Konyhakertek csodanövénye? Mutatjuk, miért érdemes fogyasztani a filléres balzsamfüvet

A népi gyógyászatban és a gasztronómiában egyaránt közkedvelt növény a kakukkfű. Jellegzetes íze viszont nem csak ételekben, de különböző koktélokban, szörpökben, limonádékban is visszaköszönhet. Nem sokan termesztik a konyhakertjükben, pedig igazi csodaszernek számít, hiszen számos betegségre jelent gyógyírt. Ha kedvet kaptál az ételek fűszerezésén túl a termesztéséhez is, akkor mutatjuk, hogy érdemes belevágni. Lássuk, mit tudhatunk a kakukkfűről!

A kakukkfű az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség. Körülbelül 350 különféle örökzöld, talajtakaró vagy boltozatos alakú cserje, félcserje, vagy fásodó tövű, fűszeres illatú évelő faj, hibrid faj összefoglaló neve. Európa, Ázsia és Észak-Afrika mérsékelt övi területein honosak.

Népies nevei: balzsamfű, démutka, kakucskafű, kerti kakukkfű, mezei kakukkfű, timián, tömjénfű, töményfű vagy vadcsombor.

Rengeteg nyavalyára lehet gyógyír

Már az egyiptomiak és a görögök is használták ezt a ma általánosan elterjedt fűszert. Különösen a franciák és bolgárok kedvelték. Különböző fajaiból nyerik a kakukkfűolajat, melynek többféle felhasználása ismert. Nem is gondolnád, de kitűnő étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is. Fürdővizekben illatos és frissítő hatású. Nyákoldó és köptető hatása is van, de legfőbb értéke a timol (40%) és a karvakrol (15%), amelynek erős fertőtlenítő és antimikrobiális hatását köszönheti.

Hogyan használják legtöbben?

Vágva és morzsolva is forgalmazzák. Erős, kámforos aromája miatt óvatosan kell használni, mert túladagolva megváltoztatja az étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái néhány napig hűtőben is elállnak. Petrezselyemmel keverve kitűnő fűszeres vajat készíthetünk belőle. Használja a konzervipar is. A bouquet garni fűszerkeverék meghatározó alapanyaga. Különleges ínyencfalat a kakukkfüves nyúlpecsenye.

Ahogy a Györgytea ajánlójában olvashatjuk, nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető belőle, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, erősíti immunrendszerünket. Vérbőséget fokozó hatása javítja a vérkeringést, vérszegénység esetén kiváló. Kezelhető vele köhögés, hörgő- és szájüregi gyulladások. Orrdugulásra inhalálni kell vele. Nyálkaoldó, köptető hatása is van. Újabban vírusos betegségekre javasolják. A nők növényének is nevezik, mert megszünteti a vérzési rendellenességeket és a görcsöket. Éjszakai alvópárnában megszünteti az alvási panaszokat. Depresszióra, fáradtságra tonizáló hatása miatt javallt. Étvágyjavító, puffadást szüntet, segíti az emésztést. Féreghajtásra is használják. Külsőleg bőrfertőtlenítő, sebgyógyító hatású. Kisgyermekek fürdővizében enyhíti a hasi görcsöket, erősíti az immunrendszert.

Milyen ételekben találjuk meg legtöbbször?

Nehezebben emészthető leveseknél: bab, borsó, burgonya, paradicsom, hal, káposzta, burgonyafőzelékben,

salátáknál: burgonya, zeller, paradicsom, paprika,

sültekhez: baromfi-, marha- stb.,

vadas ételekhez,

töltött káposzta,

véres és májas hurka, kolbászok, májkeverékek,

halételek,

körözöttek,

növényi ecetek és a vörösbormártás készítésénél.

Íme néhány egyszerű recept

1. Fanyar hűsítő a nyári napokra: vérnarancsos-kakukkfüves szörp

Hozzávalók:

1 kg vérnarancs

2 közepes szár rebarbara

2 szál kakukkfű

50 dkg nádcukor

3 dl víz

Elkészítés:

A vérnarancsok levét kinyomkodjuk, majd egy edénybe öntjük. Hozzáadjuk a megmosott, apróra vágott rebarbarát, beledobjuk a kakukkfüvet, és közepes lángon felforraljuk. Közben a vizet összekeverjük a cukorral, és szirupot főzünk belőle. A vérnarancsos keveréket finom szűrőn átszűrjük, és hozzákeverjük a forró cukorszirupot. Szobahőmérsékletűre hűtjük, aztán mehet üvegbe és a hűtőbe. Egy hétig minden gond nélkül fogyasztható.

2. Könnyed, nyáresti leves a sietős hétköznapokon: kakukkfüves cukkinikrémleves

Hozzávalók:

70 dkg cukkini

2 dl főzőtejszín (10%-os)

1 nagy fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

1 teáskanál só

2 kávéskanál kakukkfű (frissen morzsolt)

4 evőkanál olívaolaj

0,5 l víz (annyi, hogy ellepje a zöldséget)

Elkészítés:

Csak egyszerűen felkarikázzuk a cukkinit, a hagymát szintén, és az olívaolajon kb. 3-4 percig dinszteljük. Ezek után már megsózzuk, és a frissen morzsolt kakukkfüvet is hozzáadjuk. A tejszínnel megöntözzük a zöldségeket, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a cukkinidarabokat az edényben.

20 perc főzés vár az alapanyagokra, és végül egy botmixerrel csodálatosan krémes levest tálalhatunk az asztalra. Szokásos módon sajttal, kenyérkockákkal tálalhatjuk, de magában is valami mennyei. Érdemes lehűteni fogyasztás előtt.

3. Dobd össze tészta: kakukkfüves-tejszínes tagliatelle

Hozzávalók:

25 dkg tagliatelle

2 fej fokhagyma

5 dkg vaj

2 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál só (csapott)

1 kávéskanál bors

1 dl fehérbor (száraz)

2 ml főzőtejszín

3 szál kakukkfű

2 evőkanál petrezselyem (aprított)

Elkészítés:

A fokhagymát megtisztítjuk, majd a vaj és olaj keverékén nagyon lassú tűzön sütögetjük, míg szép világosbarna nem lesz, és megpuhul. Ha megpuhult, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a petrezselymet és a kakukkfüvet, aláöntjük a bort, elforraljuk az alkoholtartalmát, és egy botmixerrel pépesre zúzzuk.

Végül hozzátöltjük a tejszínt, összeforraljuk. Közben a tagliatelle tésztát sós vízben kifőzzük, a mártásba borítjuk, összekeverjük, tálaljuk.

Termesztenéd? Mutatjuk, hogy érdemes!

A legjobban a tápdús, közömbös kémhatású talajkeverékekben fejlődik. Sziklakertekben, rézsűkön, kővályúkban, tipegők közt és kőfalakon is nevelhető. Napfényes, nedves, de jó vízvezető talajt kíván ez a télálló növény. Magvetéssel, félfás dugványozással és tőosztással egyaránt szaporítható.

Magját tavasztól nyár közepéig lehet vetni pohárba vagy más, kisebb edénybe, 0,3–0,5 cm mélyre. Egy gramm magból 400–500, 5–8 cm-es palántát nevelhetnek; ezek gyökereztetésére a május-júniusban szedett, 8–10 cm-es, alsó részükön fásodó hajtások a legalkalmasabbak. A palántákat 20 cm tőtávolságra célszerű ültetni.

Tőosztással a legjobban márciusban vagy szeptemberben szaporítható. A legjobb fűszert vagy gyógytea-alapanyagot (herbát) a virágzáskor szedett hajtásai adják. A felhasználásra elvágott hajtásait mindig a fás részek fölött metsszék le; itt vágás után újra hajt, így egy évben többször is ad hasznosítható részt. A virágos-leveles hajtásokat szárítani kell, majd utána morzsolható és a szárrészektől megtisztítva aromaőrző csomagolásban tárolható is.

Címlapkép: Getty Images