Dühöngő őrült követelt drogot a vonaton: sörösüveggel vágta meg egy utas nyakát

Őrjöngve verte a mosdó ajtaját egy férfi a monori vonaton, mert azt hitte, az egyik társaság drogozik a mosdóban. Amikor megtudta, hogy nincs náluk kábítószer, olyan ideges lett, hogy az egyik utasnak a nyakát is megvágta egy törött sörösüveg darabjával.

A balhézó férfi nem hitt nekik, ezért kezet emelt egyikükre, közben azonban elcsúszott, így az ütések végül őt találták el. A kvartett ezután odébb állt, a mellette lévő fülkébe mentek, de a történet még nem ért véget. Az őrjöngő egy törött sörösüveggel jelent meg náluk, életveszélyesen fenyegetőzött, sőt, egyikük nyakát meg is vágta, majd olajra lépett.

A kalauz kihívta a mentőket és a rendőröket, így a támadót is hamar elfogták, azóta pedig le is tartóztatták. Nem volt ismeretlen a hatóságok számára a férfi, hiszen több eljárás is folyamatban van ellene, írta a Budapest Környéke.

Címlapkép: Getty Images