Ízületi gyulladással küzdesz? Így vedd fel ellene a harcot gyógynövényekkel

Itt a január, sokan elhatározzák, hogy lefogynak, egészségesebben élnek vagy „csak” többet mozognak. De hogyan tartsa magát a terveihez az, aki mozgásszervi panaszokkal küzd? Milyen mozgásformák javasoltak ízületi gyulladással és miben segíthetnek a gyógynövények? – a Györgytea szakértői most röviden válaszolnak.

Fáj, merev, duzzadt és „húz” itt-ott az ízületünk? Akkor valószínűleg ízületi gyulladással küzdünk, amely lehet gyulladásos, kopásos vagy idegi eredetű. Bármi is okozza, a tünetek megnehezítik a mindennapokat, hisz a reuma, a köszvény, az arthrosis és az osteoarthritis fájdalmas állapot, és ha belobban, bizony a munka és a kötelező mozdulatok is nehezen mennek, nemhogy a sport.

Hogyan mozogjunk ízületi gyulladással?

A gyulladásos ízületi panaszok nem jelentik azt, hogy le kellene mondanunk a mozgásról. Sőt, a rendszeres testmozgás segíthet csökkenteni az ízületi fájdalmat, erősíteni az izmokat és javítani a vérkeringést. Arra kell figyelnünk, hogy a testmozgás megfelelő legyen, azaz kímélje az ízületeket. A legjobb mozgásformák az ízületi gyulladásban szenvedők számára a séta, az úszás, a jóga és a kerékpározás. Ne felejtsünk el bemelegíteni mozgás előtt, ezt követően válasszunk kényelmes tempót és távolságot. Ha fájdalmat érzünk, álljunk meg, és pihenjünk egy kicsit. Mozgás után pedig hagyjunk arra is időt, hogy kinyújtsuk és lazítsuk az izmokat.

Miben segíthetnek a gyógynövények?

A gyógynövények természetes módon enyhíthetik az ízületi gyulladás tüneteit, mint például a fájdalom, a duzzanat, a gyulladás és a merevség, de sok esetben a kiváltó okokat is hatásosan kezelhetik. A gyógynövényeket teák, tinktúrák, olajok, kenőcsök, borogatások vagy fürdők formájában is alkalmazhatjuk.

Az évezredes néphagyományokat újragondolva Lopes-Szabó Zsuzsa, a bükki füvesember lánya összeállított egy csomagot, amelyben kétféle teakeverék és egy külsőleg alkalmazható gyógynövényes kivonat található a komplex hatás érdekében. A kamillás teakeverék ott hat, ahol kell: 6 gyógynövény erejével csökkenti a szervezetben lappangó vagy már belobbant gyulladásos folyamatokat, míg az ízületi teának is nevezett kekete ribizlis teakeverék vízhajtó hatású és csökkenti - például a köszvény kialakulásáért is felelős - magas húgysavszintet.

A sportsérülések terén már sokszor bizonyított kekete nadálytő alkoholos kivonat ízületi panaszokra is kiválóan használható, elég csak néhány cseppet bedörzsölni az érintett területre. Mint minden gyógynövényes kúra esetében, itt is hangsúlyozni kell, hogy a gyógynövények nem pótolják az orvosi terápiát, hanem kiegészítik azt, ezért az orvos által előírt kezelést ne hagyjuk abba! Ha gyógyszert szedünk, akkor legalább 2 órás időközt tartsunk be a gyógyszer - és a gyógynövények fogyasztása között, így biztonságosan kúrálhatjuk magunkat.

Címlapkép: Getty Images