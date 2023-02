Robban a pollenbomba Magyarország felett: brutális hetek várnak az allergiásokra

Az allergiások száma évtizedek óta folyamatosan nő. Hazánkban mintegy 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésekben. Az allergia nemcsak megnehezíti a mindennapokat, de emellett komoly társadalmi probléma is. Megterheli az egészségügyi ellátórendszert, a gyógyszerkasszát és a pollenszezonban egyre többen esnek ki a munkából. Az előrejelzések szerint érdemes most felkészülnie az allergiától szenvedőknek, mert a szezon elkezdődött. Mit tehetnek? Mire számíthatnak? Ennek jártunk most utána.

Mikor üt be az allergia? A szezonális szénanátha akkor jelentkezik, amikor a növények (fák, füvek, egyéb növények) virágoznak, pollenjüket szórják. Az enyhe időjárás miatt elkezdődött az idei pollenszezon, a mogyoró virágpora már eléri az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet – közölte a napokban a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Mint írták, arra kéri a pollenallergiás betegeket, hogy fordítsanak gondot a megelőzésre és a tünetek enyhítésére. Azt javasolják, hogy a mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek megjelenésére, illetve erősödésére, kérjenek tanácsot kezelőorvosuktól. Az NNK friss adatai szerint a pollenszezon már elkezdődött. Legutóbbi közleményükben azt írták, Az enyhülés hatására az allergén növények pollenszórása várhatóan fokozatosan erősödik. A mogyoró, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja országosan közepes, a kőrisé, továbbá az égeré jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szil, a juhar, a nyár, továbbá a fűz pollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. Mit érdemes az allergiásoknak tenni? Az allergiás tünetek erőssége a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés mellett mérsékelhető számos, egyszerű cselekedettel is. Megmutatjuk ezeket: keresd fel szakorvosod

figyeld a pollennaptárt

időben kezdj el gyógyszert szedni

magas pollenterhelés esetén kevesebb időt tölts szabadban

éjszaka szellőztess

reggel vagy este menj ki a szabadba

viselj FFP 2-es vagy FFP 3-as maszkot

az autóban rendszeresen cseréld a pollenszűrőt

naponta moss hajat, tisztítsd meg a cipődet Forrás: NNK A pollennaptár segítségével tájékozódhat, hogy az év egyes szakaszaiban mely allergén növények szórják virágporukat: Forrás: NNK