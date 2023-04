Rendszeresen fogyaszd ezt a zöldséget: filléres csodaszer lesz, ha így készíted el

Dubóczky Krisztina 2023.04.19. 17:07 Megosztom

A fekete héjú téli retek talán még annál a kisebb pirosnál is finomabb, az íze karakteres, és nevével ellentétben ilyenkor is biztosan kapható a piacokon. Igazi csodaszer, ráadásul az egyik legolcsóbb zöldségféle, ami itthon kapható, az AKI PÁIR legfrisebb jelentése szerint a vidéki fogyasztói piacokon 300 forintos átlagáron veheted meg ezt a csemegét. A fekete retek bőségesen tartalmaz nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat és rostot, jó hatással van az emésztésünkre is. Mutatunk egy TikTok videót, aminek a segítségével csodás vitaminbombát és salátát készíthetsz belőle néhány perc alatt!