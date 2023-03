Ez egészen elképesztő: százkilós szörnyet fogtak a Hortobágyon + Videó

Pergetni ment a hortobágyi tóra Zalkodi András, de közbeszólt a szél. Már nem bánja, ugyanis 240 centiméteres harcsát emelt partra - írta a Dehir.

Zalkodi András Miskolcról gyakran jár a hortobágyi tavakhoz horgászni, s jó pár kapitális harcsát emelt már a partra egy fotó erejéig. Tavasszal mindig az Ohat 3-as tavon szoktak kezdeni, most is ez volt a terv, pergetni szerettek volna, de a nagy szél miatt nem tudtak megállni a csónakkal a vízen. A 80-90 kilométeres széllökések a partra és módszerváltásra kényszerítették őket, mesélte a horgász a Dehir.hu érdeklődésére. Úszós szereléken kínáltak fel nadályt, s hagyták, hogy a szél és az áramlatok minél bentebb sodorják a végszerelékeket, míg végül egy 240 centiméter hosszú, száz kilós harcsa elcsábult.

A nem túlságosan kemény bottal egy órán át tartott a fárasztása, majd a megörökítése után visszakerült a vizbe. Zalkodi András fogott már ennél nagyobb, 120 kilós harcsát is a Hortobágyon, de tudja, hogy a vízben él egy igazán kapitális példány is. Mint a horgász elmondta, egyszer elhaladt a csónakja mellett, még neki is támadt, mert riválist látott a 270 centis csónakban. S a harcsa bizony hosszabb is volt, András legalább 140 kilósra becsüli.

