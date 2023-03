Ingyen teremnek a tavasz fiatalító szépítőszerei: csak le kell hajolni értük

Ilyenkor tavasszal nemcsak immunrendszerünkre és hangulatunkra van hatással a vitaminhiány, de a téli időjárás nyomot hagy nemcsak bőrünkön és hajunkon is: fakóbbá, fénytelenebbé és szárazzá válik. A természet azonban kárpótol bennünket, ingyen teremnek a hasznosabbnál hasznosabb gyógynövények, amikkel újra csúcsformába hozhatjuk magunkat!

Megérkezett a tavasz, aminek nemcsak mi, hanem bőrünk is nagyon örül. Tél végén ugyanis az egyik legfontosabb dolog a bőrápolás szempontjában a téli vitaminhiány pótlása akár a megfelelő táplálkozással, akár kiegészítő vitaminokkal. A vitaminhiány miatt ugyanis a bőr nemcsak sápadtabb, hanem ellenállóképessége is alacsonyabb lesz.

Jó tanács tavaszra és általánosságban: fogyasszunk minél több gyümölcsöt, zöldséget és igyunk naponta legalább 1,5-2 liter folyadékot!

De elérkezett az idő arra is, hogy megfelelő ápolással helyreállítsuk a hajunk és bőrünk szerkezetét: visszaadjuk természetes fényét, selymességét, puhaságát, valamint felkészítsük a nyári hónapokra.

A méregdrága, több ezer forintos hajsamponok és balzsamok, arc- és hajápoló szérumok helyett mi magunk is készíthetünk otthon hajápolókat. Dédanyáink se csinálták másként, ismerték már ők is a csalán és rozmaring hajnövesztő hatását, vagy tudták, ilyenkor tavasszal, ha friss csalánból készített főzettel öblítik le, akkor a haj nyárra erősebbé és fényesebbé válik. A TikTokon is számtalan „hajnövesztő és hajregeneráló” tippet, vagy tavaszi bőrfiatalító arcpakolásokat osztanak meg, amikből mi is hozunk majd párat.

Erre azért figyelj oda!

Az arcpakolást, fürdősókat, testápolókat és hajbalzsamokat házilag készíteni könnyű, és rengeteg kreativitásra ad lehetőséget, azonban a házi kozmetikum készítésének is vannak szabályai. Fontos viszont, hogy csak egészséges bőrre alkalmazzuk, sérült bőrön soha! Mielőtt először elkészítünk egy házi kozmetikumot, végezzünk hatóanyagpróbát, nehogy allergiás reakciót váltson ki. Egy kis darab házi pakolást vigyünk fel a bőrre egy nem szembetűnő helyre, például a felkarra. Ha bőrpír jelentkezik, vagy viszketni kezd, ne használjuk, tanácsolja Varga-Darabos Andrea.

1. Csalán, a csodaszer, amit ültetni kéne, nem írtani

Habár a medvehagymaszezon is csak most indult be, márciusban már kihajtott a közönséges csalán is, ami annak ellenére, hogy „megcsípi” az arra járókat, rendkívül egészséges gyógynövény és konyhai alapanyag. A csalán (egészen pontosan a nagy csalán) egy egész Európában elterjedt, közönséges gyógy- és gyomnövény, melynek fiatal hajtásait évezredek óta gyűjtik az emberek. Habár rengeteg kiránduló messzire elkerüli, ha teheti, hiszen a csalánlevél érintésre fájdalmas, viszkető, égő kiütéseket okoz, sokan kifejezetten azért látogatják az erdőket és a mezőket, hogy begyűjthessék ezt a növényt. Habár a csalán magasra nő - akár 50-150 cm is lehet a számára kedvező, nedves talajú erdőkben, mocsarak környékén (gyakran akácosok aljnövényzetében) -, március-áprilisban még alacsony termetű, fiatal hajtásokkal találkozhatunk, amelyeknek a legkedvezőbbek az élettani hatásai.

A csalán A-, C-, D és K-vitaminban, kalciumban, vasban, mangánban, káliumban és proteinben gazdag csalánt évszázadok óta gyűjtik a magyar erdőkön és mezőkön. A régi időkben gyakran használták a reumások kezelésére (nemes egyszerűséggel friss csípős csalánnal csapkodták a reumás végtagokat), emellett a csalán teáját gyakran használták ízületi bántalmak kezelésére és vízhajtásra is. A csalántea erős vizelethajtó, vértisztító és tejelválasztást serkentő gyógynövény, gyulladáscsökkentő leveleit gyakran alkalmazták epe- és májbántalmak ellen, prosztataproblémákra, magas vérnyomás ellen, illetve a cukorbetegség kezelésére is.

A csalánból remek főzelék is készíthető, beleapríthatjuk még a spagettibe is, de a kozmetikaiparban is hasznosítják: a csalángyökérből olyan alkoholos kivonatot készítenek, amelyeket hajhulláscsökkentő, korpásodást és zsírosodást gátló hatásuk miatt kiváló alapanyagai a különféle gyógynövényes samponoknak, balzsamoknak és más hajápoló készítményeknek. A csalánlevélből készített kenőcsöt alkalmazzák ekcéma ellen, csalánfürdőt és csalános arcgőzölést pedig javallhatnak pattanásos bőrre.

A friss tavaszi csalánlevelek leforrázása, majd a főzet hajra való használata hozzájárul a haj erősítéséhez, csillogóbbá tételéhez, annak ápolásához és a fejbőr pórusainak szabályozásához is. A csalán C-vitamint, ecetsavat, kovasavat is tartalmaz. Szóval, elő a csalánnal, főzzük meg, és mehet is a hajra öblítőként. A csalán jótékony hatásairól a HelloVidék ITT írt!

2. Hej, rozmaring! Ezt tedd, hogy újra egészséges legyen a hajad

Az interneten egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a házilag elkészíthető, olcsó szépségápolási cikkek. Erre a percek alatt elkészíthető rozmaringos főzetre nők ezrei esküsznek, mivel csodálatos hatásai vannak. Állítólag nem csak fényesebb lesz tőle a haj, hidratálja is a fejbőrt, véget vet a korpásodásnak, segít a keringést a fejbőrben, így, ha rendszeresen bevetjük a fürdőszobában, hamarabb fog nőni tőle a haj is. Arról, hogy a kolostorok egykori gyógynövénye, a rozmaring nemcsak fűszerként hatásos, a HelloVidék már korábban ITT írt.

3. Arcápolás gyógynövényekkel

4. Gyógynövényes fürdősók házilag

Házilag is készíthetsz fürdősót, szinte bármilyen gyógynövényből, mutatjuk is, hogyan állj neki!

Címlapkép: Getty Images