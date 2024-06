Döbbenet: videón, ahogy villámcsapás éri a vidéki nagyvárost

Közeli villámcsapást vettek fel videóra az éjjel Szombathelyen.

Még sikítás is hallatszik azon a felvételen, amelyen egy közelbe becsapó villám látható és hallható. A meteorológia szolgálat szerint vasárnap délelőttig még szórványosan valószínű zivatar, egyre inkább hazánk keleti, északkeleti harmadában. A zivatarokat felhőszakadás (~ 20-30 mm, északkeleten lokálisan > 30-40 mm), viharos (55-70 km/h) szél kísérheti - írja az InfoStart.

Az ország északkeleti felében egy-egy heves zivatarra is van esély óránkénti 90-100 kilométeres széllökés, 2 centiméteresnél is nagyobb jég, és 30-40 millimétert meghaladó hirtelen lezúduló csapadék kíséretében. Egy terület fölött a cellák ismétlődő jelleggel is áthaladhatnak, így helyenként 50 milliméter feletti csapadékösszeg is kialakulhat.

