Jó hírt közöltek: kiderült, mikor nyithat újra a turistacsalogató parajdi sóbánya

Június végére befejeződnek a parajdi sóbánya biztonságossá tételét célzó munkálatok, és újranyit a létesítmény - nyilatkozta szerdán Irina Muller, a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) termelési igazgatója a Marosvásárhelyi Rádiónak.

A turisták körében népszerű székelyföldi létesítményt tulajdonló társaság képviselője elmondta: számításaik szerint június 25. körül indulhat be újra a sókitermelés és a turisztikai tevékenység. Hozzátette, mivel a jelenleg zajló munkálatok az időjárástól is függnek, előfordulhat, hogy már június 10-15-én befejezik őket.

Közölte: 90 százalékban elvégezték a sürgős beavatkozást, és 80 százalékban a Korond patak medrének megerősítése is megtörtént, elkészült egy védőcsatorna, amely elbírja a megnövekedett vízhozamot, így megelőzhető a víznek a bányába való beszivárgása.

A sóbányát május közepén, pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt zárták be meghatározatlan időre vízbeszivárgás miatt, miután a bányába beszivárgott a Korond-patak vize, mely a sós medertalajt kimosva tört utat magának.

A bánya turisztikai részlegének a bezárását biztonsági okokból rendelte el a Salrom, a létesítményt a pünkösdi időszakban ugyanis turisták ezrei keresik fel útban a csíksomlyói búcsúba menet vagy jövet.

A Hargita megyei bányát tavaly is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, melynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, 2023-ban 570 ezren keresték fel. A felszín alatt 120 méterre található látogatható csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem is várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségügyi panaszra is javallott.

