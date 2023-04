Egyre többen kezelik magukat otthon: hiánycikké váltak ezek a gyógyszerek

Ahogy a szon.hu írja, lecsengőben van az influenzajárvány, de még mindig magas az orvoshoz fordult betegek száma. Így is előfordul, hogy van, aki otthon kezeli magát. Sőt mi több, szomszédtól, ismerőstől, rokontól kapott gyógyszerrel kúrálja magát. Éppen ezért a háziorvosok nem győzik felhívni arra a figyelmet, hogy ez nem jó megoldás és veszélyes is lehet.

A portál dr. Zajácz Tamás gyógyszerésszel, a nyíregyházi 100 Éves Patika tulajdonosával beszélgetett arról, hogy bár egyre kevesebb a beteg, az elmúlt időszakben rengetegen keresték meg őket és vásároltak megfázásra használható készítményeket.

Léteznek kifejezetten megfázásos tünetekre gyártott kombinált készítmények, jellemzően forróitalporok, melyek sajnos tavaly ősz óta csak szakaszosan elérhetőek, februárban és márciusban pedig hiánycikké váltak

- mondta dr. Zajácz Tamás.

Öt-hat gyártó termékei teljesen eltűntek a polcokról, ezért kihívás volt megoldani a vásárlóink gyógyszerezését. Szerencsére lehetőségünk volt arra, hogy egy kombinált helyett több, köhögés, fájdalom, láz esetén alkalmazható készítményt kínáljunk a vevőknek. Nyilván nem olyan kényelmes két-három tablettát bevenni, mint egy pohár meleg vízben feloldva, egyszerre elfogyasztani a szükséges gyógyszereket, de ezt a kompromisszumot meg kellett hozniuk a betegeknek, hiszen hatását tekintve mindkét lehetőség ugyanazt a célt szolgálja

- tette hozzá a gyógyszerész. Mint mondta, a hiány oka, hogy az ellátási láncban probléma merült fel. Ez lehet gyártási, szállítási vagy engedélyeztetési gond.

Egyre többen öngyógyítanak

Megfázásos megbetegedés, influenza esetén hajlamosak vagyunk az öngyógyításra, ami nem feltétlenül a legjobb, legbiztonságosabb eljárás.Ha valakinek már van egy bevált receptje, tehát évek óta ugyanazokat a gyógyszereket sikerrel szedi, akkor azt gondolom, nyugodtan lehet „önjáró”. Azt viszont nem ajánljuk, hogy bárki is a szomszédtól, nagymamától, ismerőstől összeszedett információ alapján kezdje gyógyítani magát úgy, hogy korábban még nem használta a készítményeket. Ebben az esetben mindenképpen azt javasoljuk, hogy mindenképpen beszéljen szakemberrel, aki lehet a háziorvos vagy gyógyszerész. Utóbbi is elég gyakori – talán a reklámok tanácsára –, főleg, ha akut megbetegedésről van szó, mi pedig a legjobb tudásunk szerint próbálunk segíteni. Nem lehet elégszer elmondani, hogy az antibiotikumok nem csodaszerek, minden betegségre megfelelő módon kell kiválasztani. Nagyon fontos: minden gyógyszernek van mellékhatása, ezért csak indokolt esetben vegyünk be bármit. A lehető legrosszabb döntés az otthont talált, korábban felírt, más családtagok által be nem szedett antibiotikumok használata. Ezeket a készítményeket – igen helyesen – csak az orvos írhatja fel, ugyanis a beteg sok esetben többet árt, mint használ vele magának

- hangsúlyozta a szakember.

A megfázást, influenzát leg­gyakrabban valamilyen vírusfertőzés okozza, teljesen felesleges antibiotikumot szedni rá, mert az nem fogja meggyógyítani. Ezzel szemben amellett, hogy az indokolatlanul használt antibiotikum károsan hathat a szervezetre, pusztítja a bélflórában található hasznos baktériumokat, gyengítve az egészségét. Az orvos utasítását száz százalékig betartva alkalmazhatók tehát az ilyen készítmények

- összegezte dr. Zajácz Tamás.

Címlapkép: Getty Images