Rengeteg magyar elrontja ezt a patikákban: akár féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket

Javában tart a járványszezon, kering az influenza, a koronavírus és az RSV, egyre többen fordulnak orvoshoz. A gyógyszervásárlást tekintve viszont rengeteg magyar a saját pénztárcája ellensége, hiszen jóval olcsóbban is megvehetnék a szükséges készítményeket, ha vennék a fáradságot és felíratnák azokat receptre. Bár nem minden gyógyszer esetében van különbség, egyes készítmények árán rengeteget lehet spórolni, ha elmegy a beteg a háziorvoshoz, aki felírja neki a szükséges szereket. Aki pedig csak beszalad a patikába, hogy vegyen valamilyen vény nélkül kapható gyógyszert a tüneteire, az rosszabbul járhat, járt utána a Pénzcentrum.

A vényköteles gyógyszerek köre folyamatosan változhat. Azt, hogy mely gyógyszerek vénykötelesek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szabhatja meg, de erre vonatkozóan javaslatokat tehet más nemzetközi intézet is, pl. az Európai Gyógyszerügynökség, hogy mely készítményeket ne lehessen orvosi ajánlás nélkül kiváltani, írja a Pénzcentrum.

2020 májusában például 10, magas hatóanyag-tartalmú ibuprofen készítmény vált vénykötelessé, köztük az ALGOFLEX FORTE. Arra is volt példa az elmúlt évekből, hogy egy korábban vényköteles szert újra vény nélkül lehet kapni, mint a Quarelin esetében. Más metamizol hatóanyagú szerek is, mint a népszeű Algopyrin is kapható már recept nélkül. Azt, hogy mely szerek vénykötelesek, és melyek nem, nagyrészt a hatóanyagtartalomtól, és a túlgyógyszerezés kockázatától teszik függővé a gyógyszerhatóságok. Tehát az a szer lesz jellemzően vényköteles, amelynek a hatóanyagtartalma is magasabb.

Ugyanakkor sok gyógyszergyártó a vényre kapható, magasabb hatóanyagú készítménye mellett forgalmaz még alacsonyabb hatóanyagú gyógyszert is, amelyet recept nélkül is kiadhatnak a patikák, mint a Cataflam és a Cataflam Dolo vagy a Voltaren tabletta és a Voltaren Dolo esetében. A csökkentett hatóanyagtartalmú, nem receptköteles szerek az ára azonban jellemzően magasabb, ha a hatóanyagért kifizetett forintokat számoljuk. Ez az influenza szezonban, vagy azon kívül is alkalmazott szerek esetében is megfontolandó különbség!

Azt is kevesen tudják, hogy nemcsak gyógyszereket írhat fel a háziorvos receptre. Amennyiben indokoltnak tartja, például D-vitamint is írhat fel a betegnek. Normatív támogatással a D-vitamint is akár féláron megvehetik így a betegek.

Gyógyszerből is olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

Általánosságban elterjedt nézet, hogy bármilyen termékből a nagyobb kiszerelést választva spórolhatunk. A patikában is sokszor teszik fel a kérdést, hogy a kisebb vagy nagyobb kiszerelést, több szemet tartalmazó tablettát kérjük-e, a szirupokból a több ml-es változatot. Bár az árat általában nem teszik hozzá. Tényleg törvényszerű lenne, hogy a nagyobb kiszerelés olcsóbb?

A Pénzcentrum árösszehasonlító oldalak segítségével vizsgálta, hogy egyes készítmények, gyógyszerek - amelyek a legkedveltebbek közé tartoznak a magyar vásárlók körében - kisebb és nagyobb kiszerelései között mekkora különbségek adódnak. Az összevetés alapján kijelenthetjük, hogy az esetek többségében olcsóbb nagy kiszerelésben vásárolni a vitaminokat, kenőcsöket, tablettákat.

Címlapkép: Getty Images