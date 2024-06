Szúnyogok miatt háborog a megye: kibírhatatlan a helyzet, mégsem nem kapnak engedélyt az írtásra

Egyre súlyosabb az ország nyugati térségében a szúnyoghelyzet. A levonuló árvíz miatt rengeteg az élősködő, a települések azonban nem kaptak engedélyt a légi szúnyoggyérítésre - írta a Vaol.

A Rába áradása miatt a szúnyogok egyre inkább ellepik a környező településeket, épp ezért a vasvári és a rumi önkormányzat is légi gyérítést igényelt, de az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól azt a választ kapták, hogy nem látják indokoltnak a gyérítést. Több településvezető dr. Müller Cecília országos tisztifőorvoshoz fordult - írta a Vaol.

Mint írták indoklásukban, 2020-tól a légi eljárással kijuttatható kémiai készítmények visszavonásra kerültek, légi gyérítés csak extrém, kifejezetten indokolt esetben, betegségterjesztő szúnyogok nagy száma miatt, a már említett Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ engedélyével lehetséges, illetve hogy munkatársaik folyamatosan monitorozzák, hol indokolt a légi gyérítés. Úgy fogalmaztak, a szakértői vizsgálatok alapján jelenleg a fenti feltételek egyike sem áll fenn, ezért a légi gyérítésre nem adnak engedélyt.

A Rumi Önkormányzat közösségi oldalán nagy közfelháborodást okozott a légi gyérítés elutasítása. Egy lakos így fogalmazott:

A Rába áradása után nem indokolt a légi szúnyogírtás? Jöjjenek ide és töltsenek el egy délutánt a környéken, mindjárt indokoltnak fogják tartani a szakértők!” Kommentben több szülő is fotót rakott ki a szúnyogok által összecsipkedett kisgyerekéről, egyikük kétségbeesetten kérte az önkormányzatot, hogy intézkedjenek, mert elmondása szerint se délelőtt, se délután nem lehet megmaradni az udvaron.

A lakosság az önkormányzatnál kopogtat megoldás ügyében, pedig a szúnyoggyérítés nem önkormányzati feladat - közölte Beni Ferenc polgármester, aki hozzátette:

Az önkormányzatok azért vállalják fel, mert az állami keretek között végzett szúnyogirtás kevés. Van erre egy országos keretszám és a katasztrófavédelem hatásköre, hogy mely területeken használják fel. Ha külön az önkormányzat rendeli el gyérítést, akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Rum esetében több mint félmillió forintban kerülne.

A körmendi önkormányzat is igényelte a légi gyérítést, ők ugyancsak továbbmentek és az NNGYK-nak küldtek kérelmet - tudta meg a lap Bebes István polgármestertől. A Pinka és a Rába áradásához fűződően a levonuló árhullám után elöntött területeken fejlődő szúnyogok lárvairtószeres, biológiai irtását tanácsol(hat)ják, melyre vízi-földi és légi járműről is sor kerülhet az ártalom csökkentése érdekében. Dr. Müller Cecília válaszából ugyanakkor az is kiderült: nincs mód a légi kémiai szúnyogirtásra. Helyette a biológiai szúnyoglárvairtást javasolják.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden délután tájékoztatta ugyanakkor a lapot, hogy Vas vármegyében a jövő héten kezdetét veszi a gyérítés.

Címlapkép: Getty Images