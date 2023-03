Egy halom kutyatetemet találtak egy jánoshalmi házánál: felkavaró képek következnek

Elviselhetetlen bűz áradt a rendetlen udvarról, egymásra halmozott kutyatetemeket találtak az állatvédők egy jánoshalmi háznál. A ház tulajdonosa, egy 70 éves asszony döbbenetesen rossz körülmények között tartotta a kutyáit. Felkavaró képek következnek!

A helyi jegyző hívta az állatvédőket a jánoshalmi házhoz, mert szerinte a ház tulajdonosa, egy 70 éves asszony rossz körülmények között tartotta a kutyáit, és elviselhetetlen bűz áradt az udvarról. Az állatvédők 9 kutyát mentettek meg - hangzott el az RTL Híradójában. A riportban megszólal az idős asszony is, aki korábban vegyész volt, és elmondta, 30 év munkáját, élete értelmét tették most tönkre. Ő nem lakik a házban, kóbor kutyákat mentett és fogadott be, a nyugdíját rájuk költötte. Azt, mit keresett 7-8 kutyatetem az udvaron, azzal magyarázta, hogy a kutyák kiásták a tetemeket, amiket még nem volt ideje visszatemetni. Az idős nőnek 300 ezer forint bírság is járhat, és állatkínzásárt is feljelentették.

