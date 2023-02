Na, tessék! Tavaszra hiánycikk lehet és óriásit drágulhat egy alapvető zöldségünk

Az aszály okozta hagymahiány miatt egyre több helyen importtal töltik fel a készleteket a kereskedők, csakhogy a beszerzése jóval drágább. A drágulásban a termelők szerint a hazai hagymaföldek csökkenése is szerepet játszik.

A vörös- és lilahagyma drágulása tavaszra nem állhat meg, akár 50-60%-kal is drágulhat - közölte híradásában az RTL.

Ami azt jelentheti, hogy a vöröshagyma kilója 700-800 forint is lehet, de a különlegesebb hagymafélék akár az ezer forintos kilónkénti árat is elérhetik. A drágulás oka, hogy az aszály okozta hagymahiány miatt egyre több helyen importtal töltik fel a készleteket a kereskedők, csakhogy a beszerzése jóval drágább. A drágulásban a termelők szerint a hazai hagymaföldek csökkenése is szerepet játszik.

