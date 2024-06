Végleg szakított Budapesttel: ezért költözött valójában vidékre a balatonőszödi hős

Régóta óriási népszerűségnek örvend Kurunczi Norbert, aki az elmúlt években azzal került a figyelem középpontjába, hogy elkezdte menteni, és meggyógyítani a rókákat Magyarországon. A férfi korábban Budapesten élt, ám a különös szenvedélye miatt ma már Balatonőszödön irányítja az alapítványát. A Rókales Alapítvány alapítójának több százezres követőtábora van, önkéntes munkájáról naponta beszámol a közösségi oldalán. Norbinál 14 évvel ezelőtt kezdődött az állatok szeretete, amikor kezdetben kóbor cicakolóniákat kezdett el etetni, saját költségen. Az egyik ilyen kolóniához egy rókalány csatlakozott. Ezek után több rókát az otthonában rehabilitált, támogatott. Kurunczi Norbert a HelloVidéknek elmondta, hogy az elsődleges céljuk, hogy sérült, beteg állatoknak segítsenek. Másik pedig, hogy az embereket edukálják a rókákkal kapcsolatban, mivel rengeteg előítélet és fals információ él velük még mindig a köztudatban, veszettséggel, életmódjukkal összefüggésben. Sokan haszontalan és kártékony állatoknak tartják őket, holott a természetben igenis megvan a helyük és mivel étrendjük legnagyobb részét rágcsálók teszik ki, az emberek számára is hasznos munkát végeznek.

Kurunczi Norbert 2004-ben vásárolt egy parasztházat Balatonőszödön, amit azóta már teljesen átépített. A férfi Budapestről költözött le a Balatonra, de már a fővárosban elkezdte menteni az elkóborolt cicákat. Az eltelt évek alatt több száz állatot sikerült kimentenie, csak az elmúlt két évben harmincat.

Óriási macska őrült voltam, együtt aludtam velük, a legkedvesebb macskám a hasamra szülte a kölykét

- kezdte lapunknak.

Mint mondta, egyetlen egy macska mellett nem ment el, hanem egyből felkarolta őket, és vitte elvitte őket orvoshoz. Az évek múlásával Norbertnek harminc macskája lett, és legalább 60-65-öt kezdett el etetni. A Rókales vezetőjét sose érdekelték az anyagiak, ha az állatokról volt szó. Mind a mai napig velük alszik.

A rókák iránti szenvedélye 2007-2008 tájékán kezdődött, Norbert szabadidejében ekkoriban rengeteg időt töltött a berekben, és itt ismerkedett meg közelebbről a rókákkal is. A férfi idővel arra lett figyelmes, hogy a macskakolóniájához odaszegődött egy kis róka, akit Ladynek nevezett el. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy a macskáknak köszönhetően indult el ez a szenvedélye.

Norbert emberfeletti munkát végez nap, mint nap, hajnalban kel, és későn fekszik, szinte minden idejét az állatokkal tölti. Reggel, amikor felkel megeteti az állatokat, a berekben lévőkhöz pedig este megy ki. A beteg állatainak az ellátására különös figyelmet fordít azért, hogy mihamarabb felépüljenek.

A kis rókás időszakban van, hogy 20-25 róka van a nappalimban, akiket két óránként etetni kell, ha pedig beteg is van közöttük, akkor állatorvoshoz is kell vinni őket

- hívta fel a figyelmet.

Gyakran előfordul, már reggel hatkor cseng a telefonja, és mennie kell rókát menteni. Van, hogy egy nap 7-8 rókához ki kell utaznia akár 600-700 km-re otthonától.

Mint mondja hiába szívósak a rókák ennek ellenére rendkívül sebezhető állatokról van szó. Norbert odavan a rókákért ennek ellenére sajnos voltak már hullámvölgyei az életben. Az egyik legkedvesebb rókája, Dióka, amikor két éve elment. A férfi ekkor döntötte el, hogy végkép belevág a rókamentésbe, és ekkoriban tudatosult benne, hogy a rókák mennyire fontos állatok, valamint az is, hogy milyen sanyarú sorsuk van a Földön.

Norbi szerint a magyarok, és még a vadászok is nagyon keveset tudnak a rókákról, és pont ezért is bánnak nagyon sokszor méltatlanul az állatokkal. A férfi szerint ez a pejoratív hozzáállás abból a régi hamis berögözöttségből eredhet, ami mellőzött minden olyan komolyabb ismeretet, ami valójában a rókák életéről szólna. Az emberek többségének a rókákkal kapcsolatos reflexei kimerültek a baromfilopásokról, és a veszettségről szóló beszámolókon.

Az, hogy a róka rengeteg pockot, patkányt megeszik senkit nem érdekel, pedig a róka mezőgazdaság szempontjából rendkívül hasznos állat

- emelte ki.

Norbert szerint a vadászok körében komoly kihívást jelent a jelenlétük, mivel azáltal, hogy pusztítják a fácánokat, nyulakat, ezáltal komoly összegektől esnek el a vadászok. A rókák leginkább éjszaka mozognak, éppen ezért nagyon nehéz őket megfigyelni. Ugyanakkor nappal is nagyon aktívak a szülők, akik ilyenkor gyűjtik be a kölyköknek az ételt

A rókák meglehetősen jó tulajdonságokkal rendelkeznek, nemcsak a szemük, szaglásuk kiváló, hanem rendkívül gyors állatok is. Ellentétben a Gepárddal aki 200-300 méteren eléri akár a 100 kilométer/órát, a róka hosszútávon is tudja tartani a tempót, igaz jóval lassabban. A Rókales vezetője a HelloVidéknek elmondta, hogy az egyik rókája, Luca volt, hogy egy éjszaka alatt 30 kilométert is képes volt megtenni.

Nagyon kitartó, viszonylag kevés tömeget cipel, mivel csupán 8-9 kilós állat, és nagyon erős az izomzata testalkatához képest

- mondta

A fizikai tulajdonságai mellett rendkívül tanulékony állat is. Norbert azt mondja, ha a rókák sakkozni tudnának nagyon sok embernek mattot adnának. Mint mondja ellentétben a farkassal a rókát csak az anya neveli, így sokkal korábban rá van kényszerítve arra, hogy ellássa magát, és tanuljon.

A rókák iránt nemcsak Norbert lelkesedik, hanem egyre többen vannak Magyarországon is, akik rókát tartanak, vagy tartanának. Ennek ellenére Norbert óva int mindenkit a rókatartástól, mivel nem lehet őket nevelni, és óriási nagy területre van szüksége.

Nyáron egy róka megtesz, akár napi 18 km-ert is, a törvény jelenleg 30 négyzetméteres kennelt ír elő, ilyen körülmények között szinte lehetetlen megtennie, ekkora távot

- magyarázta.

Norbert úgy véli, hogy ilyen feltételek mellett nagyon kevés inger éri őket, ezért jó szívvel inkább mindenkinek azt tanácsolja, hogy hagyja meg az állatnak a szabadságot.

Az elmúlt években Norbert szerint olyan viszonyt sikerült kialakítani a rókákkal, ami egyedülálló. Másrészt sose kötelezte őket semmire, meghagyta mindig számukra azt, hogy saját maguk éljék az életüket. Mint mondja, a róka dönti el, hogy mennyire enged közel magához, Norbert a legtöbb videóját is azért teszi közzé a közösségi oldalán, hogy bevonzza az embereket, és próbálja felhívni a figyelmet a rókákkal való együttélés szabályaira.

A Rókales vezetője elmondta, hogy a saját bőrén tapasztalta meg, hogy bár alapvetően a rókák félnek az embertől, a segítséget, a jó szándékot mindig megérzik. Az elmúlt évek során egyetlen egy felnőtt róka se volt, aki megharapta volna Norbertet, a szájon át történő fecskendős etetés során, ami egész egyszerűen érhetetlen számára, mivel, ha egy felnőtt rókához odanyúlunk az rettegésből egyből odakap.

Nekem rengeteg állatom van, a rókáim, mind a lóval, a macskákkal, kutyákkal, malaccal is rendkívül jól kijön, egyedül az ember miatt képes csak elvadulni

- tette hozzá.

Ami a hazai populációt illeti, Kurunczi Norbert kiemelte: a legtöbb róka vadászat által pusztul el, mint mondja komoly kérdéseket vet fel, hogy a vadászat valóban indokolttá teszi, hogy évente 80-85 ezer rókát lőnek ki. A vadászat mellett a közlekedés is óriási veszélyt jelent a rókákra, mivel agyon sok állat autóbaleset következtében veszti az életét.

A harmadik potenciális veszélyforrás a sakál, illetve az egyik más ragadozók. Ugyanakkor a különböző betegségek pl: szopornyica is komoly veszélyt jelentenek a populációra. Norbert szerint a rókákra nagy szükség lenne, mivel az utóbbi időben rendkívüli mértékben elszaporodtak a pockok, patkányok Magyarországon.

Mind a két állat esetében a rókák azok, akik a legjobban megtudnák ritkítani az állományt

- zárta lapunknak.

