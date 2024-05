Hoppá, külföldi kutyák lepik el Magyarországot! 20 országból érkeznek a hétvégi vb-re

Az Angyalföldi Sportközpontban a nemet-holland-magyar bírók egyénileg és csapatban értékelik a versenyzőket, akik pénteken HTM (Heelwork to music) és szombaton freestyle kategóriában adják elő a kűröket. Minden országból, így hazánkból is 4-4 fős csapatok indulnak a világversenyen. Vasárnap rendezik a döntő napot, ahol a csehek, az angolok és svédek mellett Magyarország is esélyes a dobogós helyekre, ahonnan olyan versenyzők kvalifikáltak, akik sikerrel képviselték már hazánkat nemzetközi tehetségkutatókon, úgy mint az America’s Got Talent vagy a British Got Talent.

A pünkösdi hosszúhétvégén 20 ország, közel 100 versenyzője utazik Magyarországra, hogy a világszinten is egyre népszerűbb dog dancing (kutyatánc) sportban megmérettessenek. Japánból, Izraelből, Finnországból és még Ukrajnából is érkeznek kutyusok Budapestre. A világbajnokságon olyan magasan képzett és jól, fegyelmezetten viselkedő kutyusok vesznek részt, hogy a sportcsarnok kivételt tett a verseny kedvéért. Oda egyéb esetben nem mehetnek be állatok. A sport nem csak trükkök bemutatója, hanem egy nagyon szabályozott versenysport, amely leginkább a műkorcsolyához hasonlít, annyi különbséggel, hogy ebben az esetben egy kutya-ember páros hoz létre egy maradandó és nagy izgalmakra, örömökre okot adó kűrt. – mondta Kelecsényi Péter főszervező, aki megjegyezte, hogy ezen a hétvégén, párhuzamosan a VB-vel, Szilvásváradon rendezik Magyarország legnagyobb és legtradicionálisabb kutyás eseményét, amely Korózs Andrásnak, a Magyar Ebtenyésztők egykori vezetőjének állít emléket, aki éveken keresztül vitte sikerre és nemzetközi elismerésre a magyar kutyatenyésztést. Nagyon jóleső érzés látni, hogy minden évben egyre több szálloda és étterem nyitja meg kapuit a négylábúak előtt. Így nincs akadálya, hogy világversenyeket rendezzünk az ország bármely pontján – fejezte ki elégedettségét a főszervező. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!