Kalandvágyó sportolók, figyelem! Ezt az éjszakai programot kár lenne kihagyni Tokajban

Éjszakai futóversennyel várják Tokajba június 28-án a különleges sportélményre vágyókat. A kelet-magyarországi régió egyetlen éjszakai futóversenye 2024-ben nemzetközi mezőnnyel indul, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel idén csak limitált létszám nevezhet rá. Korlátozott ideig azonban még lehet jelentkezni!

Rövid idő alatt elérte a több száz fős nevezőszámot a Tokaj by Night Run futásra jelentkezők száma. Az eseményre kimagasló az érdeklődés már országhatáron túlról is, ezért a szervezők úgy döntöttek, idén limitálják az indulók számát. Érdemes ezért minden érdeklődőnek minél korábban bebiztosítania a helyét a sportos, ám egyben turisztikai eseményre, hiszen az utolsó hetekben további érdeklődésnövekedés várható. A táv 5 és 10 km lesz, de sokan úgy tervezik, hogy lesétálják a távot, hiszen itt erre is lehetőség nyílik.

2024. június 28-án éjjel Tokajban minden az éjszakai fényélményről szól majd

A természet ölelésében található Fesztiválkatlan nem mindennapi rajthelyszín lesz. A futóútvonalon pedig egy körön belül találkozik majd a múlt és a jelen. A futók áthaladhatnak a történelmi belvároson, valamint a tokaji Kopasz-hegyet megkerülő, nemrégiben átadott kerékpárút egy szakaszán is

– mondta Pokrovenszki Gergely, a Tokaj by Night Run egyik szervezője, aki hozzátette, hogy a rendezvény egyik legkülönlegesebb része azonban sokak szerint az Erzsébet királyné hídja lesz, amelyen a futók többször is áthaladnak majd.

A nemzetközi futóversenyen kötelező lesz a fejlámpa viselése, de nem csak ettől lesz ragyogó a tokaji péntek éjszaka. A szervező Tetterő Egyesület különleges fellépőket is tartogat az estére, és természetesen díjazza majd a korcsoportok legjobbjait is. Ez egy igazi csapatépítő és éjszakai bulifutás lesz egyben az időmérős futóverseny mellett. Amatőröket, profikat, fiatalokat és időseket egyaránt várnak a szervezők, Pokrovenszki Gergely és Fekete Gyula.

