Íme 5 pihentető étel a jobb alvásért: ezt edd vacsira és nyugodt lesz az álmod

A nyári éjszakákon a legnehezebb aludni. Annak ellenére, hogy minden légkondicionáló és ventilátor bevetésre kerül ilyenkor, a magas hőség kellemetlen érzést okoz a testünknek. Mivel az éjszakák rövidebbek, a mély alvás lehetetlennek tűnik, hiszen a nap olyan gyorsan felkel. Hogy jobban aludj, építsd be ezeket az ételeket a nyári étrendedbe, hogy pihentetőbbek legyenek az éjszakáid.

A nyári szezonban az éjszakai alvás kihívást jelenthet: nem csak a hőséggel, magasabb páratartalommal kell megküzdenünk, de ezzel együtt az alvási problémákkal is. A melegebb éjszakák kihatással vannak alvásunkra is, forgolódunk, izzadunk és sokszor alig tudunk álomba merülni. Amellett, hogy ilyenkor a ventillátorokat és a klímákat is többet használjunk, van még más módszer is, hogy segítsünk szervezetünknek megküzdeni a melegebb éjszakákkal, hogy könnyebben elaludjunk. Nézzük is meg ezeket!

Ételekkel a jobb alvásért!

Mindezen kihívások leküzdéséhez és a gyors elalvásához módosítani kell az étrendünket. Ennek egyik módja, ha olyan elalvást elősegítő ételeket is beiktatunk az étrendünkbe, amelyek javíthatják az alvás minőségét, és további előnyökkel is járhatnak.

A frissítő, szénhidráttal és rosttal teli, valamint a testet hűsítő ételeket általában hatékonynak tartják a melegebb napokon. Az alábbiakban felsorolunk öt csodálatos ételt és italt, amelyeket érdemes lefekvés előtt fogyasztani, hogy segítsen az elalvásban.

1. Kamilla tea

A kamilla tea terápiás tulajdonságairól ismert. Ennek a gyógyteának minden csésze tele van antioxidánsokkal, amelyek javítják az alvás minőségét. Az antioxidánsok, például a flavonok gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek csökkentik a krónikus betegségek, például a rák és a daganatok kockázatát. A kamillateában található apigenin, egy másik típusú antioxidáns, összekapcsolja az agyi receptorokat, ami alvást indukál és enyhíti az álmatlanságot.

2. Kivi

A kivi melatonint tartalmaz, amely segít szabályozni a szervezet természetes cirkadián ritmusát. Ez megkönnyíti az alvást és segít fenntartani. Egy 2023-ban közzétett tanulmány, amely a kivifogyasztásnak az élsportolók alvására és felépülésére gyakorolt ​​hatását vizsgálta, arra a következtetésre jutott, hogy két kivi elfogyasztása egy órával lefekvés előtt négy héten keresztül javíthatja a sportolók alvását és felépülését.

3. Egy pohár tej

Egy pohár tej elfogyasztása lefekvés előtt jól ismert gyógymód, és már évek óta használják. A tej triptofánt tartalmaz, amely egy olyan aminosav, amely szerotoninná és melatoninná alakul, amely elősegíti az ellazulást és javítja az alvás minőségét. Több kutatásra van azonban szükség a tej hatásának jobb tanulmányozására. Ennek ellenére több éve hatékonynak tartják az elalvás előidézésében. A meleg idő ellenére ajánlott lefekvés előtt inkább melegen, mint hidegen inni a tejet.

4. Mandula

A tejhez hasonlóan a mandula is triptofán és melatonin forrása, amelyek szerotoninná alakulnak át a szervezetben, és segítik az alvás-ébredés ciklus szabályozását. Egy 2019-ben közzétett tanulmány azt vizsgálta, hogy az édes mandula milyen hatással van az alvászavarokkal és álmatlansággal küzdő diákokra. A tanulmány kimutatta, hogy a rendszeresen mandulát fogyasztó diákok alvási szokásai javultak azokhoz képest, akik nem.

5. Banán

A banán tele van olyan alapvető tápanyagokkal, mint a magnézium, kálium és B6-vitamin, amelyekről ismert, hogy javítják az alvás minőségét. Melatonint és triptofánt is tartalmaznak , amelyek kiválóan segítik az alvást. A magas hőmérsékleten lefekvés előtti banán fogyasztása lehűti a szervezetet, és kiválasztja ezeket az alapvető tápanyagokat és hormonokat, ami elősegíti a jó alvást, és segít fenntartani azt.

Címlapkép: Getty Images