Hajfestés növényekkel? Nem lehetetlen, mutatjuk, hogy csináld

A természetes hajfestékekkel évezredek óta kísérleteznek a nők: szőkítésre bevált módszer, ha citromlevet kenünk a hajunkra és kiülünk a napra, majd hagyjuk megszáradni azt. Persze nem bizonyított, hogy ez valóban gyorsítja a világosodás folyamatán, de még mindig barátibb megoldás lehet, mint a hidrogén-peroxid használata. Hogy milyen növényeket vethetünk be házi praktikaként, ha színezni szeretnénk hajunkat? Ennek jártunk most utána.

A növényekkel történő hajfestés ősidők óta kedvelt foglalatosság a nők körében. Még mindig van helye a gyógynövényes színezési hagyományoknak, főleg most, hogy egyre többen vannak, akik a különböző vegyi anyagokra érzékenyek, esetleg kisbabát várnak, vagy egyszerűen csak valamilyen környezetbarát módszert keresnek a különböző bolti festékek, színezők helyett.

A hagyományos hajfestékek akár mérgező vagy káros vegyi anyagokat is tartalmazhatnak, például ammóniát vagy parabéneket. E vegyszerek elkerülésének egyik módja a természetes hajfestékek használata, melyekhez olyan összetevőket alkalmazunk, amelyek már otthon is rendelkezésre állnak.

A Healthline cikke alapján mutatjuk, milyen természetes hajfestékeket érdemes kipróbálni, ha alternatív módokat keresünk a hajunk színezésére.

1. Sárgarépalé

Próbáld ki a sárgarépalevet, ha vöröses-narancssárga árnyalatot szeretnél adni a hajadnak. Hajszíntől függően a szín akár néhány hétig is megmaradhat.

Hajfestés sárgarépalével:

Keverd össze a sárgarépa levét hordozóolajjal, például kókuszolajjal vagy olívaolajjal. Vigydd fel bőségesen a keveréket a hajadra. Tegyél a hajadra egy zuhanysapkát és hagyd a keveréket legalább egy órát állni rajta. Ezután öblítsd le almaecettel. Ezt másnap megismételheted, ha a szín nem elég erős.

2. Céklalé

Ha mélyebb vörös árnyalatot szeretnél hűvösebb tónusokkal, válaszd a répalé helyett a céklát. A cékla természetes hajfestékként való használatának lépései hasonlóak a sárgarépából készült keverék használatához:

Hogyan használd?

Keverd össze a cékla levét egy hordozóolajjal. Vidd fel bőségesen a keveréket a hajadra, majd vegyél fel zuhanysapkát. Hagyd állni a keveréket legalább egy órát, mielőtt kimosnád.

3. Henna

A henna egy természetes növényi alapú festék, amelyet hagyományosan ideiglenes tetoválások készítésére használnak közvetlenül a bőrön. De a haj vörösre festésére is használható. A henna por formájában kapható, és valószínűleg a leghosszabb ideig tartó, legélénkebb természetes hajfesték. A szín akár négy-hat hétig is kitarthat.

A henna használata a hajfestéshez:

Keverj össze körülbelül 1/2 csésze hennát 1/4 csésze vízzel. A keveréket addig keverjük, amíg teljesen össze nem keveredik, és a burgonyapüré állagúnak nem érezzük, ha szükséges, adjunk hozzá még vizet. Fedd le a keveréket műanyag fóliával, és hagyja állni körülbelül 12 órán keresztül. (Lehet, hogy 12 óra elteltével több vizet kell hozzáadnia ahhoz, hogy felvihessük a hajunkra.)

Ezután mossuk meg a hajunkat sima vízzel. Ezután vegyünk fel egy fejpántot és kenjük be olajjal a hajvonal mentét, így a henna nem fogja be a bőrt. Ha ez kész, vigyük fel a paszta keveréket fésült, nedves hajra, apró részletekben, amíg az egész hajunkat be nem fedi. Vegyünk fel zuhanysapkát és hagyjuk fent legalább két órán keresztül a hennát. Ezután lemoshatjuk.

4. Citromlé

Ellentétben az itt leírt egyéb módszerekkel, amelyek átmeneti színváltozást eredményeznek, a citromlé használatának eredménye tartós.

A citromlé használata a hajfestéshez:

Önts citromlevet egy spray-palackba. Permetezd a levet bőségesen a hajadra. Ezután üljünk kint a napon az optimális eredmény érdekében. Hagyjuk hajunkba a citromlevet legalább egy órán keresztül, majd mossuk ki. Ezt többször is megtehetjük a kívánt hatás eléréséhez, ha szükséges. Lassan működik, és valószínűleg néhány ismétlést igényel.

5. Kávé

Egy csésze főzött kávé többre képes, mint pusztán koffeintlöketet adni. Segíthet egy-két árnyalattal sötétebbre festeni a hajunkat, és néhány ősz hajat is elfedhet.

Hajfestés kávéval:

Főzzünk egy erős csésze sötét pörkölt kávét. Keverjük össze körülbelül 1/2 csésze kávét 2 evőkanállal kávézaccal és 1 csésze hajbalzsammal. Vigyük fel a keveréket nedves hajra, majd hagyjuk állni legalább egy órán keresztül. Ezután mossuk csak ki. Szükség esetén ismételjük meg a procedúrát. A kávé nem hoz drasztikus változást a hajadon, és nem tart sokáig. De ha gyors és megfizethető változásra van szüksége, akkor ez egy jó opció lehet, érdemes kipróbálni.

6. Zsálya

Ha sötétbarna vagy fekete hajad van, és szeretnéd egy kicsit sötétíteni, a zsálya jó választás. Elmélyítheti a barna haj árnyalatait, és segíthet elfedni az ősz hajszálakat is.

A zsálya használata a hajfestéshez:

Áztass 1/2 és 1 csésze szárított zsályát egy liter forrásban lévő vízben legalább 30 percig. (Minél tovább hagyjuk benne, annál sötétebb lehet az árnyalat.). Hagyjuk kihűlni a vizet, ezután szűrjük le a zsályát. Miután megmostuk és törölközővel megszárítottuk a hajunkat, öntsük a zsályavizet a hajunkra. Hagyjuk rajta a lét legalább 15 percig kifejlődni, mielőtt megmosnánk újból a hajunkat.

7. Kamilla tea

Világosabbá szeretnéd tenni a hajad? A kamillatea segíthet ebben, és különösen hatásos azok számára, akiknek már szőke hajuk van.

A kamilla tea használata a haj világosításához:

Tegyél 1/2 csésze kamillavirágot forrásban lévő vízbe. Hagyd állni a keveréket fél órán keresztül, hogy kihűljön, majd szűrd le a virágokat. Hajmosás után öblítsd át vele a hajad legalább 10-szer. Ezután várj 15-20 percet, mielőtt kimosnád a hajad.

Címlapkép: Getty Images