itt írt a HelloVidék. Az elszálló árakat elnézve érdemes lehet feleleveníteni nagyszüleink praktikáit, akik nem igazán ismerték még a napi boltba járást, viszont amit csak lehetett - a kovászos kenyéren, a kolbászon és a hugarikumnak számító rögös túrón át - mindent maguk készítettek el. Persze változnak az idők, a vidéki magyarok jó része sem tart már haszonállatokat, de ahogy a tészta gyúrásához sem kell saját búzamező vagy tojótyúk, úgy a házi rögös túróhoz sem kell belefognunk a szarvasmarha-tartásba. Ideális esetben fölözetlen tejhez szinte minden településen vagy a környékén hozzá lehet jutni, de a bolti – szigorúan nem tartós - tejből is remek tejtermékeket lehet készíteni. Tény, hogy lassan tényleg megfizethetetlen a bolti tejtermékek ára A rendkívül gyenge forint miatt az importból származó tejtermékek ára bődületesen megemelkedett, a magyar előállítók hozzájuk igazították áraikat. A végeredmény: az elmúlt egy évben csak a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal, nem vicc, 91%-kal emelkedett! És akkor még nem beszéltünk arról, mennyivel nőtt a rögös túró ára! Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló összesítése szerint tavaly év végén az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal,

a tehéntúróé 81 százalékkal,

a kefiré és a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tejé 78 százalékkal,

a natúr joghurté 77 százalékkal,

az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 76 százalékkal,

az adagolt vajé 74 százalékkal,

a tejfölé 73 százalékkal,

• a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 71 százalékkal,

a gyümölcsös joghurté 64 százalékkal,

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tejé 61 százalékkal,

az ömlesztett sajt 57 százalékkal, a natúr vajkém ára pedig 37 százalékkal nőtt. Az ársapka is kellett, hogy ennyire elszálljon a sajt és a túró ára A 250 grammos félzsírós túró tavaly 450 forint volt, most, 2023. februárjában 1000 forint körül mozog: Tesco: 969 ft/ 250g 3 876Ft/kg

Spar: 1 009 Ft (4 036,00 Ft/kg Ez a drámai áremelkedés nem véletlen – közölte az RTL stábjával Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója. A munka gépesítve van a gyárban, így alig van szükség drága munkaerőre. A probléma az, hogy a fő alapanyag, amivel dolgoznak, a tej, aminek az árát 2021. szeptemberében még 110-115 forintért vásárolták meg a termelőktől, 2022. októberben már több mint 200 forintért, és ez még mindig nem a nyugati árszint, ami több mint 250 forint volt akkor. Közben a fólia 40 százalékkal, a karton 60 százalékkal drágult, és ott van még természetesen az energiaár. 2022. őszén hat-hét áremelésen voltak túl, és ezzel is mindig csak a nulla szintig tudtak feljutni, mert olyan gyorsan emelkedtek a költségeik. Már most vannak bizonyos termékek, amiknek látványosan csökkent a forgalma, mi érzékeljük például a túrónál vagy a körözöttnél. De azt gondolom, hogy az igazán nagy visszaesés 2023 év elején várható – magyarázta a Nádudvari Élelmiszer Kft. üzemének képviselője. Van remény, hogy idén olcsóbb lesz a tejtermék? Jó hír viszont, hogy az utóbbi napokban azonban jelentős változás ment végbe a nemzetközi tejpiacon. A nagyobb mennyiségben előállított nyerstej miatt egyrészt megnőtt a kínálat, ami a nyerstej árának csökkenéséhez vezetett. Másrészt januárban számos beszállítói szerződés lejárt. Az Aldi Magyarország pedig alacsonyabb beszerzési árakat ért el, ezért a tegnapi naptól jelentősen, 20 százalékkal csökkentette a két legnépszerűbb, nemzetközi beszerzésű, 82 százalékos Desira és Milfina saját márkás vaj árát, így ezek 1.199 forint helyett ezentúl 959 forintba kerülnek – közölte tegnap az Aldi Magyarország. Ugyancsak csökkentette az áruházlánc a magyar beszerzésű, 60 százalékos zsírtartalmú, 100 grammos saját márkás Kokárdás vaj árát, ami 479 forint helyett mostantól 383 forintba kerül. Ez a három népszerű saját márkás termék adja az áruházlánc teljes vajforgalmának több mint felét, így a vásárlók a legkedveltebb vajakat a mai naptól már valamennyi üzletükben jelentősen olcsóbban tudják beszerezni. Keressük a lehetőséget, hogy még több magyar és nemzetközi vajtermék esetében lejjebb vigyük az árakat. Bízom abban, hogy a vajárak csökkenése csupán a kezdet, és a tejtermékek, illetve általában az élelmiszerek esetében további árcsökkentéssel tudjuk támogatni a fogyasztókat – mondta Bernhard Haider, a vállalat országos ügyvezető igazgatója közleményük szerint. Megéri belevágni, és házi rögös túró készíteni? Ideális esetben fölözetlen tejből álljunk neki a túrókészítésnek, de bolti tejből is lehet finom, fontos azonban, hogy ne árstopos tartós tej legyen, mert az nem alszik meg. 1,5% zsírtartalmúból sem lehet készíteni, minimum 2,8%-nak kell lennie! Még egy fontos szabályt még kell betartani: semmiképpen se a hűtőben megsavanyodott tejet használjuk! 1l tejből, amelyet 600 forint körüli áron tudunk jelenleg boltban megvásárolni, kb. 200-250g túró szokott lenni. Nem kell nagy fejszámolás ahhoz, hogy kijelenthessük: a boltban vásárolt tejből - ha a rezsiköltségeket nem számoljuk –jó pár száz forinttal olcsóbb túrót tudunk mi magunk előállítani! Mi is az a rögös túró? Hogyan álljunk neki? A rögös állományú tehéntúró nagyon kedvelt alapanyaga a magyar konyhának. Igazi hungarikum, mert ebben a formában sehol sem készítik a nagyvilágban. Ha a friss, nyers tejet szobahőmérsékleten állni hagyjuk, 2-3 nap alatt megalszik, aludttej lesz belőle. Állás közben a tej felfölöződik, a tejzsír összegyűlik a tetején, vagyis kialakul a tej föle. Ezt a vastag tejzsír réteget amíg meg nem savanyodik tejszínnek nevezzük. Mikor már a tejjel együtt megsavanyodott, tejfölként tudjuk elfogyasztani. A megsavanyodott tej megalszik, aludttej lesz belőle. Az aludttej finom önmagában is, vagy felhasználható ételek ízesítésére, vagy kimelegíthetjük túrónak. Készíthetünk aludttejet tejsavanyító baktériumokkal beoltott tejből is. A mezofil kultúrával beoltott tejben gyorsabb a savanyodás, hamarabb alszik meg a tej. Finomabb aromák, kiszámítható minőség és hosszú eltarthatóság jellemző a beoltott tejből készült rögös túróra – közölték a házisajt-készítők. Az alábbi videóból pedig pontos képet kaphatunk arról, hogyan is álljunk neki! Lépésről-lépésre bemutatják nekünk, hogyan lesz 10 liter, 36 fokra melegített tejből, 20 óra elteltével, majd lecsepegtetés után 1,5 kilogramm finom házi túró. Ha ügyesek vagyunk, közben egy pohárnyi tejfölt is kinyerhetünk magunknak. Az így kapott tejtermékek pedig a hűtőszekrényben egy hétig is elállnak: Címlapkép: Getty Images