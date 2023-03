Te is így mosogatsz otthon? Sokan nem is sejtik, mekkora hibát vétenek

HelloVidék 2023.03.01. 17:02 Megosztom

Nem mindig van kedve mosogatni az embernek, ilyenkor sokszor megtörténik, hogy gyorsan hidegvízben elmossuk a poharakat, tányérokat. Ugyan az edényeket így is elmoshatjuk, hogy viszonylag tiszták legyenek, de mégis jobb, ha meleg mosogatóvizet használunk a művelethez. A forró víz jobban tisztítja és fertőtleníti az edényeket, mint a hideg víz, de persze több más dolog miatt is érdemes inkább meleg, mintsem hideg vízben mosogatni. Hogy miért? Most kiderül!

Még akkor is, ha van mosogatógépünk, néha megesik, hogy a poharakat vagy edényeket kézzel kell elmosogatnunk. Bár a legtöbb ember nem élvezi ezt a munkát, háztartásunk és egészségünk szempontjából szükséges és fontos a baktériumokkal teli felületek megfelelő tisztítása. Egyszerű feladatnak tűnik elmosni néhány edényt, mégis, sokan nem végzik hatékonyan. Sőt van, amikor ilyenkor keletkeznek a legnagyobb károk a serpenyőkben, tálcákon, fazekakban. Mire figyeljünk mosogatást során? Milyen hibákat követnek el a legtöbben? Ennek jártunk most utána. A forró víz feloldja a zsírt:



Az egyik sarkalatos pont, hogy miért érdemes meleg vízben mosogatni az az, hogy a meleg jobban oldja az olajokat, zsírokat, mint a hideg. Mikor ezek kihűlnek, nehezebb őket eltávolítani, hideg vizes mosás esetén csak szétkenődnek az edényen, maszatos, csúszós érzetet hagyva. Éppen ezért a zsíros serpenyőket és más edényeket hagyjuk egy kicsit ázni forró vízben (plusz lehetőleg zsíroldó mosogatószerben), és várjuk, hogy a zsír feloldódjon. A hő csökkenti a száradási időt:



Miután az összes szennyeződést eltávolítottuk, az edényeket meleg vagy hideg vízben is leöblíthetjük. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a forró víz általában gyorsabban szárad az edényeken, mint a meleg vagy hideg víz. Ezzel is felgyorsítható tehát a száradási idő. Ha pedig mosogatás után hamar fel kell használni vagy el kell tenni az edényeket, akkor a forró víz a legjobb megoldás a szárazság biztosítására. Csökkenti a vízfoltok kialakulását:



Mivel a forró víz gyorsabban szárad, kisebb valószínűséggel lesznek vízfoltok és csíkok az edényeken és poharakon. A vízfoltok mögött gyakran a kemény víz áll, mivel száradáskor ásványi lerakódásokat hagy maga után. Minél kevesebb ideig van a víz az edényen vagy az üvegen, annál világosabb lesz a folt. Ha túl sok mosogatószert használunk a mosogatóvízben, akkor a poharak és az edények zavarossá válhatnak. A hő lebontja a mosogatószert, így könnyebben leöblíthető. A lényeg, hogy az ételfoltos edényt mielőbb forró vízbe tegyük. Ez segíthet minimalizálni a szükséges mosogatószer mennyiségét. A hő elpusztítja a baktériumokat:



A forró víz elpusztíthatja a baktériumokat és más mikroorganizmusokat. De jellemzően a kórokozók elpusztításához szükséges hőmérséklet túl meleg ahhoz, hogy a kezünk mosogatóvízként kezelje. Az FDA szerint legalább 160 Fahrenheit-fok ( 71,1 C°) a legalkalmasabb az edények mosogatására, ha az a cél, hogy fertőtlenítsük őket a hővel. Ezt leginkább mosogatógéppel érhetjük el. A mosogatószer jobban működik forró vízben:



Sok mosogatószer jobban működik forró vízben. Ez különösen igaz a por alakú mosószerekre. A hő segít feloldani a szappant, így hatékonyabban vonhatja be az edényeket súrolás közben. Kevesebb mosogatószert kell így használni:



Mivel a forró víz hatékonyabbá teheti a mosogatószert, ez azt jelenti, hogy kevesebbet használhatunk belőle. Éppen ezért csak néhány cseppre van szükség belőlük. Pénzt takaríthatunk meg ezzel a termékeken, miközben az edényeink ugyanolyan szinten tisztíthatjuk. A forró víz segít feloldani az ételmaradékokat:



Az olajokhoz és zsírokhoz hasonlóan a ragadós ételek, például a zselé és a méz is keményebbé válnak hidegben. Így jobban tapadhatnak az edényhez. De, ha forró mosogatóvizet használunk a mosáshoz, ezek az anyagok lazulnak és könnyebben eltávolíthatók. Kevesebb az esély, hogy megrongáljuk az edényeket:



Ahelyett, hogy a makacs foltokat és a ráragadt ételeket dörzsölnénk és kaparnánk, a forró víz elvégezheti a munka egy részét. Ezért kevésbé valószínű, hogy megkarcoljuk vagy más módon megrongáljuk az edényeket a folyamat során. Több vizet takaríthatunk meg



Mivel a forró víz hatékonyan tudja eltávolítani a zsírt és az élelmiszer-részecskéket – és javíthatja a mosogatószer működését –, valószínűleg gyorsabban végzünk a mosogatással is. Így némi vizet takaríthatunk meg ahhoz képest, mintha hideg mosogatóvizet használtunk volna. Ügyeljünk a lefolyóra:



Ha nem tervezzük, hogy étkezés vagy uzsonna után azonnal elmosogatjuk az edényeket, szánjunk egy percet arra, hogy lekaparjuk a tányérokról, edényekről vagy serpenyőkről maradt darabokat, és ezt a szemetet a szemetesbe tegyük. Használjunk gumis spatulát a karcolódás elkerülése érdekében, és ne hagyjuk eltömődve a mosogató lefolyóját vagy a szemétgyűjtőt. Használja a legjobb eszközöket a munkához. Figyelj a részletekre:



Vegyél olyan szivacsot, amelynek a lágyabb oldala mellett van valamilyen súrolófelület, például háló vagy nylon sörte. Szükséged lesz rá. És bármilyen márkát is választasz, gyakran tisztítsa meg fertőtlenítő oldattal, és gyakran cseréld ki. A szivacsok baktériumok szaporodóhelyei nem csak gyakran kell tisztítani, de sürven kell cserélni is. Mosogassunk a jó sorrendben:



A mosogatást mindig a legkevésbé piszkos és legzsírosabb darabokkal kezdjük el. Először, általában üvegedényekkel. Ezután készítsd elő az evőeszközöket, tányérokat és tálalóedényeket, a fazekakat és serpenyőket pedig hagyjuk meg a végére. +1 Amire még mindenképp figyelj:



Ne hagyd, hogy az ételek megszáradjanak és megkeményedjenek az edényeken. Vagy azonnal mossuk el, vagy hagyjuk mosogatószeres vízben ázni.



Töltsd meg mosogatód a legforróbb vízzel és egy kis zsíroldó mosogatószerrel. Tedd be az edényeket ázni. Amikor a víz annyira lehűl, hogy elviselhető legyen, a ráragadt élelmiszerek és zsírok nagy része már lekerült az edényekről.



Vegyél fel két pár gumikesztyűt, ha különösen érzékeny vagy a víz hőmérsékletére. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!