Akár 40 százalékkal is drágább lehet idén a strandbelépő: itt a vidéki lista a közelgő nyitásokról

Nyakunkon a június első hétvégéje, amikor is talán végre a szabadban is strandolhatunk. De hogyan alakulnak idén a vidéki termál- és strandfürdőkön a jegyárak? Ennek is utána járt a HelloVidék.

Néhány évtizede még bevett szokás volt a magyar vidéken is, hogy a strandok és szabadtéri fürdőhelyek szinte mindenhol május 1-én nyitották meg a kapuikat. Ezt a hagyományt ma már csak kevés helyen őrzik, inkább az időjárástól teszik függővé, mikortól használhatjuk a szabadtéri termál és strandmedencéket. Sok helyen már a pünkösdi hétvégére tervezték a nyitás, máshol június 1-e után- jó idő esetén kezdődhet a szabadtéri pancsolás. A teljes fordulatszámot azonban jellemzően csak a tanévzárás után, június második felében veszik fel a fürdők, konkrétan június 17-étől minden szolgáltatás és kültéri medence működik majd. Nem jó hír a korai nyárban: bődületesen megdrágult a strandolás A pandémiás helyzethez kapcsolódó rendelkezések egyike értelmében tavaly június végéig nem emelhettek árat a fürdők, amelyek kivétel nélkül éltek a július elsején megnyíló lehetőséggel, és jellemzően 20-25 százalékkal árazták át tavaly első lépésben a jegyeket – írta a VG. A nyár közepi általános és jelentős áremelést év végén, év elején többen megtoldották még, és vannak, ahol a főszezonra fogják. Így összességében még egy 10-15 százalékos korrekciót szinte mindenhol látni lehet majd, ezek együttesen okozzák a nem csekély mértékű, összesen mintegy 40%-os árváltozásokat. Országszerte lépéskényszerben vannak az üzemeltetők, amint arra Balogh Zoltán a Magyar Fürdőszövetség főtitkára rámutatott: a korábban egységes, ma már nagyon különböző áram beszerzési ár és a vízkezelő vegyszerek brutális drágulása, valamint a minimálbér és a garantált bérminimumhoz igazodás jelentősen megnövelte a fürdők önköltségét. A legjobb helyzetben a komplex fürdők vannak, ahol fokozatosan, egy-egy részleget működtetve lehet igazodni a szezonálisan hullámzó forgalomhoz. Új strandok, illetve fürdők nyílnak idén is,Berettyóújfaluban és Győrben lesz legközelebb szalagvágás. Ma már kimondható, hogy a Covidot és az energiaár-robbanást is túlélték a fürdők, amelyek rendkívül fontos élményelemek a turizmusban. Üzemeltetőváltásokra és új finanszírozási konstrukciók kidolgozására azonban több helyen is sor került, mindez éppen annak tudatában, hogy a jelentős közvetett bevételt generáló attrakciót minden településen igyekeznek megőrizni, sőt, lehetőség szerint továbbfejleszteni – közölte a VG-vel a fürdőszövetségi főtitkár. A múlt évben kialakult energiahelyzet a turizmust kiemelten súlyosan érintette, hiszen a medencék és pihenőterek felfűtése és üzemeltetése is jelentős energiaigénnyel bír. Szigorú költségtakarékossági és energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be, de emellett kénytelenek voltunk az árainkat is megemelni, ez differenciáltan realizálódott a különböző jegytípusok esetében, átlagosan 8-10 százalékkal drágult a belépés – nyilatkozta a Büki Gyógyfürdő a HelloVidéknek. Ahogy látni fogjuk, a strandok is a tavalyi árakhoz képest 500-1000 forintos áremelésekkel kalkulálnak. Nyitás előtt, rezsicsökkentő üzemmódban: a szombathelyi uszoda és termál Szombathelyen a megemelkedett rezsi miatt tavaly október óta leállt az uszoda nagymedencéje, ahogy a VASIVÍZ ZRt. a HelloVidék kérdésére elmondta, a helyzet azóta is tart: 2022. október 3. napjától a Fedett Uszodát a sokszorosára emelkedett energia költségek miatt csökkentett alapterületen kénytelenek üzemeltetni. Társaságunk célja továbbra is az, hogy hosszabb távon fenntartható legyen a 33 méteres medencét magába foglaló épületrész működtetése, valamint a nyári szezonban a Termálfürdő megnyitása - tették hozzá. Ahogy megtudtuk, Szombathely közgyűlési döntése eredményeként 100 millió Ft támogatást biztosít a régi – 50 m-es medencét is magába foglaló – uszodaépület fűtés korszerűsítésére. Az építési munkák az elkövetkező hetekben megkezdődnek, és várhatóan nyár végére lezárulnak. Így a közönségforgalom számára szeptember közepéig továbbra sem lesz elérhető a nagymedence, ezt követően a tulajdonos (Szombathely Megyei Jogú Város) döntése szerint nyílhat lehetőség az újbóli teljeskörű üzemeltetésre. A Termálfürdő nyitását, mint minden évben az iskolai nyári szünet kezdéséhez igazítják, így idén június 16-ra (péntek) tervezi, de időjárás függvényében ez változhat. Ahogy megtudtuk, a társaságnál az idei évre még nem született döntés a jegyárak emelésére vonatkozóan, jelenleg a tavalyi belépődíjak érvényesek, az alábbi nyitvatartási időben: Nyitva tartás: 09.00 és 19:00 óra között.

Felnőtt jegy: 1.700,- Ft

Diák jegy: 1.200,- Ft

Családi jegy – 2 felnőtt + 2 gyermek 14 éves korig: 3.900,- Ft

16:00 órától igényelhető a kedvezményes 1.200,- Ft-os felnőtt jegy Íme, ezek a strandok már biztosan nyitva vannak A termalfurdo.hu információ szerint az alábbi fürdők többsége nem teljes kapacitással nyitja meg a strandterületet. Az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa szabadtéri része 3 külön zónából áll, ezek közül csak a strandot nyitják meg, a Prémium Zóna és az Aquapark csak később áll a vendégek rendelkezésére. Zalakaroson 2 strandmedencét, a sportmedencét, a szabadtéri gyerekvilágot és a családi csúszdákat nyitják meg. A hullámmedence május végén, az ún. Adrenalin Csúszdapark június közepén nyit. • A weblapon szereplő jegyárak azonosak a tavalyival Bükfürdőn április 28-án nyitották meg a Négy évszak medence „Tavasz” egységét. Május végére a negyedik, a „Nyár” egység is kinyit. A strandterület többi medencéje a vendéglátó egységekkel együtt az időjárás és a vendégforgalom függvényében nyit folyamatosan. Felnőtt fürdőbelépő 6 300 Ft (kiemelt 6 900 Ft)

Diák fürdőbelépő**** 3 700 Ft (kiemelt 4 100 Ft) Az Egri Termálfürdőben egész évben nyitva tartó szabadtéri medencék: I. kavicsos medence (radonos), II. radonos gyógymedence, III. radonos gyógymedence, részben fedett IV. kénes termálvizes ülőmedence, félig nyitott V. felnőtt élménymedence. A szezonálisan üzemelő strandmedencék nyitása: 2023. május vége. Felnőtt belépő 3 200 Ft

Gyermek (4 éves kor felett), diák (23 éves korig), nyugdíjas belépő 2 600 Ft

Esti belépő 16:00-tól 1 800 Ft

Egri belépő (egri állandó lakcím kártyával rendelkezők részére) 1 800 Ft

Eger Városkártya - felnőtt (hétfőtől-péntekig) 1 500 Ft

Eger Városkártya - diák/nyugdíjas (hétfőtől péntekig) 1 000 Ft

Kedvezményes 60 év feletti egri nyugdíjas belépő (hétfő, szerda, péntek)* 1 000 Ft

Török Fürdő kiegészítő jegy (a normál belépőn felül fizetendő) 1 800 Ft

Családi jegy 2 felnőtt+1 gyermek (4-18 éves korig, diákigazolvánnyal) 8 200 Ft Tamásiban a 33-as úszómedence kivételével (június közepétől fog működni) az összes kültéri medence üzemel (2 db termálmedence, kültéri élménymedence, kültéri 25-s úszómedence és kültéri pancsolómedence), továbbá a beltéri pancsoló medence és a teljes szaunavilág minden szolgáltatásával együtt. A beltéri élményrész és az emeleti termálmedencék azonban nem üzemelnek! Felnőtt egész napos belépő 4.000 Ft 3.200 Ft

Nyugdíjas-diák egész napos belépő 3.400 Ft 2.700 Ft

Gyermek (3-14 év) egész napos belépő 2.500 Ft 2.000 Ft

Felnőtt 16 óra utáni belépő 3.500 Ft 2.800 Ft

Nyugdíjas-diák 16 óra utáni belépő 3.000 Ft 2.400 Ft

Gyermek jegy 16 óra utáni belépő 2.000 Ft 1.600 Ft Vannak olyan fürdők is, ahol szabadtéren főleg vagy kizárólag termál-, illetve gyógyvizes medencéket találunk, és ezek egész évben nyitva tartanak. Ha szabadtéren akarunk fürdőzni, akkor ezek is szóba jöhetnek. (Róluk ide kattintva látható a teljes lista, összesen 106 fürdővel.). További strand-nyitások a magyar vidéken: Kristályfürdő - Ajka: 2023. június 15.

Albertirsai Strandfürdő - Albertirsa: 2023. június 9.

Annagora Aquapark - Balatonfüred: 2023. június 30.

Kamilla Gyógyfürdő - Balmazújváros: 2023. június 16.

Bonyhádi Termálfürdő - Bonyhád: 2023. június közepe

Budaörsi Városi Uszoda és Strand - Budaörs 2023. június közepe

Bükkszékfürdő Strandfürdő - Bükkszékfürdő: 2023. június 15.

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő - Celldömölk 2023. június eleje

Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda - Csongrád: 2023. június 2.

Dévaványai Strandfürdő - Dévaványa: 2023. július 1.

Dunaföldvári Gyógy- és Strandfürdő - Dunaföldvár: 2023. június 1.

Rukkel-tó Waterpark - Dunavarsány: 2023. június 1.

Aquasziget Esztergom- Esztergom: 2023. június

Földesi Termálfürdő és Szabadidőközpont - Földes: 2023. június eleje

Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand - Gyöngyös: 2023. június 3.

RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő- Győr: 2023. június 17.

Sá-Ra Termál Hegykő- Hegykő: 2023. június 1.

Hévízi Tófürdő (gyerekmedence) - Hévíz: 2023. június közepe

Jászberényi Lehel Uszoda és Strandfürdő - Jászberény: 2023. június 1.

Kecskeméti Fürdő, ill. Élményfürdő és Csúszdapark - Kecskemét: 2023. június 16.

Halasthermál - Kiskunhalas: 2023. június eleje

Kisszékely strand - Kisszékely: 2023. június közepe

Mjus World Resort & Thermal Park - Körmend: 2023. június közepe

Szent István Gyógyvizű Fürdő - Kunhegyes: 2023. június 1.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont - Marcali: 2023. június 3.

Martfű Gyógyfürdő és Uszoda, Martfű: 2023. június eleje

Mezőcsáti Termálfürdő, Mezőcsát: 2023. június 1.

Borostyán Camping és Strandfürdő, Mezőkovácsháza: 2023. július 1.

Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda, Mezőtúr: 2023. június 1.

Flexum Thermal & Spa, Mosonmagyaróvár: 2023. június 17.

Nádudvari Termál- és Strandfürdő, Nádudvar: 2023. június eleje

Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, Nyírbátor: 2023. június 16.

Pollack Strand, Pécs: 2023. június közepe

Petőháza Strand, Petőháza: 2023. június 1.

Thermal Spa Siklós, Siklós: 2023. június 15.

Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Székesfehérvár: 2023. június 3.

Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő, Szekszárd: 2023. június közepe

Szentgotthárd Spa & Wellness, Szentgotthárd: 2023. június közepe

Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely: 2023. június eleje

Tatabányai Gyémánt Fürdő, Tatabánya: 2023. június 16.

Szent András Gyógyvizes Strand és Kemping, Tóalmás: 2023. június 1.

Túrkeve Termál- és Élményfürdő, Túrkeve: 2023. június eleje

Szentkútfürdő Vasvár, Vasvár: 2023. június 2.

Zalaegerszegi Termálfürdő, Zalaegerszeg:2023. június 17.

AquaCity Zalaegerszeg, Zalaegerszeg: 2023. június 17.