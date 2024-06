Lecsaptak a pénzügyőrök: pofátlan módon seftelt a borsodi esküvőiruha-szalon tulajdonosa, ez volt a módszere

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megbírságolt egy borsodi esküvőiruha-szalont, amelynek tulajdonosa több adózási szabályát is felrúgva szolgálta ki ügyfeleit.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának közlése szerint a szalont működtető egyéni vállalkozó papíron szüneteltette tevékenységét, pénztárgépet nem használt, kölcsönözhető ruhákat nem szerzett be, közösségi oldalakon mégis népszerűsítette üzletét.

Az adóhatóság próbavásárlásánál beigazolódott, hogy a vállalkozó tényleg nem hagyott fel a kölcsönzéssel, emellett a fizetés után bizonylatot sem adott, ezért 150 ezer forint mulasztási bírságot kellett fizetnie.

Önellenőrzés keretében még bevallott 412 ezer 975 forint személyi jövedelemadót és 37 ezer 70 forint szociális hozzájárulási adót is, amit az önellenőrzési pótlékkal együtt be is fizetett

- közölték.

A hatóság a közleményében figyelmeztetőleg azt írta: "nem érdemes tehát a kockázatot vállalni, hiszen egy NAV-ellenőrzésnél a kötelezően kiszabott bírság összege sosem elhanyagolható tétel, melynek befizetése után a korábban nyereségnek tűnő bevétel könnyen válhat többszörös veszteséggé".

Címlapkép: Getty Images

