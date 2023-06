4+1 egyszerű tipp az otthoni spóroláshoz: nagyon megéri, tízezreket takaríthatunk meg

Ha megbízható és takarékos háztartási gépeket, elektronikai készülékeket használunk, az jelentős szerepet játszhat ökológiai lábnyomunk csökkentésében, hiszen a hosszú élettartam és az energiatakarékos működés elengedhetetlen az otthonunk fenntartható működésének kialakításában. A ma elérhető készülékek egyre okosabban és költségtakarékosabban működnek, de a régebbi berendezések megfelelő használatával is könnyedén spórolhatunk. A június 5-i Környezetvédelmi Világnap alkalmából az LG szakértői összegyűjtötték azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel mi is sokat tehetünk az otthoni életünk zöldítéséért.

Az EU-ban a teljes energiafogyasztás negyedéért, míg Magyarországon harmadáért a háztartások felelnek. Ha itthon az összes, 8 évnél idősebb, korszerűtlen mosógépet, hűtőt és fagyasztót modern készülékre cserélnék a háztartások, összesen évi több mint 1,2 millió tonnával lenne csökkenthető hazánk CO2-kibocsátása.1 Ezért sem mindegy, hogy milyen háztartási készülékeket választunk és azokat hogyan használjuk, mivel komoly összegeket spórolhatunk a rezsiköltségeinken, ezáltal pedig a környezetet is jobban óvhatjuk.

1. Általában elegendő a 30-40 fokos mosás

A mosógépek a legtöbb energiát a víz felmelegítéséhez használják, ezért átlagosan szennyezett ruhák esetén elegendő 30-40 fokos programot választani. Ha a mosógépünk rendelkezik gyorsmosás, vagy TurboWash™ funkcióval, akkor annak használatával nem csak energiát, de időt is megtakaríthatunk. Fontos, hogy 1-2 ruhadarab miatt ne indítsuk el a gépet, ugyanakkor túlzsúfolni sem célszerű, mert az a mosás és az öblítés hatékonyságának kárára megy. Célszerű emiatt nagyobb kapacitású mosógépet használni, így kevesebb használat is elegendő ugyanakkora ruhamennyiség tisztán tartására. Amennyiben szárítógépet is használunk, érdemes a ruhákat a szárítás előtt minél nagyobb fordulatszámon centrifugálni - kivéve persze az igényes anyagú vagy vasalást igénylő ruhadarabokat.

2. Sokak szerint még ma is a kézi mosogatás a víztakarékosabb

Manapság is sokakban él az a tévhit, hogy a kézi mosogatás víztakarékosabb és rezsibarátabb, mint a mosogatógép használata. Ehhez képest, ha az egész Európai Unió átállna a gépi mosogatásra, évente összesen 92 terawattóra energiát2 és több mint hatmilliárd liter ivóvizet lehetne megtakarítani. Ez akkora vízmennyiség, ami elegendő lenne 2,5 millió olimpiai úszómedence feltöltéséhez.

A mosogatógépek esetében is érdemes megvárni, míg megtelik a készülék, és fontos a megfelelő program kiválasztása. Kevéssé vagy átlagosan szennyezett edények esetén elegendő alacsonyabb hőfokú tisztításra állítani. Nincs szükség vízpazarló kézi előmosogatásra vagy előöblítésre, mivel a maradékot könnyedén eltávolíthatjuk használt papírszalvétával. A legjobb eredmény elérése érdekében a bepakoláshoz kövessük a gyártó utasításait a használati kézikönyvben.

3. Szűk kamrába, tűzhely közelébe nem való hűtőszekrény

A hűtőt nem szabad sem a tűzhely közelébe állítani, sem közvetlen napsugárzásnak kitenni. A készülék hátulján lévő kondenzátorrácsnak a jó szellőzéshez tér kell, így a faltól tartsunk legalább 5 cm távolságot, de ne helyezzük a gépet szűk kamrába sem, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó, a nem No Frost rendszerű készülékeket pedig évente kétszer olvasszuk le, mert az eljegesedett belső tér növeli az energiafogyasztást. Ha a hűtőnk rendelkezik energiatakarékos (Eco Friendly) üzemmóddal, 1-2 napnál hosszabb távollét esetén kapcsoljuk át erre a készüléket.

4. A klíma is rendszeres törődést igényel

Bár a forró nyári napokon nagy kísértés lehet a légkondicionálót jéghidegre állítani, ez sem a rezsiszámlának, sem az egészségünknek nem kedvez. A belső hőmérsékletet mindig a külsőhöz mérten állítsuk be: maximum 8-10 fok különbség legyen a kettő között, hogy a szervezetünknek legyen ideje alkalmazkodni ha ki- vagy bemegyünk. Kerüljük a közvetlen légáramot is, tehát ne tartózkodjunk hosszabb ideig azon a helyen, ahová a klíma hideg levegőt fúj. Figyeljünk oda a klímaberendezés rendszeres karbantartására: minden szezon előtt tisztítsuk meg, igény esetén pedig cseréljük benne a szűrőket. Időnként szenteljünk figyelmet a kültéri egységnek is, amire ha nagymennyiségű kosz rakódik, megnőhet az energiafelvétel.

4+1 Ha nem nézzük, kapcsoljuk ki a tévét

Fedezzük fel és használjuk ki a beépített, energiatakarékosságot szolgáló funkciókat a tévén, mint például egyes modelleken a környezeti fénytől függő automatikus fényerőszabályozást, az energiatakarékos üzemmódot, zenehallgatás esetén a képernyőkímélőt, illetve az időzített kikapcsolást. Ha senki nem nézi épp a tévét, kapcsoljuk ki.

Címlapkép: Getty Images