Fontos bejelentést tett az IKEA: két vidéki nagyvárosban nyitnak új egységet Magyarországon

A megfizethetőség és az elérhetőség jegyében az IKEA folyamatosan fejleszti a szolgáltatásait. A vásárlók kényelmének kiszolgálása, és annak érdekében, hogy minél többekhez eljussanak kedvenc IKEA termékeik, Mobil Átvételi Pontok nyílnak Debrecenben és Miskolcon is.

A Mobil Átvételi Pont szolgáltatás lényege, hogy a régió vásárlói a házhozszállításnál kedvezőbb árszabással rendelhetik meg kedvenc IKEA termékeiket Debrecenbe vagy Miskolcra, ahol meghatározott időpontban átvehetik csomagjaikat. Az első átvételi lehetőség 2023. május 17-én lesz, amelyre a vásárlók már leadhatják rendeléseiket akár az áruházakban, akár az IKEA.hu weboldalon, akár akkor, ha termékeiket a telefonon és chaten keresztül történő távoli értékesítés opcióval vásárolják meg. Az új átvételi pontok abban is segítségére lehetnek a vásárlóknak, hogy a március végén, Debrecenben megnyitott Tervezőstúdióhoz kapcsolódó rendelések még elérhetőbbek legyenek a vásárlók számára.

Az elmúlt években több Átvételi Pontot is nyitottunk országszerte számos vidéki városban, sőt, a balatoni régióban szezonális Mobil Átvételi Pontokat is üzemeltettünk – természetesen ezt az idei nyári szezonban is tervezzük. Úgy látjuk, hogy ezzel a lehetőséggel sokat tudunk segíteni azoknak a vásárlóinknak is, akiknek a közelében nincs IKEA áruház, de mégis az IKEA minőségi termékeivel szeretnék otthonosabbá, kényelmesebbé vagy éppen fenntarthatóbbá tenni az otthonaikat

– mondta el Lubomír Zákopčan, az soroksári IKEA áruház vezetője.

Azok, akik az IKEA weboldalán rendelnek és a „Kattints és Vedd át” szolgáltatás során Debrecent vagy Miskolcot választják ki, egy mobil áruátvételi ponton vehetik át rendelésüket a Tesco áruházak parkolójában az alábbi napokon és időpontokban:

Debrecen:

cím: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.

nyitvatartás: szerda és péntek, 16:00-18:00

Miskolc:

cím: 3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.

nyitvatartás: szerda és péntek, 16:00-18:00

A szolgáltatás ára a megrendelt csomagok összsúlya szerint alakul, amely 90 kg-os rendelésig 3 990 forintba, 90–200 kg esetén 5 990 forintba, 200 kg felett pedig 7 990 forintba kerül, a szolgáltatást maximális csomagméret és súlykorlátozás nélkül lehet igénybe venni. Fontos, hogy az Áruátvételi Ponton található IKEA-autók csak a megadott időpontokban tartózkodnak a Tesco parkolókban, korábbi vagy későbbi átvételre nincs lehetőség.

A Mobil Átvételi Pontok üzemeltetésében az IKEA a Gebrüder Weiss szolgáltatópartnerrel működik együtt, csakúgy, mint a győri, veszprémi, polgári, pécsi, szegedi és zalaegerszegi Átvételi pontjain.

Címlapkép: Getty Images